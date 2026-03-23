Frage des Risikos, Ist das schon Zensur?, Kursmanipulation

1. “Das ist eine Frage des Risikos”

(taz.de, Lotte Laloire)

In einem aktuellen Interview der “taz” spricht Lotte Laloire mit dem Medienrechtsanwalt Jasper Prigge. Thema des Gesprächs ist die juristisch heikle Verdachtsberichterstattung bei Vorwürfen sexualisierter Gewalt. Prigge erklärt, warum kleinere Medien entsprechende Berichte größerer Leitmedien nicht einfach abschreiben dürfen. Jede Redaktion sei gesetzlich zu einer eigenen, detaillierten Beweisprüfung verpflichtet. Andernfalls würden wegen der Verletzung von Persönlichkeitsrechten teure Klagen drohen.

2. Verfassungsfeindlich, aber nicht verboten

(netzpolitik.org, David Werdermann)

Der Rechtsanwalt David Werdermann analysiert in seinem Gastbeitrag für netzpolitik.org das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Sommer 2025, welches das Verbot des rechtsextremen “Compact”-Magazins wieder aufgehoben habe. Er erklärt, warum das Gericht das Magazin und den dahinterstehenden Kreis um Chefredakteur Jürgen Elsässer zwar inhaltlich als verfassungs- und demokratiefeindlich einstufe, ein komplettes Verbot aber als unverhältnismäßig bewerte. Abschließend ordnet Werdermann ein, was diese Entscheidung grundsätzlich für die Pressefreiheit bedeutet.

3. Ist das schon Zensur? Wie sich die Medien- und Meinungslandschaft in den USA verändert

(sr.de, Kai Schmieding & Michael Meyer, Audio: 18:25 Minuten)

In der aktuellen Folge von “Medien – Cross und Quer” sprechen Michael Meyer und Kai Schmieding mit dem ehemaligen ARD-Korrespondenten Arthur Landwehr über die wachsende Bedrohung der Pressefreiheit in den USA. Gut ein Jahr nach Donald Trumps erneuter Amtsübernahme ziehen sie eine alarmierende Bilanz zur dortigen Medienlandschaft, die zunehmend durch staatliche Klagen und gezielte Einschüchterungen von regierungskritischen Redaktionen sowie Satirikern wie Jimmy Kimmel geprägt sei.

4. Geschworene sehen Kursmanipulation bei Twitter-Übernahme

(spiegel.de)

Ein Geschworenengericht in San Francisco habe entschieden, dass Elon Musk im Jahr 2022 durch irreführende Aussagen den Twitter-Aktienkurs künstlich gedrückt und damit gegen Wertpapiergesetze verstoßen habe. Damalige Aktionäre hätten ihn deshalb verklagt. Nun könnten Musk Entschädigungszahlungen in Millionen- bis Milliardenhöhe drohen, was für ihn angesichts seines geschätzten Vermögens von über 640 Milliarden US-Dollar finanziell jedoch leicht zu verschmerzen sein dürfte.

5. Social-Media-Verbot: Was in der Debatte untergeht

(br.de, Sophie Morár, Audio: 27:45 Minuten)

In der aktuellen Folge des Podcasts “BR24 Medien” spricht Moderatorin Sophie Morár mit drei Experten über die vieldiskutierte Forderung nach einem Social-Media-Verbot für Jugendliche unter 16 Jahren. Ihre Gäste sind der ARD-Korrespondent Florian Bahrdt, der netzpolitik.org-Journalist Sebastian Meineck und der Medienpädagoge Niels Brüggen. Sie schauen sich das australische Modell an, diskutieren die Folgen strenger Alterskontrollen für den Datenschutz und erörtern, wie Tech-Konzerne stärker in die Verantwortung genommen werden können.

6. Marie Lina Smyrek: “Ich bin kein One-Trick-Pony. Ich kann mehr als nur Filter.”

(dwdl.de, Senta Krasser)

Senta Krasser wirft einen Blick auf die Karriere der Moderatorin und Comedy-Autorin Marie Lina Smyrek. Die bald 28-Jährige, die für ihre “funk”-Formate (“smypathisch”) bereits zum zweiten Mal mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet worden sei, verbinde die Leichtigkeit von Social Media mit der Produktionsqualität des klassischen Fernsehens. Krasser zeichnet Smyreks Weg von der TikTok-Creatorin hin zur gefragten Moderatorin und Schauspielerin nach. Dabei geht es auch um die Gründe, warum Smyrek ihr wöchentliches “funk”-Nachrichtenformat kürzlich eingestellt hat.

7. Es gilt die Arschlochvermutung

(hakendran.podigee.io, Gavin Karlmeier, Audio: 1:00:46 Stunden)

Zusätzlicher Link, da in eigener Sache: In der aktuellen Folge des Social-Media-Podcasts “Haken dran” diskutiert Gavin Karlmeier mit dem “6-vor-9”-Kurator über die wachsende Gefahr durch KI-generierte Deepfakes. Sie schauen dabei auf den aktuellen Fall von Collien Fernandes und kritisieren die fehlende rechtliche Plattformhaftung sowie das Versagen der Politik beim digitalen Opferschutz. Weitere Schwerpunkte der Sendung sind Metas unzureichende Inhaltsmoderation im Wahlkampf und die millionenschweren juristischen Niederlagen von Elon Musk rund um seine Twitter-Übernahme.