Friedrich und der AfD-Kongress, Desinformation, Apotheken Umschau

1. Verleger Holger Friedrich spricht bei “Demokratiekongress” der AfD

(volksverpetzer.de, Matthias Meisner)

Matthias Meisner kritisiert, dass Verleger Holger Friedrich beim geplanten “Demokratiekongress” der AfD im Bundestag auftreten will. Meisner ordnet dies als weiteren Beleg dafür ein, dass Friedrichs “Ostdeutsche Allgemeine” rechtsextreme und rechtsradikale Akteure hofiere. Experten sähen Friedrichs Teilnahme an dem Kongress nicht als Debattenbeitrag, sondern als problematische Normalisierung demokratiefeindlicher Kräfte.

2. “Desinformation gefährdet Leben”

(verdi.de, Till Schmidt)

Im Interview blickt Johannes Hillje auf den medialen Umgang mit der AfD, konkret auf das SWR-Triell mit Markus Frohnmaier (AfD), Cem Özdemir (Grüne) und Manuel Hagel (CDU). Die Konstellation habe der AfD geholfen, sich als Gegenpol zu “allen anderen” zu inszenieren, statt die Unterschiede zwischen den möglichen Ministerpräsidenten herauszuarbeiten. Hillje plädiert dafür, die AfD nicht pauschal auszuschließen, sie aber auch nicht wie eine normale Partei zu behandeln.

3. Wie geht Innovation im Lokaljournalismus?

(medientage.de, Petra Schwegler)

Petra Schwegler gibt einen Überblick über Innovationen im Lokaljournalismus und nennt drei zentrale Entwicklungen: den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Redaktion, Produktion und Distribution, neue Modelle für Community, Finanzierung und Vertrauen sowie die Frage, wie Lokalmedien ihre Rolle als demokratische Infrastruktur sichern können. Lokale Medien würden nicht allein durch mehr Inhalte zukunftsfähig, sondern bräuchten bessere Werkzeuge und stärkere Communities.

4. Was KI mit dem Journalismus macht: Zwischen Effizienz, Entmündigung und Reichweitenverlust

(ardsounds.de, Jonathan Schulenburg, Audio: 28:50 Minuten)

Im Podcast “BR24 Medien” geht es um die Frage, wie KI den Journalismus verändert: als Werkzeug für effizientere Redaktionsarbeit, aber auch als Machtfrage. Auf der re:publica hätten Expertinnen und Experten darüber diskutiert, wer künftig die Informationsinfrastruktur kontrolliert, wer an journalistischen Inhalten verdient und wie Medien durch KI-Suchsysteme Reichweite und Refinanzierung verlieren. Christian Schiffer spricht von “KI-Kapitalismus”, Matthias Spielkamp kritisiert Googles KI-Übersichten als unfairen Deal zulasten der Verlage.

5. Newsletter Netzwerk Recherche 257

(netzwerkrecherche.org, Lena Wrba & Barbara Junge)

Der Newsletter des Netzwerk Recherche blickt auf das bevorstehende Jahrestreffen NR26 in Hamburg sowie auf das 25-jährige Bestehen des Vereins. Im Mittelpunkt stehen die Rolle von investigativem Journalismus, Lokaljournalismus, Datenjournalismus und Klimajournalismus in einer angespannten politischen und medialen Lage. Außerdem bündelt der Newsletter viele Hinweise zu Rechercheförderung, Pressefreiheit, Informationsfreiheit, lokalen Recherchen, internationalen Projekten, Preisen, Stipendien und Weiterbildungen.

6. 70 Jahre Apotheken Umschau: Hochwertige Fachinformationen für alle

(dfjv.de, Ulrike Bremm)

Dennis Ballwieser, Chefredakteur der “Apotheken Umschau”, erzählt im Interview, wie sich das Magazin zum 70-jährigen Bestehen als modernes Gesundheitsmedium neu positioniert hat. Ballwieser betont den Anspruch, geprüfte medizinische Informationen verständlich und alltagsnah zu vermitteln, damit Patientinnen und Patienten besser mit Ärztinnen und Ärzten, Apothekerinnen und Apothekern sprechen können. Weitere Themen sind die stärkere Ausrichtung auf Frauengesundheit, einfache Sprache, digitale Kanäle und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz.