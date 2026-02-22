KW 08/26: Hör- und Gucktipps zum Wochenende

Hurra, Wochenende – und damit mehr Zeit zum Hören und Sehen! In unserer Wochenendausgabe präsentieren wir Euch eine Auswahl empfehlenswerter Filme und Podcasts mit Medienbezug. Viel Spaß bei Erkenntnisgewinn und Unterhaltung!

***

1. Wie einsam ist die Arbeit als Auslandsreporterin?

(uebermedien.de, Holger Klein, Audio: 26:34 Minuten)

Im “Übermedien”-Podcast unterhält sich Holger Klein mit der “Spiegel”-Auslandsreporterin Alexandra Berlin: “Warum braucht es eigentlich Auslandsreporterinnen, wenn es doch Korrespondenten gibt? Wie bereitet sie sich auf ihre Reisen vor? Was entgegnet sie, wenn jemand sagt, sie mache Fallschirmjournalismus – sei also nur kurz vor Ort und reise dann wieder ab?”

2. Die Epstein-Überforderung – Medien am Limit und die Lehren daraus

(deutschlandfunk.de, Stephan Beuting, Audio: 36:03 Minuten)

Beim Deutschlandfunk analysieren die Journalistin Annelie Naumann und der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen den medialen Umgang mit den sogenannten Epstein-Files. Obwohl die Dokumente das Potenzial hätten, Straftaten und komplexe Machtstrukturen aufzudecken, herrsche aktuell ein regelrechtes Informationschaos. Welche Lehren können aus dem Fall abgeleitet werden?

3. Hier spricht die KI – Aus für menschliche Synchronstimmen?

(sr.de, Katja Hackmann & Christoph Borgans, Audio: 19:57 Minuten)

Der Streamingdienst Netflix wolle sich das Recht einräumen lassen, Synchronstimmen für KI-Zwecke zu nutzen. Dies sorge in der Synchronbranche für Sorgen und Widerstand: “Ist das Handwerk der Synchronisation noch zu retten, wenn sich die Technik immer weiterentwickelt? Was kann die KI, was kann nur ein Mensch? Und brauchen wir neue Regeln für das Recht an der eigenen Stimme?”

4. Der geklaute Animationsfilm: Wie zwei Berliner Filmstudenten einen Hochstapler in den USA stellen

(spotify.com, Christine van den Berg & Lars Petersen, Audio: 1:11:44 Stunden)

In der aktuellen Episode des Podcasts “Macht und Millionen” steht ein filmreifer Fall von Urheberrechtsdiebstahl im Fokus: Die Berliner Studenten Julius Drost und Moritz Henneberg seien Opfer des US-amerikanischen Hochstaplers Samuel Felinton geworden, der ihren Animationsfilm “Butty” als sein eigenes Werk ausgegeben und damit Festivalpreise abgeräumt habe. Gemeinsam mit Dokumentarfilmer Igor Plischke sprechen die Podcast-Hosts über die rechtlichen Hürden sowie die psychologischen Abgründe und Motive dieses bizarren Betrugs.

Der passende Gucktipp dazu: Die hinreißend umgesetzte Doku von Igor Plischke: Der talentierte Mr. F. (ardmediathek.de, Video: 1:17:25 Stunden).

5. Zukunftswerkstatt: Öffentlich-rechtliche Medien und gesellschaftlicher Dialog

(leibniz-hbi.de, Kristina Kobrow, Audio: 42:17 Minuten)

Im “BredowCast” sprechen Magdalena Stratmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Medienregulierung am Hans-Bredow-Institut, und Zukunftsforscherin Rosa Berndt über die künftige Dialogfunktion öffentlich-rechtlicher Medien in einer digitalen Welt. Grundlage des Gesprächs ist eine Veranstaltung aus dem Herbst 2025, in der Strategien für den gesellschaftlichen Austausch in einer zunehmend fragmentierten Öffentlichkeit entwickelt wurden.

6. Wenn Biene Maja streamt – Kinderfernsehen im Umbruch

(br.de, Linus Lühring, Audio: 27:35 Minuten)

Linus Lüring spricht mit der Reporterin Alina Hanss über die Umstellung des Kinderkanals KiKA auf ein rein digitales Angebot ab 2033. Die jungen Experten Kai, Oskar und Simon berichten dabei direkt von ihren eigenen, veränderten Sehgewohnheiten. Ergänzend ordnet die Medienforscherin Saskia Weisser den heutigen Stellenwert des klassischen, linearen Fernsehens für Kinder ein.