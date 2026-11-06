Abgelehnter Klima-Spot, Gefährliches Storytelling?, “Migrantisches Milieu”

1. “Klima vor acht”: Diesen Spot lehnt die ARD ab

(dwdl.de, Uwe Mantel)

Der Vermarkter ARD Media habe die Ausstrahlung eines Werbespots der Initiative “Klima vor acht” im Ersten abgelehnt. Nun ist der Clip bei YouTube veröffentlicht worden. Nach Ansicht von ARD Media erfülle der satirische Spot, der die ignorierte Klimakrise thematisiere, nicht die gesetzlichen Kriterien für reine Imagewerbung der beteiligten Partnerunternehmen. Ein Medienanwalt der Initiative halte ihn hingegen für zulässig. Der Verein prüfe rechtliche Schritte.

2. “Migrantisches Milieu”: Integrationsforscher nennt Begriff ein gefährliches politisches Kalkül

(correctiv.org, Karolin Arnold & Minou Becker)

Nach Ausschreitungen am Rande überwiegend friedlicher Jugendproteste hätten Politiker wie Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) pauschal ein “migrantisches Milieu” verantwortlich gemacht, was von vielen Medien übernommen worden sei. Von den 54 Festgenommenen in Frankfurt habe jedoch die Hälfte die deutsche Staatsangehörigkeit. Konflikt- und Integrationsforscher werten dieses Framing als politisches Kalkül. Der Begriff ignoriere die Heterogenität von Menschen mit Migrationsgeschichte und bediene Stereotype.

3. BSW nominiert Ex-“Tagesschau”-Sprecher Schreiber für Bundesversammlung

(n-tv.de)

Die sächsische BSW-Fraktion habe den früheren “Tagesschau”-Sprecher Constantin Schreiber für die Bundesversammlung zur Bundespräsidentenwahl Ende Januar 2027 nominiert. Laut Fraktionschef Ronny Kupke bilde Schreiber gesellschaftliche Meinungsvielfalt ab. Schreiber, der den Axel-Springer-Verlag zum Jahresende verlasse und künftig eine Talkshow im ägyptischen Fernsehen moderieren wolle, soll Sachsen bei der Wahl des Staatsoberhaupts vertreten.

4. Große Aufgaben, kleines Budget

(verdi.de, Volker Nünning)

Erweiterte Aufsichtspflichten über Online-Plattformen und Suchmaschinen brächten etliche Landesmedienanstalten in Finanznot. Acht Bundesländer hätten über Vorwegabzüge Mittel für Film- und Kulturförderung abgezweigt. Besonders die Medienanstalt Hessen warne angesichts von Inflation und weggefallenen UKW-Abgaben vor Budgetlöchern. Eine Reduzierung des Abzugs sei dringend nötig, um Kernaufgaben wie Jugendschutz und den Kampf gegen Desinformation abzusichern.

5. Was ist eigentlich “rechte Comedy”?

(setup-punchline.de, Bernhard Hiergeist)

Ein geplanter Auftritt des umstrittenen Comedians Nikolai Binner in Frankfurt am Main stoße auf Proteste und entfache eine Debatte über “rechte Comedy”. Binners Programm sei ein gezieltes Treten nach unten mit rassistischen Klischees, Verharmlosung von NS-Parolen und antisemitischen Chiffren, schreibt Bernhard Hiergeist. Ein städtisches Auftrittsverbot scheitere jedoch an der Meinungsfreiheit und würde Binners Opfermythos stärken. Geboten seien kritische Einordnung und kommunale Kulturförderung.

6. Geschichten erzählen – Schadet Storytelling dem Journalismus?

(deutschlandfunk.de, Pia Brehmer, Audio: 37:11 Minuten)

In einer Diskussion im Deutschlandfunk zum Thema Storytelling im Journalismus warnt Autor Clemens Böckmann davor, dass der Trend zum Storytelling mit seiner Fixierung auf Einzelschicksale und Emotionen komplexe Zusammenhänge verdränge und die Glaubwürdigkeit beschädige. Journalist Sven Preger räumt ein, dass ein schematischer Einsatz systemische Themen ohne passende Protagonisten ins Abseits dränge. Handwerklich sauber genutzt könne narratives Erzählen jedoch komplexe Stoffe greifbar machen. Beide sind sich einig, dass Storytelling nicht wie eine Schablone verwendet werden dürfe.