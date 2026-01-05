Kein Recht auf Putin-Propaganda, Denkfabriken, Ab jetzt gemeinfrei

1. Es gibt kein Recht auf Putin-Propaganda

(taz.de, Nicholas Potter)

Der Schweizer Publizist Roger Köppel habe in einem Gastbeitrag für die “Welt” die Europäische Union als “eine weit größere Gefahr als China oder Russland” für Europa bezeichnet und mache dies an der Sanktionierung eines Schweizers fest. Nicholas Potter kommentiert: “Die Meinungsfreiheit ist in einer Demokratie ein hohes Gut, das geschützt werden muss. Doch die Meinungsfreiheit bedeutet nicht die Freiheit, unwahre Tatsachenbehauptungen in die Welt zu streuen. Sie bedeutet auch nicht die uneingeschränkte Freiheit, Propaganda auf professionelle Art zu verbreiten, um die Kriegsziele eines autoritären Regimes zu unterstützen.”

2. Frankreich ermittelt gegen Elon Musks KI-Firma wegen sexualisierter Fotos

(spiegel.de)

Französische Staatsanwälte hätten Ermittlungen gegen Elon Musks Unternehmen aufgenommen, nachdem der KI-Chatbot Grok sexualisierte Bilder von Frauen und Minderjährigen auf der Plattform X verbreitet habe. Wegen dieser Vorfälle würden den Verantwortlichen nun empfindliche Geld- und Haftstrafen drohen. Musk habe auf Kritik an Groks Vorgehen lediglich spöttisch reagiert. Über den Chatbot seien jedoch automatisierte Bitten um Entschuldigung veröffentlicht worden, die technisches Versagen als Ursache angegeben hätten.

3. Wie Medien Interessen transparent machen sollten

(deutschlandfunk.de, Sören Brinkmann, Audio: 36:10 Minuten)

Im Deutschlandfunk (DLF) kommen regelmäßig Hörerinnen und Hörer zu Wort. Manchmal liefern sie sogar die Idee für eine ganze Sendung und tauschen sich darin mit Expertinnen und Experten aus. In dieser Folge des Podcasts “Nach Redaktionsschluss” geht es um die Frage, wie Medien mit Denkfabriken umgehen sollten. Es diskutieren DLF-Hörer Philippe Ploch, Kathrin Kühn aus der DLF-Wissenschaftsredaktion und Heribert Hirte von Transparency Deutschland.

4. Die Medienhölle – Pilotfolge

(youtube.com, Jörg Wagner, Video: 32:35 Minuten)

Man kann Jörg Wagner getrost als Legende des Medienjournalismus bezeichnen: Mehrere Jahrzehnte war er Kopf und Stimme des “Medienmagazins” beim RBB-Sender radioeins (dazu zwei Lesetipps: Über Wagners RBB-Abschied hat Anne Fromm bei der “taz” geschrieben, bei “Übermedien” hat Stefan Niggemeier mit ihm über seine lange Medienkarriere und die Gründe seines Ausscheidens gesprochen). Doch nun ist Wagner zurück: unter eigenem Namen und auf YouTube. Der Name seines Projekts: die “Medienhölle”.

5. Es war einmal um 20:15 Uhr: Kommt 2026 das Happy End fürs Lineare?

(dwdl.de, Peer Schader)

Das Jahr 2026 markiere laut Peer Schader endgültig den Übergang vom linearen Fernsehen zum Streaming, was sich symbolisch am Wechsel der “Bambi”-Verleihung zu Amazon Prime sowie an der statistisch belegten Dominanz von Abrufinhalten in den USA zeige. Auch hierzulande reagiere die Branche nun konsequent auf den Verlust des klassischen “Lagerfeuer”-Effekts. Sender wie RTL würden angesichts wegbrechender linearer Reichweiten bei jüngeren Zielgruppen massiv Stellen abbauen und ihre Ressourcen auf eigene Plattformen umschichten.

6. Diese Werke sind ab heute gemeinfrei

(netzpolitik.org, Timur Vorkul)

Zum “Public Domain Day” am 1. Januar seien zahlreiche Werke in den Besitz der Allgemeinheit übergegangen, da in Europa die Urheberrechte für alle 1955 verstorbenen Künstlerinnen und Künstler sowie weiterer Persönlichkeiten, darunter Thomas Mann, Fernand Léger und Albert Einstein, erloschen seien. Diese nun gemeinfreien Arbeiten dürfen ab sofort ohne Einschränkungen kopiert und angepasst werden. In den USA würden Werke des Veröffentlichungsjahres 1930 gemeinfrei, wie etwa Agatha Christies erster Miss-Marple-Krimi.