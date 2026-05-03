KW 18/26: Hör- und Gucktipps zum Wochenende

Hurra, Wochenende – und damit mehr Zeit zum Hören und Sehen! In unserer Wochenendausgabe präsentieren wir Euch eine Auswahl empfehlenswerter Filme und Podcasts mit Medienbezug. Viel Spaß bei Erkenntnisgewinn und Unterhaltung!

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1. Nörgeln Journalisten zu viel?

(uebermedien.de, Holger Klein, Audio: 18:05 Minuten)

Holger Klein fragt im “Übermedien”-Podcast Christoph Hickmann, den Leiter des “Spiegel”-Hauptstadtbüros, ob der Politikjournalismus manchmal zu sehr ins Nörgeln und ins Hämische gerät. Ausgangspunkt ist Hickmanns Überlegung (nur mit Abo lesbar), ob überzogene Kritik an Regierung und Politik am Ende demokratiefeindlichen Stimmungen in die Hände spielen könne. Die Frage sei, wie weit journalistische Kritik gehen sollte und ob Journalistinnen und Journalisten auch vermitteln müssten, warum das politische System trotz aller Mängel verteidigungswert sei.

2. Sind unsere Kinder glücklicher ohne soziale Medien?

(zeit.de, Jochen Wegner & Lisa Hegemann, Audio: 55:13 Minuten)

Im “Zeit”-Podcast “Nur eine Frage” geht es um den verantwortungsvollen Umgang von Kindern mit Sozialen Medien: “US-Psychologe Jonathan Haidt sieht die Kindheit bedroht: durch Smartphones, soziale Medien und KI-Teddybären. Auch Computer im Klassenzimmer seien falsch. Hat er recht?” Wichtiger Hinweis: Es handelt sich um die mittels Künstlicher Intelligenz übersetzte Version des englischen Originalgesprächs, mit den geklonten Stimmen der Hosts und des Gastes.

3. Zwischen Hofflohmarkt und Schützenfest – wie viel Perspektivenvielfalt braucht der Journalismus?

(thisismedianow.podigee.io, Lukas Schöne, Audio: 50:42 Minuten)

Lukas Schöne spricht mit Till Opitz, Journalist beim Deutschlandfunk und Medientrainer, darüber, welche Perspektiven im Journalismus fehlen und warum. Im Zentrum des Gesprächs steht die Diagnose, dass das Problem weniger mit angeblich linken Redaktionen zu tun habe als mit ökonomischem Druck, Großstadtblasen, Zeitmangel und der Tendenz, vor allem laute, negative oder polarisierende Themen abzubilden. Opitz plädiert dafür, journalistische Kritik nicht mit populistischen Medienfeindbildern zu verwechseln, zugleich aber blinde Flecken ernst zu nehmen.

4. Wie Verschwörungstheorien funktionieren – und wem sie nutzen

(youtube.com, Martin Fehrensen, Video: 32:47 Minuten)

Martin Fehrensen hat die Autorin und Politikwissenschaftlerin Katharina Nocun zu Gast. Die beiden sprechen darüber, wie Verschwörungserzählungen in Familien und Gesellschaft hineinwirken. Im Mittelpunkt stehen die Fragen, warum Menschen in Krisen und Situationen des Kontrollverlusts anfälliger für solche Ideologien werden, welche psychologischen Funktionen sie erfüllen und warum sie politisch besonders von rechten und autoritären Akteuren strategisch genutzt werden.

5. Jura-Influencer bei FUNK, die Juristen, Jura für Massenpublikum erklären, Umgang mit Hate Speech und Kommis

(irgendwasmitrecht.de, Marc Ohrendorf, Audio: 27:22 Minuten)

Marc Ohrendorf unterhält sich in “Irgendwas mit Recht” mit Clemens Pfeifer vom ZDF über dessen Weg vom Jurastudium in den Rechtsjournalismus sowie über Pfeifers Arbeit für das “funk”-Format “Die Juristen”: Wie bereitet man juristische Themen für ein junges Publikum auf Social Media verständlich, präzise und zugleich kurz auf, ohne fachlich zu stark zu vereinfachen? Außerdem geht es um den Umgang mit Algorithmen, Hate Speech, Desinformation und KI-Falschbehauptungen.

6. Wal-Wahnsinn: Haben wir es übertrieben?

(youtube.com, Marek Walde & Raja Khadour, Video: 21:56 Minuten)

Beim NDR-Medienmagazin “Zapp” geht es darum, wie ein gestrandeter Buckelwal an der Ostsee binnen weniger Wochen zu einem riesigen Medien- und Social-Media-Ereignis wurde. Der Beitrag zeigt, wie klassische Medien mit Livetickern, Dauerschalten und Personalisierung des Tiers den Hype befeuerten, während auf TikTok, Instagram und Co. eine emotionale Parallelwelt entstand.

Weiterer Gucktipp: Der österreichische “Standard” fragt: Warum Wal Timmy Esoteriker, Influencer und Querdenker anzieht (youtube.com, Peter Zellinger, Video: 34:12 Minuten).