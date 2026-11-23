1. WELT manipuliert Klima-Artikel eigener Autorin – DAS sollst du nicht erfahren

(volksverpetzer.de, Jan Köneke)

Jan Köneke erhebt schwere Vorwürfe gegen die “Welt”-Redaktion. Bei der deutschen Übersetzung einer Recherche der “Politico”-Reporterin Zia Weise über die Abschwächung der Atlantischen Umwälzströmung (AMOC) habe die “Welt” den Text unter dem Namen der Originalautorin systematisch verändert. So behaupte der frei lesbare Teaser fälschlicherweise eine Uneinigkeit unter Forscherinnen und Forschern, obwohl sich diese im Kern einig seien.

2. Worum es in dem skur­rilen Rechts­st­reit geht

(lto.de, David Ziegelmayer)

Der NDR habe die Linkspartei abgemahnt und die Löschung eines Videos verlangt, in dem Parteichefin Ines Schwerdtner im Look der “Tagesschau” eine “Linkenschau” zu Wohnungsbau- und Mietpolitik präsentiere. Wie Rechtsanwalt David Ziegelmayer für “Legal Tribune Online” einordnet, berufe sich die Partei auf Satire, allerdings nutze der Clip die vertraute Nachrichtenoptik im Hauptteil für ernsthafte politische Werbung. Nach einem aktuellen Urteil des Europäischen Gerichtshofs im Fall Ikea reiche ein pauschaler Hinweis auf Satire oder Meinungsfreiheit bei politischen Kampagnen nicht aus, um fremde Marken einzusetzen.

3. Offener Brief an den Presserat: Das widerspricht dem Ehrenkodex

(kobuk.at)

In einem offenen Brief kritisiert das Medienwatchblog “Kobuk” eine Entscheidung des österreichischen Presserats. Dieser habe keinen Ethikverstoß in einem Bericht der “Kleinen Zeitung” über eine angeblich vorgezogene Operation des Vaters von Vizekanzler Andreas Babler gesehen. Laut “Kobuk” widerspreche das Urteil des Presserats dem Ehrenkodex in drei Punkten: Die Zeitung habe sich nur auf einen Informanten gestützt, vorab keine Stellungnahme des Spitals eingeholt und die Privatsphäre eines nicht-öffentlichen Angehörigen verletzt.

4. Der Kampf um die hörenswerten Stimmen

(taz.de, Tamar Ziff)

Nach dem Wahlsieg des Anti-Netanjahu-Blocks im Oktober zeichne sich in Israels Medien ein vorsichtiger Wandel ab: Binnen zwei Wochen seien zwei bekannte Fernsehmoderatoren wegen rassistischer Äußerungen gegen Araber und Beduinen suspendiert worden oder zurückgetreten. Zuvor seien palästinensische Israelis im Fernsehen unter dem Einfluss der Netanjahu-Regierung kaum sichtbar gewesen. Zwar sei das Durchgreifen der Sender erfreulich, doch reiche es noch nicht aus, da echte Konsequenzen oft ausbleiben würden.

5. Wie viel Macht hat die EU gegen die Plattformriesen?

(uebermedien.de, Holger Klein, Audio: 36:10 Minuten)

In der aktuellen Folge des “Übermedien”-Podcasts spricht Holger Klein mit dem Digital-Journalisten Johannes Kuhn über neue staatliche Vorstöße gegen die Algorithmen großer Social-Media-Plattformen. Anlass sei unter anderem ein drittes Verfahren der EU-Kommission gegen TikTok. Dessen Startseiten-Algorithmus ziehe Nutzerinnen und Nutzer zu tief in Themen hinein und gefährde so deren Psyche. Zudem würden auch die deutschen Bundesländer Eingriffe in die Plattform-Algorithmen planen.

6. »GTA 6« spielt am ersten Verkaufstag knapp 3,8 Milliarden Dollar ein

(spiegel.de)

Das Videospiel “GTA 6” habe, nach 13 Jahren Wartezeit, am ersten Verkaufstag 3,79 Milliarden US-Dollar eingespielt und damit den größten Start eines Entertainmentprodukts der Geschichte hingelegt. Der Umsatz liege fast fünfmal so hoch wie beim Vorgänger “GTA 5” im Jahr 2013. Zunächst sei der Titel für die aktuellen Playstation- und Xbox-Konsolen erschienen und habe in Deutschland eine Altersfreigabe ab 18 Jahren erhalten.