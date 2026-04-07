Passende Umfragen, Fragen aus dem Glashaus, Vergessene Nachrichten

1. Umfragen, die ins Weltbild passen

(verdi.de, Thomas Gesterkamp)

Thomas Gesterkamp kritisiert den unreflektierten medialen Umgang mit reißerischen und methodisch unsauberen Umfragen. Insbesondere die Methoden des Ipsos-Instituts seien unzureichend und verfälschend: “Ernst zu nehmende Forschung kann so nicht entstehen, die Resultate sind alles andere als repräsentativ. Von einer ‘Studie’, die einer wissenschaftlichen Prüfung standhält, kann keine Rede sein.”

2. Florian Warweg: Spitze Fragen aus dem Glashaus

(nd-aktuell.de, Jakob Buhre)

Jakob Buhre schreibt über den Journalisten Florian Warweg, der von sich behaupte, als neutraler Beobachter “alle Realitäten” abzubilden. In der Praxis zeige Warwegs Arbeit jedoch eine deutliche pro-russische Schlagseite und klammere Kritik am Kreml konsequent aus. Er habe jahrelang für den russischen Staatssender RT Deutsch gearbeitet und diesem auch nach der Annexion der Krim und dem Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine die Treue gehalten. Buhre stellt fest: “Je mehr man sich mit seinen Artikeln, Interviews und Tweets beschäftigt, desto klarer wird, dass Warwegs politische Überzeugungen mit den von RT verbreiteten Narrativen und Perspektiven oft deckungsgleich sind.”

3. Top Ten der Vergessenen Nachrichten 2026

(derblindefleck.de)

Die “Initiative Nachrichtenaufklärung” hat auch für 2026 wieder zehn gesellschaftlich hochrelevante Themen veröffentlicht, die in den großen Medien ignoriert oder stark vernachlässigt würden. Es geht unter anderem um die psychische Belastung von Untersuchungshäftlingen, die schleichende Vergiftung unserer Nahrungskette durch Mikroplastik in Ackerböden sowie die brutale Ausbeutung und Nikotinvergiftung von Kindern auf Tabakplantagen.

4. CORRECTIV steigt aus der internationalen Faktencheck-Infrastruktur ClaimReview aus – Was jetzt folgt

(correctiv.org)

Wie die “Correctiv”-Redaktion in eigener Sache mitteilt, ziehe man sich aus der von Google finanzierten Faktencheck-Infrastruktur “ClaimReview” zurück, nachdem der Tech-Konzern die Sichtbarkeit von Faktenchecks intransparent und ohne Einbindung der Community eingeschränkt habe. Um sich aus der Abhängigkeit von US-Konzernen zu lösen, wolle das Medienhaus künftig auf eine eigene, unabhängige Datenbank setzen: “Mit dem CORRECTIV.Faktenforum baut CORRECTIV eine eigene, resiliente Infrastruktur, die unabhängig von Big Tech ist.”

5. News-Charts: Die kritischen Klicks mit dem Krieg

(dwdl.de, Simon Pycha)

Die aktuelle “DWDL”-Auswertung der TikTok-News-Charts zeigt, dass Medienmarken zunehmend mit der Darstellung von Krieg, Chaos und Zerstörung enorme Klickzahlen generieren. Obwohl TikTok explizite Inhalte eigentlich drossele, würden Algorithmus und Moderation bei Aufnahmen von Bombeneinschlägen oder Fluchtszenen offenbar nicht eingreifen. Dies habe im März zu einem neuen Allzeit-Rekord in der über dreijährigen Geschichte der “DWDL”-Charts geführt.

6. RBB-Intendantin Ulrike Demmer: Journalismus, Podcast, Zukunft

(spotify.com, Su Holder & Chris Guse, Audio: 1:06:00 Stunden)

Im Podcast übers Podcasten begrüßen Su Holder und Chris Guse die ehemalige “Spiegel”-Journalistin, frühere stellvertretende Regierungssprecherin und jetzige Intendantin des RBB Ulrike Demmer. Sie sprechen mit ihr über die schwierigen vergangenen Jahre des Umbaus und den radikalen Sparplan, dem sich der öffentlich-rechtliche Sender unterwerfen musste. Und natürlich geht es um die Bedeutung von Podcasts für den RBB.