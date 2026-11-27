1. Medienunternehmen beendet Druckauftrag für rechtes Portal »Nius«

(spiegel.de)

Nach heftiger Kritik von Gewerkschaften und Politik beende das Mainzer Medienunternehmen VRM die Zusammenarbeit mit dem rechten Portal “Nius” spätestens Ende März 2027. Wie der Verlag mitteile, habe die Debatte um den Druckauftrag für eine “Nius”-Wochenzeitung das Vertrauen in die eigene Marke sowie die Arbeit der Redaktionen zunehmend belastet. Es sei nicht gelungen, die Trennung zwischen einer bloßen Druckdienstleistung und der unabhängigen Haltung der eigenen Zeitungen glaubwürdig zu vermitteln.

2. Kein Raum für Krawall und Lust am Untergang

(taz.de, Steffen Grimberg)

In seiner “taz”-Medienkolumne würdigt Steffen Grimberg die Arbeit des Deutschen Presserats zu dessen 70-jährigem Bestehen als unverzichtbaren Schutz für die Pressefreiheit. Anders als auf Empörung setzende Medien wie “Nius” oder die “NZZ” arbeite das paritätisch aus Verlagen und Gewerkschaften besetzte Gremium nüchtern und auf Konsens bedacht. Abschließend plädiert Grimberg dafür, dass sich auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk künftig stärker an den strengeren Standards des Pressekodex messen lassen solle.

3. Tidal verbannt KI-Musik: Abgrenzung als Geschäftsmodell

(rnd.de, Matthias Schwarzer)

Wie Matthias Schwarzer berichtet, entferne Tidal als erster reiner Musikstreamingdienst rund 27 Millionen vollständig mit KI erzeugte Songs aus seinem Angebot. Das Unternehmen begründe den Schritt damit, dass massenhaft hochgeladene KI-Stücke echte Künstler verdrängen, zu Identitätsdiebstahl führen und von fast keinem Abonnenten angehört würden. Songs, bei denen KI lediglich als unterstützendes Hilfsmittel eingesetzt wird, seien aber weiterhin erlaubt.

4. Die Stadtzeitung mit Lieblingspartei: “Der Grazer” und sein Naheverhältnis zur ÖVP

(kobuk.at, Andrea Gutschi)

Eine Analyse des österreichischen Medienwatchblogs “Kobuk” zeigt, dass die kostenlose Wochenzeitung “Der Grazer” trotz gegenteiliger Angaben im Impressum eine deutliche Nähe zur ÖVP aufweise. Zudem verschwämmen redaktionelle Inhalte und Geschäftliches, da der Geschäftsführer selbst freundschaftliche Interviews führe, und die ÖVP im Wahlkampf 14 Seiten redaktionell gestaltete Werbung geschaltet habe.

5. Khesrau Behroz: “Podcast ist nicht der Steigbügel ins Filmbusiness”

(dwdl.de, Alexander Krei)

Im Gespräch mit dem Medienmagazin “DWDL” erklärt Podcaster Khesrau Behroz, was für ihn einen guten Podcast ausmacht und wohin sich seine Produktionsfirma entwickelt. Gute Stoffe müssten über sich selbst hinausgehen und gesellschaftliche Entwicklungen verständlich einordnen. Nach dem Ausstieg von Mitgründer Patrick Stegemann führe Behroz die Firma nun allein weiter und arbeite an einem ersten 90-minütigen Dokumentarfilm parallel zu einer neuen Podcast-Serie.

6. Newsletter Netzwerk Recherche 263

(netzwerkrecherche.org, Lena Wrba & Jonathan Sachse)

Wie immer eine Empfehlung wert, nicht nur für investigativ arbeitende Journalistinnen und Journalisten: der Newsletter des Netzwerk Recherche. Die aktuelle Ausgabe beginnt mit einigen Worten von Jonathan Sachse über die Gaming-Berichterstattung anlässlich der Veröffentlichung des Computerspiels “GTA 6”. Darüber hinaus gibt es einen Überblick über medienrelevante Nachrichten, Veranstaltungen, Preise und Stipendien.