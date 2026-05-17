KW20/26: Hör- und Gucktipps zum Wochenende

Hurra, endlich Wochenende – und damit mehr Zeit zum Hören und Sehen! In unserer Samstagsausgabe präsentieren wir Euch eine Auswahl empfehlenswerter Filme und Podcasts mit Medienbezug. Viel Spaß bei Erkenntnisgewinn und Unterhaltung!

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1. Ein zahnloser Tiger? Der Deutsche Presserat!

(youtube.com, Die Medienversteher, Markus Wolsiffer & Tanjev Schultz, Video: 1:12 Stunden)

In der aktuellen “Medienversteher”-Folge sprechen Markus Wolsiffer und Tanjev Schultz über den Deutschen Presserat als freiwillige Selbstkontrolle der Presse. Dabei geht es auch um typische Konfliktfelder wie Sorgfaltspflicht, Opferschutz, Persönlichkeitsrechte, Schleichwerbung und Sensationsberichterstattung. Die zentrale Frage: Hat der Presserat zu wenig Sanktionsmacht und wie kann er sich im digitalen Zeitalter, etwa mit Blick auf KI und neue Medienformen, weiterentwickeln?

2. „Viele Leute sind total dankbar, wenn man ihnen Dinge mal erklärt“

(uebermedien.de, Nice & Nötig, Annika Schneider, Audio: 43:17 Minuten)

Bei Nice & Nötig unterhält sich Annika Schneider mit dem “Lage der Nation“-Macher Philip Banse über den Erfolg des Politik-Podcasts, den er zusammen mit Ulf Buermeyer betreibt. Die ruhige und detailreiche Analyse helfe vielen Hörerinnen und Hörern gegen Nachrichtenstress und erreiche laut den Machern bis zu zwei Millionen Downloads im Monat.

3. Meinung in Medien: Wie wir berichten sollten in Zeiten von Krisen

(bonjourno.de, Olivia Samnick, Audio: 40:48 Minuten)

Olivia Samnick hat sich mit der Journalistin und Autorin Özge İnan über Meinung in Medien ausgetauscht: “Wie hilft Meinungsjournalismus in Zeiten vermehrter Krisen? Kann er Orientierung bieten? Und: Wie schafft man überhaupt fundierte Meinungen für die Öffentlichkeit?”

4. Medienwandel: Papier oder Social Media?

(youtube.com, M94.5, Kim van der List & Nele Nitschky, Audio: 46:26 Minuten)

Bei den Schülermedientagen 2026 erkläretn zwei Volontärinnen, wie Lokaljournalismus heute für Print, Online und Instagram aufbereitet wird, warum Social-Media-Beiträge viel Planung, Recherche und Schnittarbeit brauchen und weshalb journalistische Standards auch dort gelten. Es geht um die Präsenz im Netz und die Frage “Oder liegt das journalistische Glück doch noch in der Zeitung, die ich in der Hand halte und die ganzen Social-Media-Kanäle sind “out” bevor sie “in” waren.”

5. Krise im Sportjournalismus: Droht eine „Abwärtsspirale“?

(ardsounds.de, BR24 Medien, Linus Lüring, Audio: 28 Minuten)

Linus Lüring hat sich mit dem Sport- und Kommunikationswissenschaftler Christoph Bertling von der Deutschen Sporthochschule Köln über dessen Buch “Abwärtsspirale” und die Krise im Sportjournalismus unterhalten: “Warum unterscheidet sich Sportjournalismus von anderen Medienbereichen? Sind Sportjournalisten vor allem Fans und haben zu wenig Distanz? Und müssen ARD und ZDF eigentlich Spitzensport übertragen?”

6. Re:publica 2026 – oder: Warum wir das Netz nicht aufgeben

(youtube.com, Hybrid Eins, Christian Jakubetz, Video: 32:33 Minuten)

Bei “Satzzeichen” spricht Gastgeber Christian Jakokubetz mit Andreas Gebhard, Mitgründer und Geschäftsführer der re:publica, über Geschichte, Selbstverständnis und Zukunft der Digitalkonferenz. Es geht um die Anfänge als Blogger-Treffen, die besondere Atmosphäre der Veranstaltung und das diesjährige Motto „Never Gonna Give You Up“. Gebhard beschreibt die re:publica als Hoffnungsort für eine freie, offene digitale Gesellschaft.