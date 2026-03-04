Die große Gefahr, Debatte jenseits von Plattformen, Springer übernimmt

1. Die große Gefahr

(taz.de)

Ein aktueller Bericht europäischer Journalismusverbände zeige, dass der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine weiterhin die größte Bedrohung für Medienschaffende in Europa darstelle. Insgesamt hätten die Organisationen im Jahr 2025 europaweit einen Anstieg schwerwiegender Bedrohungen der Pressefreiheit um 29 Prozent verzeichnet, wobei Journalistinnen und Journalisten besonders in Russland, der Türkei, Georgien und Serbien häufig Opfer von Einschüchterungen oder körperlicher Gewalt geworden seien. Die beteiligten Organisationen appellieren an die europäischen Staaten und Institutionen, die bestehenden Schutzstandards für die Pressefreiheit konsequent durchzusetzen.

2. Springer übernimmt US-Medienkonzern Bisnow

(spiegel.de)

Der Axel-Springer-Konzern baue seine strategische Präsenz auf dem US-Markt weiter aus und habe dafür das auf die Immobilienbranche spezialisierte Medienunternehmen “Bisnow” erworben. Die Plattform erreiche mehr als 1,7 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten und richte jährlich über 400 Branchenevents in mehreren Ländern aus. Künftig solle “Bisnow” gemeinsam mit dem ebenfalls zu Springer gehörenden Wirtschafts-Newsletter “Morning Brew” die neu gegründete “Brew Media Group” bilden.

3. Staaten sollen Social-Media-Verbote stoppen

(netzpolitik.org, Sebastian Meineck)

In einem offenen Brief würden über 400 internationale Forscherinnen und Forscher Regierungen weltweit dazu aufrufen, geplante Social-Media-Verbote für Minderjährige vorerst auf Eis zu legen. Flächendeckende Alterskontrollen hätten keinen wissenschaftlich belegten Nutzen für die psychische Gesundheit von Kindern, bärgen dafür aber massive Risiken für den Datenschutz, die gesellschaftliche Teilhabe und den Aufbau von Zensur-Infrastrukturen. Fachleute würden stattdessen auf die Regulierung suchtfördernder Algorithmen und Feeds setzen.

4. Eine Debatte jenseits von Plattformen

(verdi.de, Lars Lubienetzki)

Laut einer aktuellen Studie der Denkfabrik “Agora Digitale Transformation” müssten die Öffentlich-Rechtlichen dringend eigene, plattformunabhängige Dialogräume im Netz schaffen. Das Ziel wäre, der zunehmenden Polarisierung und der algorithmischen Steuerung durch Tech-Konzerne entgegenzuwirken. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk solle dabei als moderierender Brückenbauer fungieren, der gesellschaftliche Debatten kontinuierlich und streng nach journalistischen Standards begleitet. Dafür sei eine Reform des Medienstaatsvertrags notwendig.

5. Tag des Lokaljournalismus am 5. Mai – Regionale Zeitungsverleger betonen besondere Rolle im Kampf gegen Polarisierung und Desinformation

(presseportal.de)

Anlässlich des bevorstehenden “Tags des Lokaljournalismus” am 5. Mai würden führende Vertreterinnen und Vertreter regionaler Medienhäuser in einer Pressemitteilung die unverzichtbare Rolle von Lokalzeitungen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und den Kampf gegen zunehmende Polarisierung betonen: “Unter dem Motto ‘Raus aus den Redaktionen, rein ins Leben’ setzen die Veranstalter auf Aktionen vor Ort: mobile Newsrooms, Redaktionsbesuche oder Newscamps sollen direkte Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen.”

6. News-Charts: TikTok-Medienlandschaft im Millionentief

(dwdl.de, Simon Pycha)

Simon Pychas aktuelle Analyse der TikTok-News-Charts für den Februar zeige, dass die Zahl der viralen Millionen-Hits bei Nachrichten-Publishern aufgrund von Algorithmus-Anpassungen und wachsender Konkurrenz auf einen neuen Tiefpunkt gesunken sei. Während im vergangenen Oktober noch 51 Medienmarken bei mindestens einem Video mehr als eine Million Aufrufe erreicht hätten, sei dies im aktuellen Auswertungsmonat nur noch 32 Accounts gelungen. Pycha hat eine kommentierte Top-10-Liste der Nachrichtenanbieter zusammengestellt.