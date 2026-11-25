1. Menschen erkennen kaum, wann politische Posts KI-generiert sind

(spiegel.de)

Laut einer Studie der US-Universität Georgetown können Nutzerinnen und Nutzer Sozialer Medien kaum unterscheiden, ob politische Beiträge von Menschen oder von Künstlicher Intelligenz stammen. In einem Test mit über 1.100 Personen zu Posts rund um die US-Präsidentschaftsdebatte 2024 habe die Trefferquote mit 58,6 Prozent nur knapp über einer Zufallswahl gelegen. Besonders schwer sei das Erkennen auf der Plattform X sowie bei negativ formulierten Texten gefallen. Passend zum Thema hat die “Spiegel”-Redaktion ein Quiz aus dem Archiv geholt: “Erkennen Sie, ob ein Text von Mensch oder KI geschrieben wurde? Mit unserem Quiz können Sie prüfen, wie gut Ihr KI-Gespür ist.”

2. Rundfunkrat gibt Beschwerden gegen Ausgabe von “Nuhr im Ersten” statt

(medien.epd.de)

Der Rundfunkrat des RBB habe festgestellt, dass eine Ausgabe der ARD-Satiresendung “Nuhr im Ersten”, die im Juni lief, gegen die gesetzlichen Programmgrundsätze verstoßen habe. Das Gremium habe damit Programmbeschwerden gegen Äußerungen von Kabarettist Dieter Nuhr stattgegeben, der in der Sendung gewitzelt habe, Frauen sollten ihre Partner zum Schutz vor Frauenmorden vor dem Geschlechtsverkehr erst einmal kennenlernen. Kritiker im Rundfunkrat hätten Nuhr eine Verharmlosung von Gewalt gegen Frauen, eine Täter-Opfer-Umkehr sowie ein faktisch falsches Bild von Femiziden vorgeworfen.

3. Seit 70 Jahren Garant für Pressefreiheit und publizistische Verantwortung

(presserat.de)

In einer Mitteilung in eigener Sache berichtet der Deutsche Presserat über den Festakt zu seinem 70-jährigen Bestehen. Sprecher Moritz Döbler habe den Presserat angesichts von KI-Texten und Polarisierung als Stütze für glaubwürdigen Journalismus bezeichnet. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und Hamburgs Mediensenator Carsten Brosda hätten die Bedeutung der freiwilligen Selbstkontrolle für die Demokratie gewürdigt. Zudem habe Publizist Georg Mascolo in seiner Festrede dafür geworben, die Arbeit und Entscheidungen des Gremiums künftig noch sichtbarer zu machen.

4. Wissensbuch des Jahres 2026 – Die Gewinner

(elementareslesen.de, Petra Wiemann)

In ihrem Blogbeitrag stellt Jurymitglied Petra Wiemann die sechs Wissensbücher des Jahres 2026 vor, die sie gemeinsam mit der Jury sowie den Leserinnen und Lesern des Magazins “Bild der Wissenschaft” aus 62 nominierten Titeln gekürt habe. Die ausgezeichneten Werke befassen sich unter anderem mit der Fortbewegung der Tiere (“Move!”), dem gestörten Verhältnis des Menschen zur Natur (“Der arrogante Affe”), dem menschengemachten Artensterben (“Wir dachten, wir könnten fliegen”) sowie der Bedrohung der Wälder als Sachcomic (“Wald ohne Bäume”). Zudem hätten Bücher über die Philosophie Künstlicher Intelligenz (“Sprachmaschinen”), die Grenzen der Meinungsfreiheit (“Meinungsfreiheit”) und kindgerecht aufbereitetes Wissen über Staub und das Gehirn Preise gewonnen.

5. Brot für die Filmwelt: Warum es ohne kleine Gewerke nicht geht

(dwdl.de, Jan Freitag)

Auf dem Film- und Fernsehfestival TeleVisionale in Weimar rücke ein Panel die unverzichtbare Arbeit der oft unsichtbaren Gewerke hinter den Kulissen großer Produktionen in den Fokus. Fachleute aus Produktionsleitung, Casting, Szenenbild und Ton berichten, wie viel Detailarbeit und Teamgeist nötig seien. Um diese Leistungen abseits des Rampenlichts stärker anzuerkennen, verleihe die Mitteldeutsche Medienförderung zudem den Filmgewerkepreis.

6. Der Jemen, den ich in mir trage

(reporter-ohne-grenzen.de)

In einem persönlichen Blogbeitrag für Reporter ohne Grenzen schildert die jemenitische Journalistin Yousra Ishaq ihr Leben im Berliner Exil. Gegen die Einsamkeit in der fremden Großstadt helfe ihr vor allem die Erinnerung über Sinne, Klänge und Gastfreundschaft. Mit traditionellem Weihrauchduft, den Liedern des Sängers Abu Bakr Salem sowie gemeinsamen Abenden bei jemenitischem Gebäck und Adeni-Tee hole sie sich ein Stück ihrer alten Heimat ins Wohnzimmer. Dadurch gelinge es ihr zumindest für kurze Momente, die Distanz zum zerrissenen Jemen und die Kühle der Großstadt zu überwinden.