Hurra, Wochenende – und damit mehr Zeit zum Hören und Sehen! In unserer Wochenendausgabe präsentieren wir Euch eine Auswahl empfehlenswerter Filme und Podcasts mit Medienbezug. Viel Spaß bei Erkenntnisgewinn und Unterhaltung!

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1. Frank Gotthardt – die Macht der Infrastruktur

(ardsounds.de, Carolin Maus & Christopher Jähnert, Audio: 30:26 Minuten)

Carolin Maus und Christopher Jähnert zeichnen den Aufstieg des Koblenzer Unternehmers Frank Gotthardt nach, der das rechtspopulistische Online-Portal “Nius” um den ehemaligen “Bild”-Chefredakteur Julian Reichelt finanziert. Den Grundstein für sein Vermögen habe Gotthardt ab den 1980er-Jahren mit Arztpraxis-Software gelegt. Danach habe er durch zahlreiche Firmenübernahmen den Gesundheitskonzern CompuGroup Medical geformt, der besonders während der Corona-Pandemie stark gewachsen sei. Darüber hinaus wird Gotthardts enge politische Vernetzung analysiert, insbesondere zur CDU und deren Spitzenpersonal. Teil zwei des Podcasts erscheint kommende Woche.

2. Dieses neue Gesetz ist absurd

(youtube.com, RobBubble, Video: 25:52 Minuten)

Der YouTuber “RobBubble” kritisiert eine geplante Änderung des Medienstaatsvertrags, laut der Plattformen wie TikTok, Instagram oder YouTube künftig verpflichtend 20 Prozent “Public-Value”-Inhalte von öffentlich-rechtlichen Sendern und großen Verlagen in den Feeds ausspielen müssten. Er warnt, dass unabhängige Creator und NGOs durch diese Quote einen beachtlichen Teil ihrer Reichweite verlören. Außerdem könnte die Regelung Nutzerinnen und Nutzer durch Zwangseinblendungen nerven und Verschwörungsmythen befeuern, ohne Clickbait zu verhindern.

3. Emma, Frau TV und das Ende einer Ära

(laeuft-programmschau.podigee.io, Alexander Matzkeit, Audio: 27:48 Minuten)

Im Medienpodcast “Läuft” bewertet die Publizistin Silke Burmester das gleichzeitige Aus der “Emma” und des WDR-Magazins “FrauTV” als nachvollziehbar. Feministische Themen seien längst in den Leitmedien angekommen, und Alice Schwarzer habe den Generationenwechsel verpasst. Künftig verlagere sich der Diskurs stärker in Soziale Netzwerke und Community-Projekte, wo allerdings oft die Grenze zum Aktivismus verschwimme.

4. Melanie Amann: Bank-Skandal, AfD, Medien unter Druck

(srf.ch, David Karasek, Audio: 26:27 Minuten)

Politikjournalistin Melanie Amann war beim SRF zu Gast. Im Gespräch mit David Karasek geht es um Macht und Medien und die Zukunft des Journalismus: “Politikerinnen und Politiker weichen kritischen Interviews aus und setzen auf freundliche Podcasts und Youtube-Talks. Algorithmen belohnen Wut statt Fakten. Wird unbequemer Journalismus zum Auslaufmodell? Und wie viel Konfrontation braucht eine lebendige Demokratie?”

5. Comedians auf Tour: Wo im Lande wird wie gelacht?

(deutschlandfunkkultur.de, Ingrid Wenzel, Audio: 31:44 Minuten)

In einem Feature für Deutschlandfunk Kultur begleitet Ingrid Wenzel Stand-up-Comedians auf deren Tour durch Deutschland. Der Beitrag zeigt den ungeschönten Alltag abseits des Glamours, geprägt von langen Bahnfahrten, fragwürdigen Unterkünften und harten Auftritten auf offenen Bühnen. Zudem schildern Künstlerinnen Sexismus in einer oft männlich geprägten Szene. Es geht aber auch um positive Veränderungen und den besonderen Reiz zwischen Hotel-Einsamkeit und skurrilen Auftrittsorten.

6. Der perfekte erste Satz

(youtube.com, Markus Gasser, Video: 25:59 Minuten)

Der Schriftsteller Markus Gasser untersucht bei “Literatur ist alles” die Bedeutung des ersten Satzes eines Romans, der Leserinnen und Leser sofort fesseln und zum Weiterlesen zwingen müsse. Anhand berühmter Beispiele von Gabriel García Márquez, Franz Kafka, Jane Austen, Albert Camus und Samuel Beckett unterteilt er literarische Einstiege in sieben Typen: den Zukunftssprung, das Bekenntnis, den direkten Überfall, die prägnante Erzählerstimme, eine Behauptung über die Romanwelt, den Einstieg mitten ins Geschehen sowie den selbstsabotierenden Antianfang.