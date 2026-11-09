Weggelächelte Bedenken, TikTok gefährdet Nutzer, Reformvorschläge

1. Wirbel um Nominierung von Constantin Schreiber: BSW-Spitze kritisiert eigene Landesfraktion

(rnd.de)

Die Nominierung des früheren “Tagesschau”-Sprechers Constantin Schreiber für die Bundesversammlung habe zu einem offenen Streit in der Partei BSW geführt. Die sächsische BSW-Landtagsfraktion habe den parteilosen Journalisten auf Platz vier ihrer Wahlliste gesetzt. Schreiber habe die Aufstellung zwar angenommen, zugleich aber betont, dass zwischen ihm und dem BSW keinerlei politische Schnittmengen bestünden. Daraufhin habe die BSW-Bundesführung die Personalie öffentlich kritisiert. Schreiber habe seinerseits angekündigt, bei der Wahl am 30. Januar 2027 einen eigenen Kandidaten abseits von Unions-Favoritin Ilse Aigner vorzuschlagen.

2. Ermittlungen gegen Ehemann von Ex-RBB-Intendantin eingestellt

(epd.de)

Die Berliner Generalstaatsanwaltschaft habe das Ermittlungsverfahren gegen Gerhard Spörl, den Ehemann der früheren RBB-Intendantin Patricia Schlesinger, gegen eine Geldauflage eingestellt. Damit werde Spörl nicht angeklagt. Anlass der 2022 aufgenommenen Ermittlungen sei der Verdacht der Untreue und Vorteilsannahme zulasten des öffentlich-rechtlichen Senders. Der Strafprozess gegen Schlesinger selbst sowie den damaligen RBB-Verwaltungsratsvorsitzenden Wolf-Dieter Wolf und weitere frühere Führungskräfte soll hingegen in der kommenden Woche beginnen.

3. TikTok gefährdet seine Nutzer – EU-Kommission verlangt Änderungen an »schädlichem« Algorithmus

(spiegel.de)

Wegen schädlicher “Rabbit-Hole-Effekte” fordere die EU-Kommission von TikTok einen grundlegenden Umbau der “Für-Dich”-Seite. Der bisherige Algorithmus halte Nutzerinnen und Nutzer mit einem endlosen Strom personalisierter Clips fest und verstärke psychische Probleme und Essstörungen. Bisherige Gegenmaßnahmen wie der “Nicht-interessiert”-Button würden nicht ausreichen. ByteDance, das Unternehmen hinter TikTok, müsse die reine Sehdauer als Steuerungsgröße stoppen und Nutzerinnen und Nutzern mehr Kontrolle geben; andernfalls würden Strafen von bis zu sechs Prozent des weltweiten Jahresumsatzes drohen.

4. Fünf Reformvorschläge für die Wiener Zeitung GmbH

(rog.at)

Nach einem vernichtenden Bericht des Rechnungshofs zum Umbau der staatlichen Wiener Zeitung GmbH fordert die Organisation Reporter ohne Grenzen (RSF) Konsequenzen von Medienminister Andreas Babler. Die 2023 von ÖVP und Grünen beschlossene Reform habe die älteste Tageszeitung der Welt zerstört und durch ein teures Onlineangebot sowie fragwürdige PR-Dienste ersetzt. RSF verlangt nun, die journalistische Unabhängigkeit per Gesetz vor politischer Einmischung zu schützen, Postenbesetzungen zu prüfen und überflüssige Geschäftsbereiche zu streichen.

5. Kritisiertes Luxusprojekt am Traunsee: Wie Die Presse Bedenken weglächelt

(kobuk.at, Christoph Bosnjak)

Das Medienkritik-Portal “Kobuk” wirft der österreichischen Tageszeitung “Die Presse” vor, über das umstrittene 170-Millionen-Euro-Projekt “Seeviertel” in der Stadt Gmunden fast ausschließlich wohlwollend zu berichten. Lokalpolitik und andere Medien wie der “Falter” oder der ORF würden vor einer drohenden “Geistersiedlung” warnen und auf fehlende Bescheide hinweisen. “Die Presse” übernehme hingegen weitgehend unkritisch die PR-Argumente des Investors. Das Blatt habe in den vergangenen Jahren mehrfach bezahlte Anzeigen für das Vorhaben abgedruckt.

6. Komiker erlebt reale Variante der “Truman-Show”

(taz.de, Anne Diekhoff)

Der dänische Sender TV2 habe das umstrittene Format “Alle lieben Rasmus” fünf Tage nach der Ausstrahlung abgesetzt und eine Untersuchung eingeleitet. Vier Monate lang habe der Komiker Rasmus Wallbridge geglaubt, seinen ersten eigenen Film zu drehen. Es habe sich aber um ein TV-Experiment gehandelt, bei dem 149 Personen eingeweiht gewesen seien, nur eben Wallbridge nicht. Kritiker und Experten würfen den Machern Gaslighting, Mobbing und psychische Folter vor. Auch eine nachträglich erteilte Zustimmung zur Ausstrahlung sei angesichts des enormen Drucks zweifelhaft.