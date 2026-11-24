1. SWR verklagt Deutsche Bahn wegen Stuttgart 21

(dwdl.de, Timo Niemeier)

Der SWR klage vor dem Verwaltungsgericht Berlin gegen die Deutsche Bahn, um den internen Revisionsbericht zum Bauprojekt “Stuttgart 21” zu erhalten. Hintergrund seien jahrelange Verzögerungen und stark gestiegene Kosten. Der öffentlich-rechtliche Sender sehe angesichts der hohen Belastungen für Steuerzahler, Bahnkunden und die Region ein starkes öffentliches Interesse an den Ursachen der Fehler. Daher fordere der SWR auf Basis des Umweltinformationsgesetzes vollständige Aufklärung.

2. Tausende demonstrieren gegen die Regierung

(taz.de)

In Istanbul hätten am Sonntag tausende Menschen gegen den Druck der türkischen Regierung auf unabhängige Medien demonstriert. Auslöser der Kundgebung seien eine Polizeirazzia und die Einsetzung eines Zwangsverwalters beim oppositionellen Fernsehsender Sözcü TV gewesen. Zuvor hätten die Behörden bereits den Sender Halk TV unter ihre Kontrolle gebracht und die Nachrichtenseite “T24” gesperrt.

3. Deutsche Dokumentarfilmer gewinnen Internationalen Emmy

(tagesschau.de)

Die ARD-Dokumentation “Der talentierte Mr. F.” von Regisseur Igor Plischke (von uns im Februar in den “6 vor 9” empfohlen) habe in New York den Internationalen Emmy in der Kategorie “Arts Programming” gewonnen. Der Film begleitet die beiden Berliner Filmstudenten Moritz Henneberg und Julius Drost auf der Suche nach einem Mann aus den USA, der ihren Animationsfilm gestohlen, umbenannt und damit selbst Preise abgeräumt hat. Wer das kleine Meisterwerk noch nicht gesehen hat: Er steht in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit (Video: 1:17:25 Stunden).

4. “Der Ton wird rauer”

(journalist.de)

Im Kurzinterview mit dem “journalist” erklärt die ZDF-Journalistin Nicole Diekmann, dass der Ton in Sozialen Netzwerken rauer geworden sei, ein Rückzug von Plattformen aber dennoch keine Lösung darstelle. Stattdessen rät sie zu einem bewussten Umgang mit den Eigenheiten von Diensten wie X oder Bluesky. Zwar hätten sich die Recherche-Fähigkeiten vieler Kolleginnen und Kollegen gebessert, doch müsse man noch genauer darauf achten, politische “Scheinriesen” zu entlarven: “Einige Leute lädt man wegen ihrer Followerzahl in Talkshows ein oder lässt sie Gastbeiträge schreiben, obwohl sie in ihrer Partei keine große Rolle spielen.”

5. Hat das Radio noch eine Zukunft?

(spotify.com, Christian Jakubetz, Audio: 25:59 Minuten)

Christian Jakubetz spricht mit dem Kommunikationswissenschaftler Benjamin Krämer von der Ludwig-Maximilians-Universität München über die Zukunft des Radios: “Warum bleiben ältere Generationen dem linearen Radio treu, während jüngere längst andere Hörgewohnheiten entwickelt haben? Welche Rolle spielen Podcasts und Streamingdienste? Und kann ein Medium, das früher für alle ein gemeinsames Programm bot, in einer zunehmend spezialisierten Medienwelt bestehen?”

6. “Du kannst Bankräube machen!”

(uebermedien.de, Boris Rosenkranz, Video: 1:48 Minuten)

“Vorige Woche ist das Computerspiel GTA 6 auf den Markt gekommen – da sind auch etliche Journalisten ganz aus dem Häuschen. Sie ballern, brettern und machen einen Ausflug in den Stripclub. Ganz normale Arbeit halt.” Boris Rosenkranz hat die, nun ja, eindrücklichsten Szenen zusammengeschnitten.

Weiterer Hörtipp: Wie die Politik GTA-6-Memes nutzt (br.de, Judith Heitkamp, Audio: 17:10 Minuten).