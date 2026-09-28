Böhmermanns Aus, WDR baut Stellen ab, Leben wie Oma in Italien

1. Die royale Lücke

(taz.de, Rahel Bueb)

Im Dezember werde nach rund sechs Jahren und 187 Folgen im Hauptprogramm die letzte Ausgabe des “ZDF Magazin Royale” ausgestrahlt. Nach Angaben der Produktionsfirma gehe das Ende der Sendung auf den Wunsch von Jan Böhmermann zurück, der noch einmal ein anderes Format entwickeln wolle. Durch die weitgehende Einstellung des Betriebs verlören laut Betriebsrat fast alle der rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Jahresende ihre Beschäftigung. Die Verträge seien überwiegend befristet gewesen. Kommunikationswissenschaftlerin Katharina Kleinen-von Königslöw kommentiert: “Dass sich das ZDF so lange hinter die Sendung gestellt hatte, hat mich schon länger gewundert. Kein Satireformat im öffentlich-rechtlichen Fernsehen hat es so lange ausgehalten und so massiven Attacken widerstanden.”

2. WDR baut Stellen ab und streicht 76 Angebote

(spiegel.de)

Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) wolle bis Ende des kommenden Jahres 76 Programmangebote einstellen und bis 2030 jede dritte durch Verrentung freiwerdende Stelle, insgesamt 133 Posten, nicht mehr nachbesetzen. Laut Intendantin Katrin Vernau reagiere der öffentlich-rechtliche Sender mit dem Sparkurs auf veränderte Nutzungsgewohnheiten, Kostensteigerungen und eine ungesicherte Finanzierung. Die Gewerkschaft Verdi kritisiere die Pläne des WDR und warne vor massiven Einbrüchen bei den Aufträgen für freie Journalistinnen und Journalisten sowie vor einem Kaputtsparen durch die Rundfunkpolitik der Bundesländer.

3. Vom australischen Social Media Verbot zum EU KIDS Act

(leibniz-hbi.de, Kristina Kobrow, Audio: 40:41 Minuten)

Ein reines Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren greife im digitalen Kinder- und Jugendschutz zu kurz, wie die Erfahrungen aus Australien zeigen würden. Jugendliche seien dort weiterhin auf den Plattformen aktiv, würden nun jedoch seltener von ihren Eltern begleitet, weil diese fälschlicherweise auf die staatliche Regulierung vertrauen. Der geplante EU Kids Act setze daher nicht nur auf Altersgrenzen, sondern primär auf die sichere Gestaltung digitaler Räume für Minderjährige.

4. Was aktuell auf Instagram und TikTok viral geht

(dwdl.de, Simon Pycha)

Im fortlaufend aktualisierten “Trend-Ticker” filtert “DWDL”-Autor Simon Pycha die aktuellen Trends auf Instagram und TikTok heraus und dokumentieret die viralen Memes, Audio-Trends, Challenges und KI-generierten Phänomene, die über substanzielles Kreativpotenzial verfügen. Interessant für alle, die wissen wollen, was gerade auf den Plattformen für Kurzvideos so los ist, oder sich schlicht unterhalten lassen wollen.

5. «Ich habe die ganze WOZ-Redaktion eingeladen»

(persoenlich.com, Christian Beck)

Ronnie Grob, Präsident des “Vereins für unabhängigen Journalismus”, plane für Oktober in Zürich einen neuen, spendenfinanzierten Journalistenkongress, der machtkritischen Stimmen und dem Diskurs über Pressefreiheit ein Forum bieten solle. Interviewer Christian Beck hinterfragt die Veranstaltung wegen ihrer politischen Schlagseite: Das Programm weise auffallend viele Referierende aus rechtsbürgerlichen bis rechtskonservativen Medien auf (unter anderem “Weltwoche”, “Nebelspalter”, “Junge Freiheit”, “Apollo News”). Grob weist den Vorwurf mangelnder Ausgewogenheit zurück und entgegnet, er habe bewusst auch die “linksbürgerliche und linkskonservative Seite” eingeladen.

Transparenzhinweis: Ronnie Grob hat vor vielen Jahren bei BILDblog die “6 vor 9” zusammengestellt.

6. Soziale Medien: Leben wie Oma in Italien – Was sagt eine “Nonna” zum Trend?

(tagesspiegel.de)

Unter dem Schlagwort “Nonna Maxxing” trende auf TikTok und Instagram ein entschleunigter Lebensstil nach dem Vorbild italienischer Großmütter. Kommunikationswissenschaftlerin Friederike Herrmann deutet das Phänomen als Sehnsucht nach einem unentfremdeten Leben abseits permanenter digitaler Selbstoptimierung. Sie kritisiert aus feministischer Sicht jedoch, dass damit unbezahlte, harte Fürsorge- und Hausarbeit romantisiert werde.