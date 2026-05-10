KW 19/26: Hör- und Gucktipps zum Wochenende

Hurra, Wochenende – und damit mehr Zeit zum Hören und Sehen! In unserer Wochenendausgabe präsentieren wir Euch eine Auswahl empfehlenswerter Filme und Podcasts mit Medienbezug. Viel Spaß bei Erkenntnisgewinn und Unterhaltung!

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1. So fies ist die Masche mit Fake-Medikamenten

(youtube.com, Konstanze Nastarowitz, Video: 26:50 Minuten)

Kriminelle würden Künstliche Intelligenz nutzen, um das Gesicht und die Stimme von Eckart von Hirschhausen zu fälschen und damit fragwürdige Gesundheitsprodukte zu bewerben. Im Gespräch mit “Zapp”-Reporterin Konstanze Nastarowitz berichtet der Arzt und Fernsehmoderator, wie belastend dieser Identitätsmissbrauch für ihn ist und wie er dagegen vorgeht. Zugleich geht es um die größere Frage, wie dieses Betrugssystem funktioniert, wer dahintersteckt und wer daran verdient.

2. Wie Milliardäre rechte Medien finanzieren

(youtube.com, Oliver Kalkofe, Video: 26:23 Minuten)

Bei “Fun Facts” nimmt Oliver Kalkofe milliardenschwere Medienbesitzer und Plattformchefs ins Visier: von Elon Musk über Jeff Bezos und Mark Zuckerberg bis zu Rupert Murdoch, Mathias Döpfner und das “Nius”-Umfeld. Kalkofes These: Superreiche kaufen oder prägen Medien um politischen Einfluss, Aufmerksamkeit und Deutungshoheit zu gewinnen.

3. Wer kauft beim Nazi-Verlag “Der Schelm”?

(mdr.de, Secilia Kloppmann & Christian Bergmann, Audio: 34:27 Minuten)

Der Beitrag von “MDR Investigativ” geht der Frage nach, wer beim rechtsextremen “Schelm”-Verlag bestellt und wie das Netzwerk hinter dem Verlag funktioniert. Ausgangspunkt ist eine erneute Razzia im März in Leipzig und anderen Städten gegen den Verlag, der Propagandamaterial und Nachdrucke aus der NS-Zeit vertreibe: “Warum ist es so schwierig, dieses Netzwerk zu zerschlagen?”

4. Wie viel Hass müssen wir online aushalten?

(uebermedien.de, Holger Klein, Audio: 27:09 Minuten)

Holger Klein unterhält sich mit der Strafrechtlerin Elisa Hoven über die Frage, wie mit Beleidigungen und Hass im Internet umgegangen werden sollte. Sie sprechen über Fälle, in denen Politiker wegen Beschimpfungen Strafanträge gestellt haben. Hoven hält zwar fest, dass auch Politikerinnen und Politiker nicht alles hinnehmen müssten, kritisiert aber, dass die strafrechtliche Verfolgung solcher Äußerungen inzwischen überzogen sei.

5. Was KI nicht liefern kann: Vertrauen, Haltung, Perspektive

(youtube.com, Martin Fehrensen, Video: 35:10 Minuten)

Wie verändert Künstliche Intelligenz den Journalismus? Darüber spricht Martin Fehrensen mit Gregor Schmalzried: Was kann KI schon heute im Arbeitsalltag leisten? Warum wirken Chatbots anders als algorithmische Social-Media-Feeds? Und weshalb hat gutes Prompting viel mit klarem Denken, Delegieren und Führung zu tun? Die Grundthese des Gesprächs ist eher optimistisch: KI müsse nicht automatisch verarmen oder radikalisieren.

6. Der Reality ins Auge schauen feat. Mr. Trash TV

(medienkuh.de, Kevin Körber, Audio: 2:24:59 Stunden)

In Folge 525 der “Medienkuh” ist Patrick Abele, online bekannt als “Mr. Trash TV”, zu Gast. Abele zählt zu den frühen deutschen Reaction-YouTubern und beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit Trash- und Reality-TV. Im Gespräch geht es um seine Medienbiografie, seine Liebe zum Fernsehen und die Frage, ob die Reality-TV-Blase langsam zu platzen droht.