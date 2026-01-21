Ein Jahr Trump, Springer braucht Schutzkodex, “Wetten, dass..?”

1. Ein Jahr Trump: Chronologie der Angriffe auf die Presse

Anlässlich des ersten Jahrestages von Donald Trumps zweitem Amtsantritt hat Reporter ohne Grenzen eine detaillierte Chronologie veröffentlicht, die die systematischen Angriffe der US-Regierung auf die Pressefreiheit im vergangenen Jahr dokumentiert. Die Organisation verurteilt darin scharf Maßnahmen wie Finanzkürzungen bei Sendern, den Ausschluss kritischer Medien und insbesondere die jüngste FBI-Durchsuchung bei einer Reporterin der “Washington Post”.

2. “Die Rolle der konfrontativen Marktschreierin würde mir niemand abkaufen”

Im Gespräch mit Jan Freitag zieht Caren Miosga nach zwei Jahren als Gastgeberin des ARD-Sonntagstalks Bilanz. Sie erläutert ihren Umgang mit der AfD als größter Oppositionspartei und betont, dass sie Polarisierung vermeiden wolle, indem sie auf Grautöne setze, statt die Rolle einer “konfrontativen Marktschreierin” einzunehmen. Lesenswert, auch weil Freitag die richtigen, kritischen Rückfragen stellt.

3. Springer braucht Schutzkodex

Anlässlich des Rücktritts von “Welt”-Chefredakteur Jan Philipp Burgard, offiziell wegen gesundheitlicher Gründe, bei dem Recherchen allerdings ein mögliches Fehlverhalten nahelegen würden, fordert die dju-Bundesgeschäftsführerin Danica Bensmail einen verbindlichen Schutzkodex für den Axel-Springer-Verlag. Bensmail kritisiert, dass der bloße Funktionsverlust bei weiterbestehender Betriebszugehörigkeit keine transparente Verantwortungsübernahme darstelle. Außerdem fehle es an neutralen Anlaufstellen, um die Unternehmenskultur nachhaltig zu ändern. Erst der Beitritt zu einem externen Schutzkodex mit unabhängigen Verfahren böte echten Schutz für Betroffene.

4. Übermedien wirkt!

Die “Übermedien”-Redaktion legt dar, dass ihre Arbeit oft direkte Konsequenzen habe und Medien dazu bringe, Fehler zu korrigieren oder journalistische Standards zu überdenken. Recherchen aus den vergangenen zehn Jahren hätten wiederholt gravierende Fehltritte aufgedeckt, die in mehreren Fällen zu personellen Konsequenzen bis hin zu Entlassungen geführt hätten. Sender wie die ARD oder der Bayerische Rundfunk hätten auf die Kritik reagiert, indem sie fragwürdige Werbepraktiken gestoppt oder die Zusammenarbeit mit umstrittenen Protagonisten beendet hätten.

5. Wie Medienmarken mit Kurzvideos (kein) Geld verdienen

Journalistische Unternehmen könnten im Gegensatz zu einzelnen Creatorn ihre Kurzvideos auf Plattformen wie TikTok kaum direkt monetarisieren, weshalb diese Kanäle oft reine Zuschussgeschäfte bleiben würden. Branchenvertreter würden bessere Schnittstellen zu den eigenen Paid-Content-Angeboten fordern. Aufwendig produzierte, als Werbung gekennzeichnete Reportagen seien laut “DWDL”-Autor Simon Pycha derzeit einer der wenigen funktionierenden Wege zur Refinanzierung.

6. Bill und Tom Kaulitz übernehmen “Wetten, dass …?”: Junge Gesichter für eine alte Idee

Medienberichten zufolge sollen die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz die Moderation von “Wetten, dass..?” übernehmen. Es handele sich um den strategischen Versuch des ZDF, das überalterte Publikum zu verjüngen. Joachim Huber zieht im “Tagesspiegel” Parallelen zwischen dem einstigen “Paradiesvogel” Thomas Gottschalk und den heute 36-jährigen Brüdern, deren aktueller Erfolg sowie Toms Ehe mit Heidi Klum internationale Prominenz versprächen. Allerdings ist Huber skeptisch, ob die selbstdarstellerischen Entertainer die nötige dienende Rolle einnehmen können, um Gäste und Wettkandidaten glänzen zu lassen.