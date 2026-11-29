Hurra, Wochenende – und damit mehr Zeit zum Hören und Sehen! In unserer Wochenendausgabe präsentieren wir Euch eine Auswahl empfehlenswerter Filme und Podcasts mit Medienbezug. Viel Spaß bei Erkenntnisgewinn und Unterhaltung!

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1. Die Parallelwelt – Wie rechte Alternativmedien unser Vertrauen verändern.

(podcastb66f3e.podigee.io, Markus Sulzbacher, Audio: 37:54 Minuten)

Bei “Alles was rechts ist” beschäftigt sich der Journalist Markus Sulzbacher mit dem österreichischen Online-Sender “Auf1”, der sich zu einer zentralen Plattform für rechtsextreme Desinformation und Verschwörungserzählungen entwickelt habe. Gemeinsam mit Experten zeigt Sulzbacher, wie eng der Sender mit der FPÖ sowie rechtsextremen Aktivisten vernetzt sei.

2. Social Media Verbot – Das Australien-Experiment

(ardmediathek.de, Christiane Justus, Video: 43:24 Minuten)

Die “Weltspiegel”-Reportage zeigt, wie das in Australien geltende Social-Media-Verbot für Personen unter 16 Jahren in der Praxis wirkt und welche Lehren Deutschland daraus ziehen kann. Das Gesetz soll junge Gehirne vor Suchtmechanismen und Dauerstress schützen, doch würden bis zu 80 Prozent der Jugendlichen die Alterskontrollen der Tech-Konzerne mühelos umgehen. Zudem würden Gespräche im abgelegenen Outback zeigen, dass pauschale Sperren Jugendliche auf entlegenen Farmen auch von wichtigen sozialen Kontakten abschneiden können.

3. Macht im Wandel – Die neue Rolle der ÖRR-Intendanten

(deutschlandfunk.de, Michael Borgers, Audio: 39:23 Minuten)

Michael Borgers spricht mit der Medienjournalistin Diemut Roether, der Journalismusforscherin Annika Sehl und dem ORF-Stiftungsrat Leonhard Dobusch über den Wandel des Intendantenamts im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Angesichts des Prozesses um die frühere RBB-Chefin Patricia Schlesinger sowie finanzieller Sparzwänge seien heute transparente Kommunikatoren und kollegiale Führungsteams gefragt.

4. Sabine Rückert: “Pass auf, mit wem du dich umgibst”

(youtube.com, Peter Greve, Video: 55:50 Minuten)

Im Interview mit Peter Greve spricht die Journalistin und Podcasterin Sabine Rückert über die wichtigsten Erkenntnisse aus ihrem Leben und ihrer Arbeit als Gerichtsreporterin. Ihre zentrale Lektion lautet, genau darauf zu achten, mit welchen Menschen man sich im privaten wie im beruflichen Umfeld umgibt. Und natürlich geht es in dem Gespräch auch um Rückerts Arbeit für den erfolgreichen Podcast “Zeit Verbrechen”.

5. “Vielleicht hat mich die heute-show gerettet”: Lutz van der Horst über Partydrogen, Krise und Comeback

(ardsounds.de, Eva Schulz, Audio: 1:16:23 Stunden)

Eva Schulz hat sich bei “Deutschland3000” mit dem Komiker und “heute-show”-Reporter Lutz van der Horst über dessen Weg ins Fernsehen und persönliche Krisen unterhalten. Obwohl er vor der Kamera extrem schlagfertig auftrete, beschreibt er sich privat als schüchtern. Zudem berichtet er offen über eine schwere Phase nach seinem Aus bei “TV total”, die von Alkohol, Partydrogen und Selbstzweifeln geprägt gewesen sei.

6. Christian Huberts über GTA 6 & Ideologie in Computerspielen

(youtube.com, Tilo Jung, Video: 3:36:40 Stunden)

Im Interview mit Tilo Jung erklärt der Kultur- und Medienwissenschaftler Christian Huberts, welche Weltbilder in populären Computerspielen stecken. Anhand von Klassikern wie “Die Sims”, “Civilization” und “Call of Duty” zeigt er, wie Spielregeln oft Leistungsdenken, Konsum oder Machtfantasien belohnen. Ein Schwerpunkt liegt auf dem jüngst erschienenen “GTA 6”, das deutlich mehr Empathie und Alltag zulasse als frühere Teile. Dennoch bleibt auch dieses Spiel laut Huberts im Kern einer kapitalistischen Aufstiegslogik verbunden.