KW 12/26: Hör- und Gucktipps zum Wochenende

Hurra, Wochenende – und damit mehr Zeit zum Hören und Sehen! In unserer Wochenendausgabe präsentieren wir Euch eine Auswahl empfehlenswerter Filme und Podcasts mit Medienbezug. Viel Spaß bei Erkenntnisgewinn und Unterhaltung!

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1. Haben Medien im Kampf gegen KI-Fakes schon verloren?

(uebermedien.de, Holger Klein, Audio: 27:45 Minuten)

In der aktuellen Podcast-Folge von “Holger ruft an” spricht Holger Klein mit der Deepfake-Expertin Anika Gruner, Mitgründerin des Start-ups Neuramancer AI Solutions, über die wachsende Gefahr durch unerkannte KI-Fakes im Journalismus. Anhand aktueller Fehler großer Medienhäuser wie dem “Spiegel” und dem ZDF gehen die beiden der Frage nach, warum Fälschungen zunehmend schwerer zu enttarnen sind. Zudem geht es in dem Gespräch darum, wie Erkennungs-Software Redaktionen künftig dabei helfen kann, manipulierte Bilder und Videos rechtzeitig zu identifizieren.

Weiterer Hörtipp: Beim österreichischen “Falter” erklärt ORF-Faktencheckerin Eva Wackenreuther, “wie man Bilder in Zeiten von KI auf ihre Echtheit prüft”: Kriegsfotos: Fact-Checking als Katz- und Mausspiel (falter.at, Eva Konzett, Audio: 29:37 Minuten).

Weiterer Gucktipp: Auf YouTube verkündet Chan-jo Jun: “Wir haben es geschafft: Herstellung von DeepFakes wird verboten!”: “Seit mehr als einem Jahr kämpfen HateAid, Marc-Uwe Kling, Eckart von Hirschhausen und über 400.000 Unterstützer dafür, dass es endlich wirksamen Schutz vor Deepfakes gibt. Die Bundesregierung war erst zögerlich und hatte uns dann immer wieder vertröstet, aber durch Collien Fernandes und die vorangegangenen Eskapaden von Musk wurde das Thema so dringend, dass es jetzt doch noch schnell auf die Agenda kam.” (youtube.com, Chan-jo Jun & Jessica Flint, Video: 10:41 Minuten)

2. Synchronsprecher packt aus: KI wird unsere Jobs zerstören?!

(youtube.com, Charles Rettinghaus, Video: 59:24 Minuten)

Bei “Hollywoodgeflüster” hat der Gastgeber und Synchronregisseur Charles Rettinghaus den Nachwuchsschauspieler und Synchronsprecher Oliver Szerkus zu Gast. Die beiden diskutieren intensiv über die wachsende Bedrohung für Sprecherinnen und Sprecher durch KI-Technologien sowie über veränderte mediale Konsumgewohnheiten durch Plattformen wie TikTok. Außerdem geht es um die Frage, wie die emotionale, menschliche Komponente in der Kunst zukünftig ihren Wert behalten kann.

3. Weimers Republik: Wie der Staatsminister Kultur zur Gesinnungsfrage macht – und warum der Staat auch extreme Kunst fördern sollte

(lagedernation.org, Philip Banse & Ulf Buermeyer, Audio: 1:56:15 Stunden)

Im Politik-Podcast “Lage der Nation” tauschen sich Philip Banse und Ulf Buermeyer wöchentlich über die wichtigsten politischen Geschehnisse aus. Dabei geht es auch um die diversen Skandale rund um Kulturstaatsminister Wolfram Weimer und die Frage: Wie kann und wie darf der Staat Kultur fördern? (siehe die entsprechenden Kapitelmarken)

Weiterer Gucktipp: 3sat-“Kulturzeit”: Eklat um Buchhandlungspreis: Greift Kulturstaatsminister Weimer die Demokratie an? (youtube.com, Lotar Schüler & Jochen Werner & Vivian Perkovic, Video: 9:07 Minuten)

4. Zwischen Klischee und Klassismus – wie Medien über Armut berichten

(thisismedianow.podigee.io, Lukas Schöne, Audio: 44:56 Minuten)

Im Gespräch zwischen Lukas Schöne und der freien Journalistin und Autorin Brigitte Theißl aus Österreich geht es um die Darstellung von Armut in Medien. Die beiden diskutieren darüber, warum armutsbetroffene Menschen im Journalismus häufig stereotypisiert oder auf klischeehafte Aufsteigergeschichten reduziert werden, anstatt die strukturellen Ursachen von Armut zu beleuchten. Theißl gibt zudem konkrete Tipps für eine sensiblere Berichterstattung.

5. Seine Abrechnung mit ZDF ging schief

(youtube.com, Rezo, Video: 1:00:53 Stunden)

Rezo hat sich mit dem YouTuber Ben (Kanal “{ungeskriptet} by Ben”) und dessen Aussagen nach einem Auftritt im ZDF-Format “13 Fragen” auseinandergesetzt. Er analysiert Bens Argumentationsweise und wirft ihm systematische Widersprüche sowie die Nutzung von Strohmann-Argumenten vor. Außerdem erkenne Ben wissenschaftliche Fakten nur dann an, wenn sie in sein Weltbild passen würden, und biete Extremisten unkritisch eine Plattform.

6. Vergessen Medien das Völkerrecht?

(deutschlandfunk.de, Sascha Wandhöfer, Audio: 28:49 Minuten)

Im Deutschlandfunk (DLF) kommen regelmäßig Hörerinnen und Hörer zu Wort. Manchmal liefern sie sogar die Idee für eine ganze Sendung und tauschen sich darin mit Expertinnen und Experten aus. In dieser Folge des Podcasts “Nach Redaktionsschluss” geht es um die Frage, ob Medien selektiv das Völkerrecht “vergessen” wie zum Beispiel beim Angriff auf den Iran. Es diskutieren DLF-Hörer Wolfram Friedrichs, DLF-Nachrichtenchef Marco Bertolaso und Medienforscherin Carola Richter von der FU Berlin.