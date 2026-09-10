Übergriffe im Wahlkampf, Tetris-Macher wehren sich, Biene Maja

1. Übergriffe im Sachsen-Anhalt-Wahlkampf

(verdi.de)

Die Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union in Verdi bilanziert in Sachsen-Anhalt eine beispiellose Welle der Gewalt und Einschüchterung gegen Medienschaffende. Seit Mai 2026 seien 46 Vorfälle im Umfeld des AfD-Wahlkampfs dokumentiert worden. Im gesamten Vorjahr seien es lediglich fünf Fälle gewesen. Neben verweigerten Akkreditierungen für internationale Leitmedien und massiven Bedrängungen durch rechte Streamer sei es in Magdeburg sogar zu einem tätlichen Angriff durch einen Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes auf Journalisten gekommen.

2. Wirkt sich die politische Zäsur in Sachsen-Anhalt auch auf die Wahlabend-Sendungen aus?

(uebermedien.de, Holger Klein, Audio: 20:19 Minuten)

Im “Übermedien”-Podcast spricht Holger Klein mit dem Kulturjournalisten Johannes Schneider von der “Zeit” über die Berichterstattung von ARD und ZDF am Wahlabend: “Wie war der Wahlabend insgesamt? Haben die TV-Journalisten versagt? Hätten sie stärker eingreifen müssen? Und: Ist es grundsätzlich veraltet, wie Politiker nach solchen politischen Ereignissen interviewt werden?”

3. Weißes Haus wirft Mauerspiel von Webseite – nach Beschwerde der »Tetris«-Macher

(spiegel.de)

Das Weiße Haus habe das browserbasierte Propagandaspiel “Build the Wall” nach Kritik der Tetris Company von seiner Website entfernt. In dem Spiel sollten Nutzerinnen und Nutzer im Tetris-Stil eine Grenzanlage gegen Migranten errichten. Das Unternehmen hinter dem Videospielklassiker habe sich scharf von der spaltenden Botschaft distanziert und auf nicht lizenzierte Marken- und Urheberrechtsverletzungen verwiesen.

4. Scheitert die Investitionsverpflichtung noch? BKM beruhigt

(dwdl.de, Timo Niemeier)

Das Kulturstaatsministerium (BKM) habe einen Bericht der “FAZ” zurückgewiesen, laut dem die geplante Investitionsverpflichtung für Streaminganbieter an Brüsseler Vorgaben scheitern könnte. Laut BKM handele es sich bei den Hinweisen der EU-Kommission lediglich um unverbindliche Bemerkungen im Notifizierungsverfahren, nicht um ein formelles Veto oder eine erforderliche Zustimmung. Die Bundesregierung halte an ihrem Plan fest, Streamingdienste zu einer Reinvestition von acht Prozent ihres Inlandsumsatzes in europäische Produktionen zu verpflichten.

5. Mehr User-Engagement durch bedürfnisorientierte Geschichten

(medientage.de, Petra Schwegler)

Katja Fleischmann, Leiterin der dpa-Brancheninitiative “Drive”, beschreibt im Interview den Wandel redaktioneller Strategien: weg von reiner Klick-Reichweite, hin zu “Media Time” und nutzerzentrierten “User Needs”. Anhand von Daten aus einem Verbund von 30 Regionalverlagen zeige sich, dass bedürfnisorientierte Inhalte das Engagement deutlich steigern, die Quote ungenutzter Texte (“Geisterartikel”) spürbar senken und Abonnements sichern. Entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg sei der Aufbau von Nutzungsgewohnheiten, etwa durch getaktete Newsletter oder Live-Ticker.

6. Das energetische Insekt

(taz.de, Jenni Zylka)

Zum 50. Jahrestag der ZDF-Erstausstrahlung der Zeichentrickserie “Die Biene Maja” beleuchtet die “taz” den anhaltenden Erfolg und die Widersprüche des Kinderklassikers. Obwohl die literarische Vorlage aus der Feder des späteren Nationalsozialisten Waldemar Bonsels stamme, und Kritiker der TV-Serie wiederholt biologistische Motive und überholte Rollenmuster vorhalten würden, habe die Figur ganze Generationen geprägt.