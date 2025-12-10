Tödliche Arbeitsplätze, Lebenslanges Ruhegeld, Australiens Experiment

1. Gazastreifen und Mexiko sind die gefährlichsten Orte für Journalisten

(zeit.de)

Laut der aktuellen Jahresbilanz von Reporter ohne Grenzen sei der Gazastreifen im Jahr 2025 mit 29 von weltweit 67 getöteten Journalistinnen und Journalisten der gefährlichste Arbeitsplatz für Medienschaffende gewesen, gefolgt von Mexiko mit neun Opfern. Zudem befänden sich weltweit über 500 Journalistinnen und Journalisten wegen ihrer Arbeit in Haft. Neben tödlicher Gewalt und Gefängnisstrafen seien Reporterinnen und Reporter auch zunehmend durch Entführungen in Konfliktgebieten sowie staatliche Repressionen bei Protesten bedroht.

2. RBB muss Ex-Programmdirektorin Nothelle lebenslang Ruhegeld zahlen

(spiegel.de)

Die Entscheidung des Arbeitsgerichts Berlin, dass der RBB seiner ehemaligen Programmdirektorin Claudia Nothelle lebenslang ein Ruhegeld von monatlich über 8.400 Euro zahlen muss, sei nun rechtskräftig. Der öffentlich-rechtliche Sender habe die Berufungsfrist verpasst. Obwohl Nothelle inzwischen als Professorin tätig sei, könnten sich die Gesamtkosten für die Rundfunkanstalt laut einer Anwaltsberechnung des Senders auf bis zu vier Millionen Euro summieren.

3. Nach Millionenstrafe gegen Musk-Plattform: Prominente und NGOs fordern Bundesregierung zum Verlassen von X auf

(tagesspiegel.de)

Ein Bündnis aus Prominenten und zivilgesellschaftlichen Organisationen habe die Bundesregierung in einer Petition aufgefordert, ihre Kommunikation von der Plattform X abzuziehen und auf gemeinwohlorientierte Alternativen zu verlagern. Hintergrund seien die jüngste 120-Millionen-Euro-Strafe der EU-Kommission wegen Verstößen gegen den Digital Services Act sowie die aggressive Reaktion des X-Eigentümers Elon Musk, der die Abschaffung der EU gefordert habe.

4. EU-Kom­mis­sion ermit­telt wegen KI-Ant­worten

(lto.de)

Die EU-Kommission habe ein Wettbewerbsverfahren gegen Google eingeleitet. Es bestehe der Verdacht, dass der Konzern Onlineinhalte von Verlagen sowie Urheberinnen und Urhebern rechtswidrig und ohne Vergütung nutze, um seine KI-basierten Suchantworten zu generieren. Zudem würden die Wettbewerbshüter prüfen, ob Google seine Marktmacht missbrauche, indem es Webseitenbetreiber faktisch zwinge, ihre Daten bereitzustellen, um in der Suche sichtbar zu bleiben. Gleichzeitig verwehre der Konzern seinen KI-Konkurrenten den Zugang zu Trainingsdaten wie YouTube-Videos.

5. Australiens Experiment an Heranwachsenden

(taz.de, Johannes Drosdowski)

Als “Experiment an Heranwachsenden” bezeichnet “taz”-Redakteur Johannes Drosdowski Australiens heute startendes Social-Media-Verbot für alle, die unter 16 Jahre alt sind: “Jugendliche werden das Verbot umgehen. Wenn die sich den Zugang zu den Plattformen nicht ergaunern wie bei Alkohol oder Clubs, werden sie alternative Social-Media-Plattformen nutzen, die sich gegen das Gesetz sträuben. Willkommen im rechtsfreien und damit gefährlicheren Raum.”

6. Wir gratulieren

(reporter-forum.de)

Am Montag wurden in Berlin die “Reporter:innen-Preise” 2025 verliehen, bei dem eine 42-köpfige Jury in elf Kategorien herausragende journalistische Arbeiten ausgezeichnet hat. Die prämierten Beiträge decken ein breites Spektrum des Erzähljournalismus ab und reichen von investigativen Recherchen zur Nord-Stream-Sprengung über Reportagen aus der Jugendhilfe bis hin zu Podcasts über den Bosnienkrieg. Tipp: Auf der Webseite sind alle Beiträge, sowohl die nominierten als auch die Gewinnertexte, als PDF abrufbar.