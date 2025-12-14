KW 50/25: Hör- und Gucktipps zum Wochenende

Hurra, Wochenende – und damit mehr Zeit zum Hören und Sehen! In unserer Wochenendausgabe präsentieren wir Euch eine Auswahl empfehlenswerter Filme und Podcasts mit Medienbezug. Viel Spaß bei Erkenntnisgewinn und Unterhaltung!

***

1. Undercover in den Influencer-Chats von Knossis Firma

(youtube.com, RobBubble, Video: 55:25 Minuten)

Influencer verkaufen angeblich ihre private WhatsApp-Nummer an Fans, die sich davon persönlichen Zugang zu ihrem Idol versprechen. Die ernüchternde Wahrheit hinter dem Geschäftsmodell: Oft stecken Callcenter-Agenten hinter dem vermeintlichen Promi. “RobBubble” ist der Sache in einer bestürzenden Recherche nachgegangen: “Ich habe ein Jahr lang undercover recherchiert, habe mit Whistleblowern gesprochen, habe Einblicke in die WhatsApp-Chats von bekannten deutschen Influencerinnen wie Alexisshv und GwendolynCeline mit ihren Fans bekommen, habe Leute in einer Agentur und bei Fanblast eingeschleust und veröffentliche heute: So funktioniert dieser mutmaßliche gewerbsmäßige Betrug.”

2. Wie denkt Annette Dittert nach 20 Jahren über Großbritannien?

(uebermedien.de, Holger Klein, Audio: 45:41 Minuten)

Bei “Übermedien” spricht Holger Klein mit der scheidenden ARD-Großbritannien-Korrespondentin Annette Dittert über ihre Karriere und ihren bevorstehenden Abschied vom Fernsehen. Dittert erklärt dabei ihre tiefe Verbundenheit zu Großbritannien, die sie dazu bewogen habe, als Staatsbürgerin auf einem Hausboot in London zu bleiben. Nun wolle sie sich einem Buchprojekt über die Seele ihrer Wahlheimat widmen.

3. Gegen die “Informationsvernebelung”

(deutschlandfunk.de, Stephan Beuting, Audio: 35:09 Minuten)

Im Deutschlandfunk (DLF) kommen regelmäßig Hörerinnen und Hörer zu Wort. Manchmal liefern sie sogar die Idee für eine ganze Sendung und tauschen sich darin mit Expertinnen und Experten aus. In dieser Folge des Podcasts “Nach Redaktionsschluss” geht es um die “Informationsvernebelung” durch ausweichende Antworten in Interviews. Der DLF-Hörer Klaus Heyne diskutiert darüber mit den Journalistinnen Christiane Hoffmann und Sandra Schulz.

4. Podcast: Innovativer Lokaljournalismus

(verdi.de, Danilo Höpfner, Audio: 14:23 Minuten)

Im Verdi-Medienpodcast “M” erläutert Professorin Britta Gossel, dass echter Fortschritt im Lokaljournalismus mehr als nur technologische Neuerungen erfordere. Sie warnt angesichts sinkender Einnahmen vor einer zu starken Abhängigkeit von Social-Media-Plattformen und mahnt stattdessen strukturelle Veränderungen bei der Erstellung von Inhalten an.

5. Ghosting – muss das sein?

(freienpodcast.letscast.fm, Geraldine Friedrich & Françoise Hauser, Audio: 29:38 Minuten)

“Auftraggeber, die sich nicht mehr melden, E-Mails nicht mehr beantworten oder sonst wie abtauchen: Fast jeder freie Journalist kennt dieses Phänomen. Doch warum ist das so und was kann man dagegen tun?” Darüber sprechen Geraldine Friedrich und Françoise Hauser vom “Freien-Podcast” mit der Journalistin Kira Brück.

6. Wie schützen wir unsere Stimme vor der KI?

(spotify.com, Tobias Voßberg & Benedikt Raquet, Audio: 36:41 Minuten)

Im “Jura- und KI-Podcast” diskutieren Benedikt Raquet und Tobias Voßberg alle zwei Wochen über “aktuelle Entwicklungen an der Schnittstelle von Recht und Künstlicher Intelligenz”. In der aktuellen Folge sprechen sie über die Chancen und Risiken der Stimmensynthese, von der Kommerzialisierung bis zum rechtlichen Schutz. Neben den technischen Grundlagen analysieren sie die konkreten Folgen für Kreative und wagen einen Ausblick in die Zukunft der digitalen Kommunikation.