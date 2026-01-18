KW 03/26: Hör- und Gucktipps zum Wochenende

Hurra, Wochenende – und damit mehr Zeit zum Hören und Sehen! In unserer Wochenendausgabe präsentieren wir Euch eine Auswahl empfehlenswerter Filme und Podcasts mit Medienbezug. Viel Spaß bei Erkenntnisgewinn und Unterhaltung!

1. Wer in den Medien zu Wort kommt

(deutschlandfunk.de, Sören Brinkmann, Audio: 34:18 Minuten)

Im Deutschlandfunk kommen regelmäßig Hörerinnen und Hörer zu Wort. Manchmal liefern sie sogar die Idee für eine ganze Sendung und tauschen sich darin mit Expertinnen und Experten aus. In dieser Folge des Podcasts “Nach Redaktionsschluss” geht es um die Frage, welche Personen und Gruppen von Menschen in Medien zu Wort kommen. Deutschlandfunk-Hörer Hans Pfleiderer diskutiert darüber mit Anna Mayr von der “Zeit” und Journalismus-Professorin Annika Sehl.

2. Wieso ist Medienkritik nicht nur was für Nerds, sondern wichtig für alle?

(uebermedien.de, Holger Klein, Audio: 38:59 Minuten)

Anlässlich des zehnjährigen Bestehens von “Übermedien” blicken Redakteurin Annika Schneider und Gründer Boris Rosenkranz gemeinsam mit Holger Klein auf die Entwicklung des Magazins zurück. Dabei steht das unabhängige Geschäftsmodell im Fokus, das komplett auf Werbung und externe Fördergelder verzichte und stattdessen rein von der Community getragen werde. Die Leserschaft fungiere aber nicht nur als Finanzier, sondern liefere auch essenzielle Hinweise für die redaktionelle Arbeit.

3. Mediale Taktgeber: Die Welt der Nachrichtenagenturen

(youtube.com, Markus Wolsiffer & Tanjev Schultz, Video: 47:18 Minuten)

Markus Wolsiffer und Tanjev Schultz sprechen in “Die Medienversteher” über die zentrale Rolle von Nachrichtenagenturen, die oft als unsichtbares Fundament des modernen Journalismus fungieren würden. Sie heben besonders die Unabhängigkeit der dpa hervor, die im Gegensatz zu staatlichen Agenturen ausschließlich den beteiligten Medienunternehmen gehöre. Trotz des Wandels durch Künstliche Intelligenz würden Agenturen unverzichtbar bleiben, um in der Informationsflut Verlässlichkeit zu garantieren.

4. Mehr als nur Technik – Innovation in den Medien

(spotify.com, Christian Jakubetz, Audio: 32:19 Minuten)

In der mittlerweile 301. Folge seines Podcasts “Satzzeichen” diskutiert Christian Jakubetz mit Anja Noster von der Hamburg Media School über den Innovationsbegriff in der Medienbranche. Am Beispiel des WPK Innovationsfonds und der Arbeitsweise von Content Creatorn erörtern sie, wie “pragmatischer Optimismus” und die Stärkung von Personenmarken zu zukunftsfähigen Entwicklungen beitragen.

5. Wer wann wie sprach und spricht

(deutschlandfunknova.de, Simon Kasper, Audio: 48:12 Minuten)

In seinem Vortrag beschreibt der Sprachwissenschaftler Simon Kasper einen starken Wandel der deutschen Sprache: Früher hätten vor allem regionale Dialekte bestimmt, wie Menschen sprechen. In den vergangenen 60 Jahren habe sich das jedoch grundlegend geändert. Durch mehr Mobilität und neue Medien seien die regionalen Unterschiede immer weiter zurückgegangen. Heute würden vor allem soziale Faktoren über unsere Sprache entscheiden.

6. Sandmännchen forever – Karriere einer Kultfigur

(ardmediathek.de, Sebastian Dehnhardt, Video: 1:09:28 Stunden)

Der Bayerische Rundfunk hat die Karriere einer Kultfigur nachgezeichnet: “Prominente und Wissenschaftler, Ostdeutsche und Westdeutsche, Kinder von einst und Eltern von heute: Sie alle tragen dasselbe Leuchten in den Augen, wenn sie vom Sandmännchen erzählen. Gemeinsam mit ihnen taucht die Dokumentation in das Leben und die Geschichte der Fernsehikone ein.”