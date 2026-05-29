AfD-Pläne gefährden Medienpolitik, Perspektivenvielfalt, TV-Piraterie

1. Journalist wehrt sich gegen Staatstrojaner-Angriff

(netzpolitik.org, Constanze Kurz & Andre Meister)

Constanze Kurz und Andre Meister berichten bei netzpolitik.org, dass der deutsch-vietnamesische Journalist Trung Khoa Lê gemeinsam mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) Strafanzeige wegen eines mutmaßlichen Staatstrojaner-Angriffs gestellt habe. Unbekannte Täter sollen versucht haben, ihm über einen Link die Spyware “Predator” aufzuspielen, mutmaßlich wegen seiner kritischen Recherchen zur vietnamesischen Regierung. Die GFF sehe darin einen Angriff auf Privatsphäre, IT-Grundrecht, Fernmeldegeheimnis und journalistischen Quellenschutz.

2. AfD-Pläne gefährden Medienpolitik

(verdi.de, Volker Nünning)

Volker Nünning warnt, dass mögliche AfD-Regierungen in Sachsen-Anhalt oder Mecklenburg-Vorpommern die Medienpolitik der Länder destabilisieren könnten. Hintergrund seien Ankündigungen der Partei, Staatsverträge im Medienbereich zu kündigen, was neue bundesweite Regelungen etwa zum Digitale-Medien-Staatsvertrag, zu KI in der Medienaufsicht, zum European Media Freedom Act und zur politischen Werbung erschwere.

3. Trump klagt nach Schlappe weiter gegen “Wall Street Journal”

(taz.de)

Donald Trump setze seine Klage gegen das “Wall Street Journal” (“WSJ”) wegen eines Berichts über ein angebliches Gratulationsschreiben an Jeffrey Epstein fort. Nachdem eine erste Klage von einem Gericht vorläufig abgewiesen worden sei, habe Trump nun eine überarbeitete Klage eingereicht und werfe der Redaktion weiterhin Verleumdung und böswilliges Handeln vor. Das “WSJ” hatte über ein angebliches Schreiben zu Epsteins 50. Geburtstag berichtet, das Trumps Namen tragen soll. Dieser bestreite die Urheberschaft und fordere Schadensersatz in Milliardenhöhe.

4. 160.000 Euro gegen 15.000 Euro – ein Podiumsgespräch erschüttert die Buchbranche

(fr.de, Sven Trautwein)

Sven Trautwein beschreibt die nach wie vor anhaltende Debatte in der Buchbranche, die durch eine Podiumsdiskussion auf der re:publica ausgelöst wurde: Hanno Sauer und Mareice Kaiser verglichen öffentlich ihre Buchvorschüsse. Sauer nannte 160.000 Euro, Kaiser 15.000 Euro. Die Differenz sei ein Beispiel für größere Ungleichheiten im Literaturbetrieb, so Trautwein. Nebenbei liefert der Text noch eine Seiteninfo, die in der bisherigen Debatte fehlte: Der Betrag von 160.000 Euro bezog sich anscheinend auf ein Paket von zwei Büchern.

5. Perspektivenvielfalt – Wer in Medien zu Wort kommt

(deutschlandfunk.de, Martin Krebbers, Audio: 31:45 Minuten)

Im Deutschlandfunk (DLF) kommen regelmäßig Hörerinnen und Hörer zu Wort. Manchmal liefern sie sogar die Idee für eine ganze Sendung und tauschen sich darin mit Expertinnen und Experten aus. In dieser Folge des Podcasts “Nach Redaktionsschluss” geht es um das Thema Perspektivenvielfalt und die Fragen: “Wer kommt in Medien zu Wort? Wie stellt ausgewogener Journalismus Perspektivenvielfalt her?” DLF-Hörer Michael Lamparter diskutiert darüber mit Joachim Dorfs (“Stuttgarter Zeitung”) und Sarah Zerback (DLF).

6. Über sieben Millionen Deutsche streamen illegal

(spiegel.de)

Laut einer Studie des Branchenverbands Vaunet zu illegalem TV-Streaming hätten 2025 rund 7,7 Millionen Menschen in Deutschland illegale Angebote genutzt, um lineares Fernsehen zu schauen. Besonders verbreitet sei dies bei Jüngeren, auch weil illegale Streams inzwischen bequem über Smart-TVs, Streamingboxen oder Smartphones nutzbar seien. Der Verband beziffere den Schaden für die Branche auf mehr als 1,5 Milliarden Euro.