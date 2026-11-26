1. Nius-Druckerei in der Kritik

(verdi.de)

Die Gewerkschaft Verdi kritisiert das Mainzer Medienunternehmen VRM dafür, dass dessen Druckerei eine Wochenzeitung des rechtspopulistischen Portals “Nius” drucke. VRM verteidige den Auftrag als legal und verweise auf die Trennung von Druckgeschäft und Redaktion. Verdi hält diese Begründung für unzureichend: Ein seriöses Verlagshaus müsse auch bei Druckaufträgen demokratische Haltung zeigen. Daher fordert die Gewerkschaft das Unternehmen auf, sich klar von “Nius” abzugrenzen und die Zusammenarbeit zu beenden. Die VRM hat auf ihrer Website eine Stellungnahme in eigener Sache veröffentlicht.

2. Vielleicht wurde die Pressefreiheit angegriffen

(taz.de, Eike Bruhn)

Wie die “taz” berichtet, erhebe Radio Bremen schwere Vorwürfe gegen das Spezialeinsatzkommando (SEK) der Bremer Polizei und spreche von Rechtsbruch und Spionage. Laut Whistleblowern habe der SEK-Leiter einen Beamten gedrängt, über einen privaten Kontakt einen Sender-Reporter nach dessen Quellen auszuhorchen. Die “taz” kritisiert jedoch die scharfe Wortwahl des öffentlich-rechtlichen Senders. Es sei unklar, ob es je einen konkreten Versuch gegeben habe. Zudem verzichte Radio Bremen bisher auf juristische Schritte.

3. SPIEGEL wehrt sich gegen einstweilige Verfügung von Christian Ulmen im Fall Fernandes

(spiegel.de)

In eigener Sache berichtet der “Spiegel”, dass der Schauspieler Christian Ulmen beim Landgericht Berlin eine einstweilige Verfügung gegen einen “Spiegel”-Artikel über einen Vorfall mit seiner Ex-Frau Collien Fernandes erwirkt habe. Das Gericht habe weite Teile des Beitrags untersagt. Die Redaktion habe den Text daher vorläufig gelöscht, aber bereits Berufung eingelegt. Andere “Spiegel”-Berichte über Ulmen, etwa zu Vorwürfen rund um gefälschte Social-Media-Profile, seien von dem Beschluss unberührt. Auch die Kanzlei, die Christian Ulmen vertritt, hat eine Pressemitteilung zur Entscheidung des Gerichts veröffentlicht.

4. Boris Lochthofen: „Was wir tun, ist ausdrücklich kein Sparprogramm“

(flurfunk-dresden.de)

Im Interview mit dem Medienblog “Flurfunk” erklärt MDR-Programmdirektor Boris Lochthofen den geplanten Umbau der Direktion Halle/Leipzig zum Jahresbeginn 2027. Ziel sei es, Doppelstrukturen abzubauen und die Redaktionen standortübergreifend in den zwei großen Bereichen “Information” sowie “Kultur und Unterhaltung” zu bündeln. Lochthofen betont, dass es sich ausdrücklich nicht um ein Sparprogramm handele und keine regulären Stellen abgebaut würden. Zudem warnt er vor den Folgen eines möglichen Ausstiegs Sachsen-Anhalts aus dem Rundfunkstaatsvertrag.

5. Nachrichten auf Social Media: Zwischen Algorithmus und Information

(ardsounds.de, Sophie Morár , Audio: 25:15 Minuten)

Sophie Morár hat auf den Medientagen München mit zwei Expertinnen darüber diskutiert, wie der Nachrichtenjournalismus junge Menschen auf Plattformen wie Instagram und TikTok erreichen kann. Laut dem “Digital News Report 2026” würden bereits 60 Prozent der 18- bis 24-Jährigen Soziale Netzwerke als Hauptquelle für Nachrichten nutzen. Gemeinsam mit Julia Brestrich vom BR-Format “News-WG” und Lara Seils von der Initiative #UseTheNews spricht Morár über die Frage, wie Redaktionen auf die Macht der Plattform-Algorithmen reagieren können.

6. Ruge: Hommage an eine Reporterlegende

(dfjv.de, Carola Leitner)

In ihrer Rezension stellt Carola Leitner die fast 500-seitige Biografie über den Journalisten Gerd Ruge vor. Gestützt auf den Nachlass Ruges sowie auf Gespräche mit Weggefährten zeichne Ruge-Biograf Christian Neef dessen Stationen als Korrespondent in Moskau, Washington und Peking sowie die großen weltpolitischen Umbrüche nach. Dabei werde auch Ruges Verständnis von zurückhaltendem, unaufgeregtem Journalismus deutlich, den er klar vom heutigen Haltungsjournalismus abgegrenzt habe.

7. Mensch oder Maschine: Knapp besser als eine Münze

(radioeins.de, Lorenz Meyer, Audio: 4:30 Minuten)

Zusätzlicher Link, da in eigener Sache: Bei radioeins kommentiert der “6-vor-9”-Kurator die Ergebnisse einer Studie der US-Universität Georgetown, die zu dem Schluss komme, dass Nutzerinnen und Nutzer Sozialer Medien kaum unterscheiden können, ob politische Beiträge von Menschen oder von Künstlicher Intelligenz stammen: “Aber was klingt für uns überhaupt menschlich? Auch das haben die Forscher untersucht. Es waren zum Beispiel Beiträge, in denen Freude oder Trauer steckte. Aber eben auch solche, in denen jemand ausfällig wurde. Frei nach dem Motto: Wer pöbelt, gilt als echt.”