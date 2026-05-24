KW 21/26: Hör- und Gucktipps zum Wochenende

Hurra, Wochenende – und damit mehr Zeit zum Hören und Sehen! In unserer Wochenendausgabe präsentieren wir Euch eine Auswahl empfehlenswerter Filme und Podcasts mit Medienbezug. Viel Spaß bei Erkenntnisgewinn und Unterhaltung!

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1. Ganz normale Medien und ihr Beitrag zum Comeback des Faschismus

(youtube.com, Leonhard Dobusch & Nadia Zaboura, Video: 30:13 Minuten)

Auf der re:publica kritisieren Leonhard Dobusch und Nadia Zaboura, dass auch “ganz normale” Qualitätsmedien durch eingeübte journalistische Routinen zum Erstarken autoritärer und neofaschistischer Kräfte beitrügen. An Beispielen von “Tagesschau” und “New York Times” zeigen sie, wie problematische Begriffe, fehlende Einordnung oder scheinbare Neutralität rechte und autoritäre Narrative normalisieren könnten.

2. Wie wehrt man sich gegen 500.000 Fake-Follower?

(uebermedien.de, Holger Klein, Audio: 28:15 Minuten)

Bei Holger Klein ist die freie Wissenschaftsjournalistin Sanaz Saleh-Ebrahimi zu Gast, die wegen ihrer kritischen Berichterstattung nicht nur Hasskommentaren, sondern auch einer Attacke mit Hunderttausenden von Fake-Followern auf Instagram ausgesetzt ist: “Wie wehrt sie sich gegen so einen Angriff? Woran erkennt man Fake-Follower überhaupt? Und warum will sie trotzdem weiter auf Instagram bleiben?”

3. Die OpenAI Story

(ardsounds.de, Jasmin Körber & Fritz Espenlaub & Klaus Uhrig & Christian Schiffer, sechs Folgen zu je 34 bis 39 Minuten)

Die Macherinnen und Macher der “Peter Thiel Story” beschäftigen sich in ihrer neuen, sechsteiligen Podcastserie “Die OpenAI Story” mit einem weiteren Prominenten der Tech-Szene: “Mit ChatGPT hat Sam Altman OpenAI von einem kleinen Forschungslabor in ein milliardenschweres Tech-Imperium verwandelt. Das ist die Geschichte der KI-Revolution, einer entfesselten Technik – und des Mannes, der sie geprägt hat.”

4. Wie war es, für Jan Böhmermann zu arbeiten?

(ndr.de, Daniel Bröckerhoff & Fritz Lüders, Video: 42:52 Minuten)

Im Podcast “Flugmodus” des Medienmagazins “Zapp” spricht Daniel Bröckerhoff mit Sebastian Hotz (“El Hotzo”) über dessen Karriere zwischen Twitter, Satire, Öffentlich-Rechtlichen und Shitstorms. Hotz erzählt vom Arbeiten bei Jan Böhmermanns “ZDF Magazin Royale”, von Konkurrenzdruck, von Selbstverwirklichung und Ausbeutung in kreativen Medienjobs sowie von seinem neuen Buch über die Fernsehwelt. Außerdem geht es um Hotz’ umstrittene Posts, den Rauswurf beim RBB und die Nervosität des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gegenüber rechten Shitstorms.

5. Hollywood in Deutschland

(youtube.com, Stella Valerie Ulrich, Video: 29:45 Minuten)

Die ZDF-Reportage von Stella Valerie Ulrich zeigt, wie deutsche Kulissenbauer und Kostümbildnerinnen aufwendig Film-, TV- und Bühnenwelten erschaffen. Vorgestellt werden unter anderem Kulissenbauer, die Requisiten und Filmsets wie ein Jurassic-Park-Tor nachbauen, eine Kostümbildnerin, deren Atelier komplexe Kostüme für Shows wie “The Masked Singer” fertigt, sowie die Werkstätten von Studio Hamburg, die Bühnenteile für das Musical “Zurück in die Zukunft” anpassen.

6. Die deutsche Stimme von Spider-Man packt aus! Christian Zeiger über Marvel, KI & Synchronskandale

(youtube.com, Charles Rettinghaus, Video: 1:04:17 Stunden)

Im Podcast “Hollywoodgeflüster” spricht Charles Rettinghaus mit Synchronsprecher und -regisseur Christian Zeiger über dessen frühen Einstieg ins Synchronfach, die Arbeit als deutsche Stimme von Spider-Man (Tom Holland) und Zeigers Erfahrungen als Synchronregisseur. Es geht um Castinggeschichten, den besonderen Arbeitsprozess im Studio sowie die Frage, ob Rollen nach Identität oder schauspielerischer Fähigkeit besetzt werden sollten.