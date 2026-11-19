1. Springer verändert Klima-Artikel eigener Autorin und sät Zweifel an Wissenschaft

(steady.page, Daniel Drepper)

Die “Welt” habe einen englischsprachigen Artikel der “Politico”-Reporterin Zia Weise über die bedrohliche Abschwächung der Atlantikströmung bei der Übersetzung ins Deutsche verfälscht. Das Original habe die Risiken für Europa klar benannt. Die “Welt” habe im Teaser jedoch den Hinweis auf eine angebliche Uneinigkeit unter Forschern ergänzt und Studien im Text missverständlich wiedergegeben. Dabei habe die Redaktion sogar die zentrale Warnung einer Studie verschwiegen.

2. Nur moralisch fragwürdig oder strafrechtlich relevant?

(taz.de, Anna Simbürger)

Im Untreue-Prozess gegen die ehemalige RBB-Intendantin Patricia Schlesinger und drei Mitangeklagte habe der frühere Senderjustiziar Reinhart Binder ausgesagt, der das umstrittene Zulagensystem einst eingeführt habe. Binder habe diese außertariflichen Leistungsanreize trotz Sparmaßnahmen des öffentlich-rechtlichen Senders für rechtlich unbedenklich gehalten und betont, dass der Verwaltungsrat dem Modell bis 350.000 Euro zugestimmt habe. Das Gericht müsse nun klären, ob die Regelungen auf die oberste Führungsebene übertragbar gewesen und ob die Vorwürfe strafrechtlich relevant seien.

3. Es ist wahr: Medien verschweigen die Herkunft der Täter

(volksverpetzer.de, Thomas Laschyk)

Deutsche Medien würden nicht die Herkunft ausländischer, sondern fast nur die Herkunft deutscher Tatverdächtiger verschweigen, stellt Thomas Laschyk fest. Studien würden zeigen, dass bei Berichten mit Herkunftsangabe in TV und Presse zu über 90 Prozent Ausländer genannt würden. In der Kriminalstatistik liege ihr Anteil aber nur bei rund einem Drittel. Die Gesamtzahl der Straftaten sei sogar gesunken. Dennoch würden sich Redaktionen von rechten Kampagnen treiben lassen und so rechtsextreme Vorurteile normalisieren.

4. Presseausweis ohne Privatadresse

(verdi.de)

Journalistinnen und Journalisten könnten künftig leichter die Angabe ihrer privaten Wohnadresse auf dem Presseausweis vermeiden und stattdessen beispielsweise die Anschrift ihres Verlags eintragen lassen. Laut der Deutschen Journalistinnen- und Journalisten-Union genüge dafür nun der Nachweis einer abstrakten Gefährdung statt, wie bisher, einer konkreten Bedrohung. Hintergrund seien Ausspähversuche durch Rechtsextreme sowie ein von “Correctiv” aufgedecktes AfD-Datenleck mit Ausweisfotos und Adressen von mindestens 1.000 Medienschaffenden.

5. Bundesministerium für politischen Bildungsnotstand

(campact.de, Matthias Meisner)

Kurz nach einem AfD-Antrag zur Abwicklung der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) habe das Bundesinnenministerium unter Alexander Dobrindt (CSU) eine Neuausrichtung der Behörde angekündigt. Künftig sollen laut Ministerium “unsystematische Buchpublikationen” der bpb-Schriftenreihe zugunsten digitaler Angebote reduziert werden. Zudem soll das Programm auf ein breiteres Meinungsspektrum ausgerichtet werden. Abgeordnete von Grünen und Linken sowie Buchverlage kritisieren diese Sparpläne. Sie warnen, dass damit ein wichtiges und günstiges Bildungsangebot verloren gehe.

6. Arbeitskampf bei GTA VI

(netzpolitik.org, Carla Rochel)

Zeitgleich zum viel beachteten Start des Videospiels “Grand Theft Auto VI” würden Beschäftigte des Entwicklers Rockstar Games in Großbritannien über die Anerkennung der Gewerkschaft IWGB abstimmen. Zuvor habe die Firma 31 gewerkschaftlich aktive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen. Die Gewerkschaft werfe Rockstar Gewerkschaftsbekämpfung vor. Das Unternehmen verweise auf verratene Geschäftsgeheimnisse. Laut dem Wissenschaftler Jonas Ferdinand könnte der Konflikt ein Vorbild für die ganze Branche werden. Dort seien unbezahlte Überstunden und unsichere Jobs weit verbreitet.