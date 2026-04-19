KW 16/26: Hör- und Gucktipps zum Wochenende

Hurra, Wochenende – und damit mehr Zeit zum Hören und Sehen! In unserer Wochenendausgabe präsentieren wir Euch eine Auswahl empfehlenswerter Filme und Podcasts mit Medienbezug. Viel Spaß bei Erkenntnisgewinn und Unterhaltung!

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1. Wie Podcasts den Hauptstadt-Journalismus verändern

(deutschlandfunk.de, Sören Brinkmann, Audio: 30:16 Minuten)

Podcasts würden den Hauptstadtjournalismus immer stärker prägen, ob bei Kanzlerinterviews, politischen Einordnungen oder Recherchen zu Parteifinanzen. Helene Bubrowski (frische “FAZ”-Herausgeberin), Dagmar Rosenfeld (Podcast “Machtwechsel”) und Katharina Hamberger (Deutschlandfunk) sprechen darüber, was Podcasts in der Berliner Politikberichterstattung verändern.

2. Wenn ein Prozess zur Schlagzeile wird – ein Medienjurist ordnet ein

(spotify.com, Michael Maske, Audio: 59:02 Minuten)

Im Podcast zum “Fall Block” begleiten Michael Maske und Christoph Pilz regelmäßig das Verfahren um die Unternehmerfamilie Block und die Entführung zweier Kinder. In dieser Folge spricht Maske mit dem Medienrechtsprofessor Tobias Gostomzyk über die Frage, wie Medien über ein laufendes Verfahren berichten dürfen, ohne zur Vorverurteilung beizutragen.

Weiterer Gucktipp zum Thema: In Jan Böhmermanns “ZDF Magazin Royale” geht es diesmal um “Die vielen Anwälte des Christian Ulmen”: “Die Unschuldsvermutung ist ein rechtsstaatlicher Grundsatz. Aber wieso steht sie immer sofort im Mittelpunkt der Debatte? Der Fall Ulmen zeigt vor allem eines: Wie Männer aufeinander aufpassen.”

3. Elon Musk, Peter Thiel & Trump: Die Allianz, die den Staat zerstört

(youtube.com, Martin Fehrensen, Video: 33:35 Minuten)

Martin Fehrensen vom “Social Media Watchblog” spricht mit dem “SZ”-Journalisten und Buchautor Jannis Brühl über die politische Macht großer Techunternehmer. Ausgangspunkt ist Brühls Buch über die “Tech-Oligarchen” sowie deren Nähe zu Donald Trump und der MAGA-Bewegung. Im Gespräch geht es um Figuren wie Elon Musk, Peter Thiel, Mark Zuckerberg und Sam Altman und um Disruption als politische Ideologie. Außerdem diskutieren beide darüber, wie sich Staaten und Medien, Nutzerinnen und Nutzer aus der Abhängigkeit von den großen Plattformen lösen könnten.

4. Social Media: Was bringt ein Verbot für Kinder und Jugendliche?

(youtube.com, Julia von Buddenbrock & Hannah Krämer, Video: 20:39 Minuten)

Im NDR-Medienmagazin “Zapp” geht es um das mögliche Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche. Expertinnen und Experten verweisen darauf, dass Altersgrenzen technisch und rechtlich schwer umzusetzen seien und Alterskontrollen neue Probleme aufwerfen könnten. Entscheidend seien deshalb vor allem Medienbildung, Begleitung durch Eltern und Schulen sowie strengere Vorgaben für die Plattformen selbst. Schutz im Netz entstehe nicht allein durch Aussperren, sondern durch einen kompetenten Umgang mit digitalen Risiken.

5. Traumjob Journalismus: Zwischen Idealismus und Realität

(youtube.com, Tanjev Schultz & Markus Wolsiffer, Video: 50:02 Minuten)

In der Podcastreihe “Die Medienversteher” sprechen Markus Wolsiffer und Tanjev Schultz über den Beruf Journalismus und den Einstieg in die Branche. Es geht um die Fragen, warum Menschen Journalistinnen und Journalisten werden wollen, welche Fähigkeiten dafür wichtig sind, ob es den typischen Berufsweg überhaupt gibt und welche Rollen Studium, Praktika, Volontariat und Journalistenschulen spielen. Wolsiffer und Schultz sprechen auch über prekäre Bedingungen, Unsicherheiten und Belastungen im Beruf und erörtern, warum sich der Weg trotz aller Probleme weiterhin lohnen kann.

6. “El Hotzo” aka Sebastian Hotz: Satire, Weltpolitik und das Pferd mit den Raketenschuhen

(spotify.com, Peter Greve, Audio: 48:48 Minuten)

In der “Lektion meines Lebens” unterhält sich Host Peter Greve mit Sebastian “El Hotzo” Hotz: “Wir reden über folgenreiche Punchlines, über Moral und Überzeugungen und warum es manchmal schwer ist, dem eigenen öffentlichen Bild zu entsprechen. Ein Pferd mit Raketenschuhen kommt ebenfalls vor. Ein fränkischer Grillabend auch.”