KW 42/26: Hör- und Gucktipps zum Wochenende

Hurra, Wochenende – und damit mehr Zeit zum Hören und Sehen! In unserer Wochenendausgabe präsentieren wir Euch eine Auswahl empfehlenswerter Filme und Podcasts mit Medienbezug. Viel Spaß bei Erkenntnisgewinn und Unterhaltung!

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1. Wie BILD und AfD einen Mob aufhetzten – Der Fall Marko M.

(youtube.com, Mats Schönauer, Video: 32:52 Minuten)

Anhand des Falls des abgelehnten Asylbewerbers Marko M. zeichnet Mats Schönauer die Mechanismen einer schmutzigen Kampagne nach: Die “Bild”-Redaktion habe mit zahlreichen Titelseiten und Online-Berichten gegen M.s Vater mobilgemacht und unzureichend verpixelte Fotos sowie vertrauliche Asylakten publiziert. Das Oberlandesgericht Köln habe zentrale Bezeichnungen der Berichterstattung wie “Stütze-Schmarotzer” oder Vorwürfe, man habe sich “hochgekindert”, mittlerweile als rechtswidrig untersagt.

Transparenzhinweis: Mats Schönauer ist ehemaliger Leiter des BILDblog und Co-Autor des BILDblog-Buchs “Ohne Rücksicht auf Verluste. Wie BILD mit Angst und Hass die Gesellschaft spaltet”.

2. Warum 73 Prozent der Deutschen der Nahost-Berichterstattung missvertrauen: Talk mit der Medienkritikerin Nadia Zaboura

(nahostnahdran.simplecast.com, Karim El-Gawhary, Audio: 1:06:43 Stunden)

Laut der “Mainzer Langzeitstudie Medienvertrauen” würden lediglich 27 Prozent der Menschen in Deutschland der Berichterstattung über den Nahostkonflikt vertrauen. Im Gespräch mit Nahost-Korrespondent Karim El-Gawhary analysiert Medienkritikerin Nadia Zaboura die Ursachen für diesen Tiefstwert: Eine verkürzte historische Einordnung, passive Formulierungen, Euphemismen sowie eine unkritische Übernahme von Material des israelischen Militärs würden das Bild verzerren und Asymmetrien glätten.

3. Wie sehr muss man für Themen aus dem Kongo in deutschen Redaktionen kämpfen?

(uebermedien.de, Holger Klein, Audio: 30:01 Minuten)

In der neuesten Ausgabe von “Holger ruft” hat sich “Übermedien”-Podcaster Holger Klein mit der freien Reporterin und Buchautorin Judith Rapp zusammentelefoniert: “Über welche Geschichten aus dem Kongo würde Judith Raupp gerne öfter schreiben? Setzen Medien zu selten eigene Auslandsthemen? Und warum sollten sich deutsche Leser eigentlich für das weit entfernte Kongo interessieren?”

4. “Verbieten ist verboten!” Was gegen ein Social-Media-Verbot spricht und wie bessere Debatten gehen (mit Dirk von Gehlen)

(thisismedianow.podigee.io, Lukas Schöne, Audio: 52:46 Minuten)

Ein staatliches Social-Media-Verbot für Minderjährige sei reine Augenwischerei und kontraproduktiv, argumentiert “SZ”-Thinktank-Leiter Dirk von Gehlen im Vorfeld der Medientage München im Podcast der Veranstalter. Wissenschaftlich lasse sich nicht belegen, dass Verbote das Wohlbefinden steigern. Stattdessen würden Alterskontrollen gefährliche Zensurinfrastrukturen schaffen, Jugendliche entmündigen und deren Informations- und Teilhaberechte beschneiden.

5. Anwalt Christian Schertz über Moral, seine Grenzen, Christian Ulmen, Jan Böhmermann

(youtube.com, Matze Hielscher, Video: 3:22:21 Stunden)

Im Interview bei “Hotel Matze” verteidigt Medienanwalt Christian Schertz seine Rolle als konsequenter Interessenvertreter im Persönlichkeitsrecht. Den Vorwurf, ein “Täteranwalt” zu sein, weist er entschieden zurück: In einem funktionierenden Rechtsstaat habe jeder Beschuldigte Anspruch auf rechtlichen Beistand, zumal voreilige Verdachtsberichterstattung Betroffene medial mitunter irreparabel stigmatisiere. Zudem beklagt Schertz eine wachsende gesellschaftliche Gnadenlosigkeit und kritisiert Regelungslücken im Presserecht, etwa den mangelnden Schutz von Opfern in kommerziellen True-Crime-Formaten.

6. Ideen für Ostdeutschland in den Medien

(bonjourno.de, Olivia Samnick, Audio: 46:28 Minuten)

In der medialen Berichterstattung über Ostdeutschland dominiere nach wie vor ein einseitiges, von Klischees wie “Jammer-Ossis” oder Rechtsextremismus geprägtes Bild, heißt es im Podcast “Bonjourno”. Oft würden ostdeutsche Stimmen lediglich anlässlich von Wahlen oder historischen Jahrestagen abgefragt. Eine kontinuierliche und differenzierte Begleitung in überregionalen Medien fehle größtenteils. Im Gespräch mit der Journalistin Nhi Le und dem Journalisten Don Pablo Mulemba widmet sich “Bonjourno”-Host Olivia Samnick der Frage, welche Geschichten jenseits polarisierender Schlagzeilen übersehen werden.