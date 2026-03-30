Frauenfeindlichkeit, “El Hotzo” freigesprochen, “Fun Facts”

1. Medien können Frauenfeindlichkeit befeuern

(taz.de, Amélie Richter)

Amélie Richter berichtet über eine große Studie der Universität Bern, die belege, wie stark frauenfeindliche Medieninhalte reale Gewalt befeuern. Die Auswertung zeige ganz klar: Der regelmäßige Konsum von sexistischen Filmen, Liedern oder Social-Media-Beiträgen mache vor allem junge Männer aggressiver und bestärke gefährliche Vorurteile gegenüber Frauen. Um diese fatale Spirale zu stoppen, würden Expertinnen und Experten eine bessere Medienbildung sowie strengere Meldemechanismen auf den Internet-Plattformen fordern.

2. NIUS – Rechtskatholisch-antifeministischer Hang zum Adel

(edelweissnetzwerk.de, Andreas Kemper)

Andreas Kemper beschäftigt sich in seinem Beitrag mit den personellen Verflechtungen des rechten Portals “Nius”. Dieses versammele gezielt rechtskatholische und antifeministische Aktivistinnen und Aktivisten mit einer auffälligen Nähe zum Adel. Als zentrale Personen werden unter anderem der Publizist Alexander Kissler, die Autorin Birgit Kelle sowie die Milliardärin Gloria von Thurn und Taxis genannt. Kemper zeigt detailliert auf, wie tief diese Protagonisten in internationale rechtsextreme, oligarchische und klerikale Netzwerke verstrickt seien.

3. El Hotzo wegen seiner Trump-Tweets rechts­kräftig frei­ge­spro­chen

(lto.de, Max Kolter)

Wie “Legal Tribune Online” berichtet, wurde Sebastian Hotz, bekannt als “El Hotzo”, wegen seiner umstrittenen Tweets zum Attentat auf Donald Trump im Jahr 2024 nun in letzter Instanz rechtskräftig freigesprochen. Die Berliner Staatsanwaltschaft habe Hotz die Billigung von Straftaten vorgeworfen, da er den verfehlten Schuss auf Trump mit einem verpassten Bus verglichen und angemerkt habe, er finde es fantastisch, wenn Faschisten stürben. Das Kammergericht habe geurteilt, dass die Äußerungen als klar erkennbare Satire und “klassischer Fall von Machtkritik” von der Meinungsfreiheit gedeckt seien.

4. Newsletter Netzwerk Recherche 255

(netzwerkrecherche.org, Lena Wrba & Elisa Simantke)

Wie immer eine Empfehlung wert, nicht nur für investigativ arbeitende Journalistinnen und Journalisten: der Newsletter des Netzwerk Recherche. Die aktuelle Ausgabe beginnt mit einigen Worten von Elisa Simantke, die auf das bevorstehende Jubiläum der Organisation hinweist. Darüber hinaus gibt es einen Überblick über medienrelevante Nachrichten, Veranstaltungen, Preise und Stipendien.

5. Gesundheitsmagazine: Es geht auch kritisch, evidenzbasiert und ganz ohne Werbung

(igel-monitor.de, Marcus Anhäuser, Audio: 37:58 Minuten)

In der neuen Folge des “IGeL-Podcasts” widmet sich Moderator Marcus Anhäuser der Schwierigkeit, in der heutigen Medienflut verlässliche und werbefreie Gesundheitsinformationen zu finden. Als aus seiner Sicht positive Gegenbeispiele stellt er die beiden unabhängigen und rein abofinanzierten Magazine “arznei-telegramm” und “Gute Pillen – Schlechte Pillen” vor. In Interviews mit den jeweiligen Blattmachern wird klar, warum diese neuen Medikamenten oft erst einmal skeptisch gegenüberstünden und was auf dem unübersichtlichen Markt für Nahrungsergänzungsmittel derzeit schieflaufe.

6. “Fun Facts” mit Marc-Uwe Kling: Dann lachen wir das eben selbst

(dwdl.de, Peer Schader)

In seiner aktuellen Kolumne berichtet der Medienjournalist Peer Schader über “Fun Facts”, ein neues, von Marc-Uwe Kling und der “Correctiv”-Redaktion gestartetes Online-Nachrichtenformat. Darin würden werktäglich wechselnde prominente Hosts das politische Weltgeschehen aus einer konsequent aktivistischen und linken Perspektive humoristisch einordnen. Schader ist insgesamt recht angetan von dem Format und bezeichnet es als das “vielleicht interessanteste Medienexperiment des Jahres”.