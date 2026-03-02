Mehrheit für Social-Media-Verbot, Analoger Abstieg, Affenbaby “Punch”

1. Mehrheit der Deutschen für Social-Media-Verbot bei Kindern

(spiegel.de)

Laut einer aktuellen Umfrage des ZDF befürworte eine deutliche Mehrheit von 81 Prozent der Menschen in Deutschland ein gesetzliches Social-Media-Verbot für Kinder unter 14 Jahren, wobei die Zustimmung ausgerechnet bei jungen Erwachsenen am höchsten ausfalle. Die Regierungsparteien CDU und SPD sowie Bundeskanzler Friedrich Merz würden eine solche Regelung nach australischem Vorbild aktiv vorantreiben. Die Bundesschülerkonferenz spreche sich hingegen strikt gegen eine derartige Altersgrenze aus.

2. Journalisten-Verbände üben Kritik

(taz.de)

Der Kölner Verlag DuMont übernehme die Herausgeberschaft der “Kölnischen Rundschau”, da diese für den bisherigen Herausgeber, den Heinen-Verlag, nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben gewesen sei. Sowohl die Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union als auch der Deutsche Journalisten-Verband NRW würden trotz Dementis einen drohenden Stellenabbau von bis zu 50 Arbeitsplätzen befürchten und eindringlich vor dem Verlust einer zweiten unabhängigen Lokalredaktion in Köln warnen.

3. #trending: der kleine Affe Punch, die Parallelwelt “X”, der “European Tree of the Year”

(meedia.de, Jens Schröder)

In seiner aktuellen “#trending”-Analyse berichtet “Meedia”-Chefredakteur Jens Schröder zunächst von dem globalen Social-Media-Hype um das Affenbaby “Punch”. Des Weiteren zeige eine Datenauswertung, dass die Plattform X in Deutschland inzwischen massiv zu einer rechtspopulistischen Parallelwelt verkommen sei. Der gesellschaftliche Mainstream sowie die traditionellen Leitmedien hätten sich stattdessen längst auf Instagram verlagert.

4. Newsletter Netzwerk Recherche 254

(netzwerkrecherche.org, Lena Wrba & Silja Kummer)

Wie immer eine Empfehlung wert, nicht nur für investigativ arbeitende Journalistinnen und Journalisten: der Newsletter des Netzwerk Recherche. Die aktuelle Ausgabe beginnt mit einigen Worten von Silja Kummer, die die Wichtigkeit des Lokaljournalismus hervorhebt. Darüber hinaus gibt es einen Überblick über medienrelevante Nachrichten, Veranstaltungen, Preise und Stipendien.

5. Analoger Abstieg ins Archiv (1): Erst-, Sonder-, Jubiläumsausgaben

(wortvogel.de, Torsten Dewi)

In einem nostalgischen Rückblick präsentiert Torsten Dewi ausgewählte Erst-, Sonder- und Jubiläumsausgaben diverser Zeitschriften aus seinem umfangreichen privaten Printarchiv. Anhand historischer Exemplare von etablierten Blättern wie dem “Spiegel” und der “Hörzu” oder auch ehemals angesagten Magazinen wie “Tempo” reflektiert er über deren Konzepte und die massiv veränderten Marktbedingungen.

6. TikTok-News-Charts bei DWDL.de: Die Publisher-Übersicht

(dwdl.de, Simon Pycha)

Der Autor Simon Pycha wertet für das Medienmagazin “DWDL” jeden Monat systematisch den Erfolg deutscher Medienhäuser auf der Plattform TikTok aus. Die zugehörige, fortlaufend aktualisierte Übersicht umfasst dabei insgesamt 142 verschiedene Accounts, die einen klaren journalistischen Nachrichtenfokus aufweisen würden. Hier präsentiert er die lange Account-Liste.