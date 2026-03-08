KW 10/26: Hör- und Gucktipps zum Wochenende

Hurra, Wochenende – und damit mehr Zeit zum Hören und Sehen! In unserer Wochenendausgabe präsentieren wir Euch eine Auswahl empfehlenswerter Filme und Podcasts mit Medienbezug. Viel Spaß bei Erkenntnisgewinn und Unterhaltung!

1. Stirbt in Köln gerade die Medienvielfalt?

(uebermedien.de, Holger Klein, Audio: 25:21 Minuten)

Holger Klein spricht mit dem Medienjournalisten Steffen Grimberg über die schwindende Medienvielfalt in Köln, wo die “Kölnische Rundschau” künftig vom DuMont-Verlag produziert werde, also im selben Haus wie das einstige Konkurrenzblatt “Kölner Stadt-Anzeiger”: “Warum ist das ein Problem? Was passiert jetzt mit den Mitarbeitern der ‘Kölnischen Rundschau’? In welcher Stadt gibt es eigentlich noch mehr als eine Lokalzeitung? Und könnte die Politik auch etwas tun, um die Vielfalt im Lokaljournalismus zu retten?”

2. Abschied vom Radio für Andreas Flügge – Hausverbot für Seppelt

(youtube.com, Jörg Wagner & Philipp Nitzsche, Video: 2:01:03 Stunden)

In der “Medienhölle” diskutieren Jörg Wagner und Philipp Nitzsche journalistische Fehltritte und kritisieren dabei insbesondere irreführende Bildmontagen in den Nachrichtensendungen von ARD und ZDF. Zudem berichtet der Investigativjournalist Hajo Seppelt von einem beispiellosen Vorfall, bei dem ihm der Präsident des deutschen Eisschnelllauf-Verbandes kurzerhand Hausverbot für eine Pressekonferenz erteilt habe.

3. Privat und/oder politisch – Wie geht “Kolumne”?

(sr-audiothek.de, Michael Meyer & Thomas Bimesdörfer, Audio: 18:04 Minuten)

Als erfahrener Autor, der bereits in unterschiedlichsten Medien und Formaten publiziert hat, gilt Hajo Schumacher als Experte für das Kolumnen-Handwerk. Im Gespräch bei “Medien – Cross und Quer” ergründet er, was eine pointierte Kolumne auszeichnet und warum sich diese kompakten Meinungsbeiträge solch anhaltender Beliebtheit erfreuen.

4. Toxische Männlichkeit: wie Social Media unser Bild von Geschlechtern prägt

(br.de, Sophie Morár, Audio: 25:16 Minuten)

In der aktuellen Folge von “BR24 Medien” widmet sich Moderatorin Sophie Morár der Frage, wie Plattformen wie TikTok und Instagram zunehmend toxische Männlichkeitsideale propagieren. Laut einer Studie des Internationalen Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungsfernsehen zeige bereits ein Viertel der männlichen Jugendlichen reale Konsequenzen dieses Konsums, darunter ein Weltbild voller männlicher Dominanz, politischer Rechtsorientierung und LGBTQ+-Ablehnung.

5. Die Social Media Redaktion als Kampfmittelräumdienst

(youtube.com, Christian Bollert, Audio: 24:12 Minuten)

Die Social-Media-Redakteurin Naya Bindzus berichtet im “brand-eins”-Podcast von einem entlarvenden Experiment, bei dem der unverfängliche Begriff “Gemüsesuppe” eine massiv höhere Reichweite erzielt habe als das vom Algorithmus als politisch und riskant eingestufte Wort “Demokratie”. Die Algorithmen Sozialer Netzwerke würden laut Bindzus zunehmend wie umsatzgetriebene Einkaufszentren fungieren, die tiefgründige, komplexe Themen aus Gründen der sogenannten “Brand Safety” systematisch aussortieren würden. Journalistinnen und Journalisten müssten daher notgedrungen zu “algorithmischen Schmugglern” werden.

6. “Widerstand ist zwecklos”

(thisismedianow.podigee.io, Lukas Schöne, Audio: 54:08 Minuten)

Benjamin Hartwich vom österreichischen Sender Life Radio erklärt im Gespräch mit “This is Media Now”, dass Radiosender Künstliche Intelligenz gezielt als Werkzeug nutzen sollten, um lästige Routineaufgaben zu automatisieren und so wieder mehr Zeit für kreativen Journalismus zu gewinnen. Ein eigenes Experiment mit einer geklonten KI-Moderationsstimme habe zudem gezeigt, dass das Publikum solchen neuen Technologien durchaus entspannt begegne, solange der Kontext transparent kommuniziert werde.