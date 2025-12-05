Preis für von der Tann, Meta sperrt Konten, Haftbefehl vor Merz

1. Nach Vorwurf der Einseitigkeit: ARD-Israel-Korrespondentin von der Tann mit Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis ausgezeichnet

(tagesspiegel.de)

Die ARD-Korrespondentinnen Sophie von der Tann und Katharina Willinger seien mit dem Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis geehrt worden. Die Verleihung sei von Protesten überschattet gewesen, die sich explizit gegen von der Tann gerichtet hätten. Diese habe die Vorwürfe einer einseitigen Gaza-Berichterstattung zurückgewiesen und dabei Unterstützung von der Organisation Reporter ohne Grenzen erhalten.

2. Meta startet mit Ausschluss von unter 16-Jährigen

(taz.de)

Ab dem 10. Dezember gelte in Australien ein striktes Social-Media-Verbot für Personen unter 16 Jahren. Der Meta-Konzern habe bereits damit begonnen, betroffene Konten von Plattformen wie Instagram und Facebook präventiv zu sperren. Ein Sprecher habe den Jugendlichen jedoch zugesichert, dass ihre Daten gespeichert und die Profile vollständig wiederhergestellt würden, sobald sie das geforderte Mindestalter erreicht haben. Das Gesetz sehe bei Zuwiderhandlung hohe Millionenstrafen für die Unternehmen vor. Es schließe auch Dienste wie TikTok oder Snapchat ein.

3. Ein Plädoyer fürs Zuhören

(verdi.de, Till Schmidt)

Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen wirbt für eine “innere Gastfreundschaft” des Zuhörens. Er unterscheidet dabei zwischen dem bloßen Verstehen, dem empathischen Verständnis und dem tatsächlichen Einverständnis als Voraussetzungen für einen echten Dialog. Pörksen kritisiert zudem einen durch Soziale Medien befeuerten “Kult der Kurzfristigkeit”. Um die Qualität des unabhängigen Journalismus langfristig zu sichern, sei neben der Regulierung der Tech-Giganten vor allem eine umfassende Bildungsanstrengung notwendig.

4. Zentrale Kontrollinstanz für den ÖRR: Neuer Medienrat kommt nach Weimar

(flurfunk-dresden.de)

Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder hätten beschlossen, die Geschäftsstelle des neu geschaffenen Medienrates zur Kontrolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks an der Bauhaus-Universität in Weimar anzusiedeln. Das unabhängige, sechsköpfige Expertengremium solle künftig systemübergreifend überprüfen, inwieweit ARD, ZDF und Deutschlandradio ihren im Reformstaatsvertrag definierten Auftrag erfüllen.

5. Wie mit KI-Bildern von einem Weihnachtsmarkt Unsicherheit erzeugt wird

(correctiv.org, Kimberly Nicolaus)

Ein auf TikTok und anderen Plattformen verbreitetes Sharepic, das einen idyllischen Weihnachtsmarkt von 2014 einer angeblichen Hochsicherheits-Szenerie im Jahr 2025 gegenüberstelle, sei von Faktencheckern als KI-Fälschung entlarvt worden. Sie hätten anhand typischer Fehler wie unleserlicher Polizeiaufschriften oder unlogischer Architektur nachgewiesen, dass es sich nicht um reale Orte handele. Mit dem Verweis auf das von Bundeskanzler Friedrich Merz thematisierte “Stadtbild” solle der Beitrag in Sozialen Medien gezielt Unsicherheit schüren und migrationsfeindliche Narrative bedienen.

6. Google-Trends: Netflix dominiert bei Serien, RTL bei Reality

(dwdl.de, Uwe Mantel)

Laut dem Google-Jahresrückblick 2025 dominiere der Streaminganbieter Netflix das Suchinteresse der Menschen, wobei die Serie “Monster” und der deutsche Film “Babo – Die Haftbefehl-Story” die Spitzenplätze bei den Serien beziehungsweise Filmen belegt hätten. Der mediale Erfolg von “Babo” habe zudem dazu geführt, dass Rapper Haftbefehl noch vor Bundeskanzler Friedrich Merz zur meistgesuchten deutschen Persönlichkeit avanciert sei. Im Reality-Segment habe sich RTL mit dem “Dschungelcamp” als Marktführer behauptet, Amazon Prime mit “Maxton Hall” bei den Serien einen Achtungserfolg erzielt.