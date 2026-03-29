KW 13/26: Hör- und Gucktipps zum Wochenende

Hurra, Wochenende – und damit mehr Zeit zum Hören und Sehen! In unserer Wochenendausgabe präsentieren wir Euch eine Auswahl empfehlenswerter Filme und Podcasts mit Medienbezug. Viel Spaß bei Erkenntnisgewinn und Unterhaltung!

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1. Was dürfen Journalisten anderen Medien glauben?

(uebermedien.de, Holger Klein, Audio: 23:34 Minuten)

Die Berichterstattung über die im “Spiegel” geäußerten Vorwürfe von Collien Fernandes gegenüber ihrem Ex-Mann Christian Ulmen sei nicht einfach und verlange anderen Medien eine “eigenständige Prüfung” ab. “Aber was genau heißt eigentlich ‘eigenständig prüfen’ und wie weit reicht dieser Anspruch? Wird jede Berichterstattung über eine Verdachtsberichterstattung unweigerlich auch zu einer solchen? Und war die mediale Zurückhaltung in diesem Fall womöglich größer als bei früheren Recherchen zu vergleichbaren Fällen?” Darüber spricht Holger Klein mit dem Investigativjournalisten Jonathan Sachse.

2. Deepfake Deepdive mit Dr Eckart von Hirschhausen

(youtube.com, Chan-jo Jun & Eckart von Hirschhausen, Video: 47:10 Minuten)

Der Anwalt Chan-jo Jun und der Arzt Eckart von Hirschhausen besprechen die massiven juristischen Lücken bei der strafrechtlichen Verfolgung von Deepfakes. Jun kritisiert, dass sich Tech-Konzerne wie Meta weiterhin aus der Haftung zögen, weshalb der aktuell geplante Straftatbestand gegen digitale Fälschungen, der sogenannte “Hirschhausen-Paragraph”, aus seiner Sicht dringend nachgebessert werden müsse. So dürfe etwa die bloße Kennzeichnung eines KI-Fakes als Satire nicht vor Strafe schützen. Auch die hohe Hürde einer zwingend nachzuweisenden “erheblichen Ansehensgefährdung” müsse laut Jun aus dem Gesetzentwurf gestrichen werden.

3. Der Absturz von Instagram

(youtube.com, Mats Schönauer, Video: 23:18 Minuten)

In seinem aktuellen Video warnt Mats Schönauer vor einer massiven Welle von KI-generierten Fakes und manipulierten Inhalten auf Instagram. Das Spektrum reiche von falschen Influencerinnen über gefälschte Hochzeitsfotos bis hin zu manipulierten Kriegsvideos. Anhand konkreter Beispiele zeigt er, wie leicht sich Millionen von Nutzerinnen und Nutzern in die Irre führen lassen, und erklärt, wie man solche Fälschungen durch das Erkennen von Logikfehlern, genaue Beobachtung oder den Einsatz von Erkennungstools entlarven kann.

Transparenzhinweis: Mats Schönauer ist ehemaliger Leiter des BILDblog und Co-Autor des BILDblog-Buchs “Ohne Rücksicht auf Verluste. Wie BILD mit Angst und Hass die Gesellschaft spaltet”.

4. Wenn Welten aufeinanderprallen

(deutschlandfunk.de, Stephan Beuting, Audio: 38:33 Minuten)

Im Deutschlandfunk (DLF) kommen regelmäßig Hörerinnen und Hörer zu Wort. Manchmal liefern sie sogar die Idee für eine ganze Sendung und tauschen sich darin mit Expertinnen und Experten aus. In dieser Folge des Podcasts “Nach Redaktionsschluss” geht es um die Frage, ob die Präsenz des Deutschlandfunks auf der Unterhaltungsplattform TikTok angemessen ist. Es diskutieren DLF-Hörer und TikTok-User Christian Stein, Journalistin Jenni Repp und Medienforscher Henning Eichler.

5. Macht, Medien, Müdigkeit – Wie stabil ist die amerikanische Demokratie noch?

(spotify.com, Christian Jakubetz, Audio: 43:46 Minuten)

Im Podcast “Satzzeichen” ist Klaus Brinkbäumer zu Gast, Journalist, Ex-“Spiegel”-Chefredakteur und ehemaliger MDR-Programmdirektor. Brinkbäumer hat gerade das Buch “Der amerikanische Albtraum” veröffentlicht: “Im Zentrum stehen Netzwerke hinter Trump und die Frage, wie real die Gefahr eines autoritären Umbaus ist. Brinkbäumer erklärt, warum die kommenden Wahlen entscheidend sein könnten und was der Zustand der US-Medien über Anpassung, Angst und Erschöpfung verrät.”

6. “Erfolgreich Radio machen” – Ein Interview mit Yvonne Malak

(dfjv.de, Nadine Zeidler, Audio: 11:44 Minuten)

In der aktuellen Folge des “Fachjournalist”-Podcasts dreht sich alles um die Frage, wie erfolgreiches Radio heutzutage funktioniert. Im Interview mit Nadine Zeidler erklärt die Radio-Trainerin Yvonne Malak, dass vor allem Persönlichkeit, starkes Storytelling und das richtige Tempo entscheidend seien. Darüber hinaus geht es um typische rhetorische Fallen, das spezifische Schreiben fürs Sprechen und berufliche Perspektiven für Fachjournalistinnen und -journalisten im Hörfunk.