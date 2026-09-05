KW 36/26: Hör- und Gucktipps zum Wochenende

Hurra, Wochenende – und damit mehr Zeit zum Hören und Sehen! In unserer Wochenendausgabe präsentieren wir Euch eine Auswahl empfehlenswerter Filme und Podcasts mit Medienbezug. Viel Spaß bei Erkenntnisgewinn und Unterhaltung!

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1. Der Plagiatsjäger – Das Geschäft mit dem Vorwurf

(ndr.de, Lisa Beusch, Video: 36:01 Minuten)

“Ob die ehemaligen Spitzenpolitiker Annalena Baerbock, Robert Habeck, Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt oder die heiß diskutierte Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht Frauke Brosius-Gersdorf: Ihnen allen wurden Plagiate unterstellt. Und hinter all diesen Vorwürfen steckt der selbsternannte Plagiatsjäger Stefan Weber.” Das NDR-Medienmagazin “Zapp” hat monatelang recherchiert, was Weber antreibt, welche Folgen seine Vorwürfe haben und wer ihn bezahlt.

2. Louis Klamroth: “Nach jeder Folge kommt es zu Auseinandersetzungen.”

(ardsounds.de, Deutschland3000, Eva Schulz, Audio: 1:15:49 Stunden)

Im Gespräch mit Eva Schulz gewährt “Hart-aber-fair”-Moderator Louis Klamroth Einblicke in die Mechanismen politischer Talkshows: “Wir haben über die anstehenden Landtagswahlen gesprochen und seine Sicht auf den Erfolg der AfD. Inwiefern haben Medien und etablierte Parteien im Umgang mit Rechtspopulismus versagt? Und dann wollte ich natürlich auch einen Blick hinter die Kulissen von so einer Politik-Sendung bekommen.”

3. Warum erfahren wir so wenig über die Flutkatastrophe in Tibet?

(uebermedien.de, Holger Klein, Audio: 46:12 Minuten)

Holger Klein unterhält sich im “Übermedien”-Podcast mit Lea Sahay, die als China-Korrespondentin der “Süddeutschen Zeitung” aus Peking über die chinesische Politik und Gesellschaft berichtet: “Wie wehrt sich Chinas Bevölkerung gegen die Zensur? Wie kommt Sahay trotz allem an Informationen? Und was passiert, wenn sie mal wieder vom chinesischen Außenministerium vorgeladen wird?”

4. Social Media Verbot? Warum das die falsche Lösung ist

(youtube.com, Martin Fehrensen, Video: 40:24 Minuten)

Im Video-Podcast von Martin Fehrensen kritisiert der Journalist und Buchautor Dirk von Gehlen die populären Rufe nach staatlichen Social-Media-Verboten und verpflichtenden Altersverifikationen für Minderjährige. Hinter den Verbotsdebatten verbärgen sich vor allem ein Generationenkonflikt und der Versuch, komplexe digitale Umbrüche mit scheinbar einfachen Verboten zu kaschieren. Der Aufbau flächendeckender Alterskontrollen schaffe eine gefährliche Zensurinfrastruktur und spiele Digitalkonzernen in die Hände.

5. Zwischen Hoffnung und Hype: Wie guter Medizinjournalismus gelingt

(dfjv.de, Lena Bussmann Fuentes, Audio: 18:27 Minuten)

Medizinische Berichterstattung trage eine besondere ethische Verantwortung, da sie direkte Auswirkungen auf Therapieentscheidungen und die Gesundheit der Menschen habe. Im DFJV-Podcast erläutert die Ärztin und Medizinjournalistin Astrid Viciano, wie Journalistinnen und Journalisten der Verlockung von Clickbait, vermeintlichen Durchbrüchen und Sensationsversprechen widerstehen können.

6. Intellektuell abgehoben? – Wie der Dlf verständlicher werden kann

(deutschlandfunk.de, Stephan Beuting, Audio: 37:32 Minuten)

Im Deutschlandfunk (DLF) kommen regelmäßig Hörerinnen und Hörer zu Wort. Manchmal liefern sie sogar die Idee für eine ganze Sendung und tauschen sich darin mit Expertinnen und Experten aus. In dieser Folge des Podcasts “Nach Redaktionsschluss” geht es um die Frage, wie der Deutschlandfunk selbst verständlicher werden kann. Es diskutieren DLF-Hörerin Kathrin Vogelsang, Katharina Hamberger vom DLF-“Politikpodcast” sowie Martin Krebbers vom DLF-Medienmagazin “Mediasres”.