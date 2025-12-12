Regierung bleibt auf X, Grauer Haken, Die “Bild”-Bullshit-Show

1. Warum bleibt die Bundesregierung auf X?

(tagesschau.de, Philipp Eckstein)

Ein Sprecher der Bundesregierung habe Forderungen nach einem Rückzug von X/Twitter zurückgewiesen, obwohl der Eigentümer der Plattform Elon Musk dort zunehmend radikale und rechtsextreme Inhalte verbreite: “Wir informieren die Öffentlichkeit über die Arbeit der Bundesregierung. Dafür müssen wir dort sein, wo Bürgerinnen und Bürger, wo Menschen entsprechend sind.” Auf Nachfrage habe der Sprecher gesagt, dass “Angst vor dem US-Präsidenten oder irgendwelchen Folgen” bei der Entscheidung keine Rolle spiele.

2. Die “Bild”-Bullshit-Show

(uebermedien.de, Lisa Kräher)

Bei “Übermedien” kritisiert Lisa Kräher, dass die “Bild”-Redaktion ein Interview des Schwestermediums “Politico” mit US-Präsident Donald Trump unkritisch feiere und dabei dessen Lügen ungefiltert verbreite. Krähers Fazit: “Trump – wie ‘Politico’ und ‘Bild’ – derart die Bühne zu bereiten und all den shit, den er verbreitet, auch noch mit großen Schlagzeilen zu adeln, das ist schon ein besonders peinlicher und auch schädlicher Fehlgriff.”

3. So verzerrten Influencer im Sommer die Sicht auf UN-Hilfslieferungen für Gaza

(correctiv.org, Kimberly Nicolaus)

“Im Sommer filmten sich mehrere Influencer am Grenzübergang Kerem Shalom und verbreiteten ein verzerrtes Bild der UN-Hilfslieferungen für Gaza. Was haben sie mit Israels Regierung zu tun und welchen Einfluss haben sie?” Die Journalistin Kimberly Nicolaus hat sich den Kampf ums Narrativ näher angeschaut.

4. Das Interview des Jahres 2025

(taz.de, Doris Akrap)

Im neuen “ttt Talk” hat sich Siham El-Maimouni mit dem Kultur- und Medienminister Wolfram Weimer unterhalten. In der “taz” lobt Doris Akrap die Moderatorin für ihre Fragetechnik: “Keine Sekunde lässt sie ihn entkommen, nichts durchgehen, konfrontiert ihn hart, aber immer sachlich mit all den Vorwürfen und Fragen rund um die Weimer Media Group und den von ihr veranstalteten Ludwig-Erhard-Gipfel am Tegernsee.”

5. Fürst Albert II. siegt beim OLG Frank­furt

(lto.de)

Das Oberlandesgericht Frankfurt habe entschieden, dass die Privatsphäre von Fürst Albert II. schwerer wiege als das öffentliche Interesse an dessen Familienleben. Demnach seien Spekulationen über den Zustand der Ehe des Fürsten und dessen Frau unzulässig. Ebenso habe der Senat die Veröffentlichung von Paparazzi-Fotos, die die Kinder zeigen, untersagt. Diese hätten auch auf einer von außen einsehbaren Yacht ein Recht auf unbeobachtete Entspannung.

6. Jetzt abstimmen: Social Media-Negativpreis “Grauer Haken 2025”

(heise.de)

Der “c’t”-Podcast “Haken dran” vergibt gemeinsam mit seiner Community in diesem Jahr erstmals den Negativpreis “Grauer Haken” für besondere Peinlichkeiten und Fehlschläge in den Sozialen Medien. Zu den Nominierten zählen neben politischen Akteuren wie Julia Klöckner und Wolfram Weimer auch Prominente wie Veronika Ferres oder Unternehmen, die durch unsensible Kommunikation oder fragwürdige Kampagnen aufgefallen seien. Interessierte könnten noch bis zum Ende des Jahres online abstimmen.