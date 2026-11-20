1. Jus­tiz­mi­nister wollen gegen Kin­der­fotos im Internet vor­gehen

(lto.de, Hasso Suliak)

Auf der Justizministerkonferenz in Hamburg stünden mehrere Anträge zum Kinder- und Jugendschutz im Mittelpunkt: Hamburgs Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne) fordere klarere gesetzliche Regeln für Eltern, die Fotos ihrer Kinder im Internet teilen und damit deren Persönlichkeitsrechte gefährden würden. Besonders bei Eltern, die als Influencer mit ihren Kindern Geld verdienen, gebe es Interessenkonflikte und rechtliche Grauzonen. Zudem wolle Niedersachsens Justizministerin Kathrin Wahlmann (SPD) eine Arbeitsgruppe einrichten, um Kinder in Onlinespielen besser vor Cybergrooming zu schützen.

2. 70 Jahre Presserat: Von Gladbeck bis zur KI

(tagesspiegel.de)

Seit 70 Jahren wache der Deutsche Presserat als freiwillige Selbstkontrolle über ethische Standards in Print- und Online-Medien. Nach einer Krise in den 1980er-Jahren habe insbesondere das Gladbecker Geiseldrama 1988 zu strengeren Regeln für Interviews bei laufenden Taten geführt. Weitere Wegmarken seien Beschwerden rund um Paparazzi-Methoden nach dem Tod Prinzessin Dianas, den Germanwings-Absturz sowie die Berichterstattung über den Gaza-Krieg gewesen. Aktuell sorge vor allem der Einsatz Künstlicher Intelligenz für Debatten des Presserats.

3. Sind Creator-Netzwerke der Hebel für den Journalismus der Zukunft?

(dwdl.de, Simon Pycha)

Simon Pycha stellt neue Förderprogramme wie “Creator x News” oder “Harbor” vor, mit denen große Medienhäuser journalistische Influencer ausbilden und unterstützen wollen. Dadurch bekämen Creator bessere Kontakte, mehr Aufträge und neue Einnahmen. Gleichzeitig warnt Pycha vor einer “Host-Inflation”, bei der Selbstinszenierung wichtiger werde als Recherche. Dies benachteilige Nachwuchsjournalistinnen und -journalisten ohne große Reichweite. Zudem würden Plattform-Algorithmen unbequeme Themen erschweren.

4. Endlosscrollen, aufdringliche Benachrichtigungen – Experten warnen vor digitalen Suchtfallen

(spiegel.de)

Eine internationale Fachkommission um Wissenschaftlerin Naomi Fineberg warne im Fachblatt “The Lancet Psychiatry” vor den gesundheitlichen Folgen problematischer Internetnutzung, von der weltweit über zehn Prozent der Bevölkerung betroffen sein könnten. Plattformen würden Designmerkmale wie endloses Scrollen, automatische Videowiedergabe und Algorithmen nutzen, um die Selbstkontrolle der Nutzerinnen und Nutzer auszuhebeln und sie möglichst lange online zu halten. Besonders gefährdet seien junge Menschen und psychisch Vorerkrankte. Die Kommission fordere daher von Regierungen weltweite Schutzgesetze, Altersgrenzen sowie mehr Forschung und Hilfsangebote.

5. Kommt “Vice” zurück?

(taz.de, Konstantin Nowotny)

Konstantin Nowotny kommentiert das auf Instagram angekündigte Comeback von “Vice Deutschland”, knapp drei Jahre nach der Insolvenz des US-Mutterkonzerns. Zwar könne das Magazin auf eine kaufkräftige und nostalgische Millennial-Zielgruppe hoffen, doch hätten öffentlich-rechtliche Jugendformate sowie unzählige Content-Creator die einst typischen “Vice”-Themen rund um Sex, Drogen und Provokation längst übernommen. Damit die Rückkehr gelingt, müsse “Vice” laut Nowotny mehr bieten als bloße Nostalgie.

6. GTA 6 ist draußen: Jetzt geht es nach Vice City

(zdf.de, Christian Hoch, Video: 44:52 Minuten)

Zum Start von “Grand Theft Auto VI” nach 13 Jahren Wartezeit hat sich das ZDF in einer Livesendung die große kulturelle und wirtschaftliche Bedeutung des Spiels angeschaut. “GameStar”-Chefredakteur Heiko Klinge bezeichnet “GTA VI” als den größten Gaming-Release aller Zeiten, der durch seine Detailverliebtheit und die erwachsenere Geschichte um das Verbrecherpaar Jason und Lucia neue Maßstäbe setze. Zudem gibt es erste Eindrücke des bekannten deutschen Streamers “Rewi”.

Weiterer Hörtipp: So gut ist »GTA VI« wirklich: “In den USA ist die Kritik an Rechenzentren überall. Schwappt das auch nach Deutschland? Und: Wir haben das lang erwartete »GTA VI« schon durchgespielt.” (zeit.de, Audio: 38:49 Minuten, Meike Laaff & Henrik Oerding).