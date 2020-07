Im Wald mit Hildmann, Rüder Kanzler, Deutschrap auf dem Prüfstand

1. „Spiegel“ sieht Hildmann vor lauter Bäumen nicht

(uebermedien.de, Stefan Niggemeier)

Der „Spiegel“ hat sich mit dem vormaligen Kochbuchautor und jetzigen Verschwörungs-Extremisten Attila Hildmann zum „Waldspaziergang“ getroffen und die Inhalte des Gesprächs in einem zweiseitigen Beitrag aufbereitet. Medienkritiker Stefan Niggemeier kann dem Treffen wenig bis gar nichts abgewinnen: „Vermutlich soll die Geschichte Hildmann klein wirken lassen. Klein wirkt stattdessen der ‚Spiegel‘.“

2. „Aber Sie haben ja ein eigenes Hirn“

(sueddeutsche.de, Oliver Das Gupta & Bastian Obermayer)

„Aber Sie haben ja ein eigenes Hirn“ … auf diese äußerst rüde Weise ging Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz in einem Fernsehinterview die Puls-24-Journalistin Alexandra Wachter an. Bei Ausstrahlung des Gesprächs fehlte jedoch genau diese Szene (hier die gekürzte Version). Oliver Das Gupta und Bastian Obermayer ordnen den Fall ein, bei dem es auch um den Faktor Geld geht: „So erhielt Puls 24, das zu Pro Sieben Sat 1 Puls 4 gehört, für das laufende Jahr mehr als 1,4 Millionen Euro [aus Österreichs staatlicher Presseförderung], und aus der Corona-Förderung nochmals 1,2 Millionen Euro extra. Ein weiterer Anreiz, es sich mit der Regierung nicht zu verscherzen.“

3. Wir sind wie U-Boote

(gutjahr.biz)

„Eine Gruppierung konservativer Wahlkampf-Veteranen hat sich zusammengetan, um Donald Trump aus dem Weißen Haus zu jagen. Dabei greifen die Strategen des ‚Lincoln Projects‘ tief in die Trickkiste des Online-Trollens und versuchen Trump mit den eigenen Waffen zu schlagen.“ Richard Gutjahr berichtet über die Republikaner-Allianz, die mit „Negative Campaigning“ in Form von zugespitzten Videos (Beispiel 1 , 2 und 3) eine Wiederwahl von Donald Trump verhindern will.

4. #Bundeswehr/Bohnert: Schräge Vorwürfe gegen Panorama

(daserste.ndr.de)

Vergangene Woche kritisierte die ARD-Sendung „Panorama“ den Social-Media-Leiter der Bundeswehr. Dieser sympathisiere mit Rechtsradikalen, like Beiträge mit Bezug zu den „Identitären“ und habe Vorträge in rechten Zirkeln gehalten. In den einschlägigen Kreisen tauchten sofort Gegenvorwürfe auf, die den Vorgang herunterspielen sollen. „Panorama“ stellt die drei wichtigsten Falschbehauptungen in diesem Zusammenhang klar. Man habe den Oberstleutnant beispielsweise vor Ausstrahlung des Beitrags durchaus um eine Stellungnahme gebeten.

5. Der steinige Weg zu den eigenen Daten

(netzpolitik.org, Tomas Rudl)

Seit zwei Jahren gilt in der EU die sogenannte Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und das darin verankerte Auskunftsrecht: Nutzer und Nutzerinnen können bei Anbietern Auskunft darüber verlangen, ob Daten von ihnen gespeichert werden, wie diese verwendet werden und ob sie weitergegeben wurden. Ein aktueller Fall zeigt eindrucksvoll, dass das beste Recht nichts nutzt, wenn es nicht umgesetzt werden kann. So habe ein Nutzer im März beim Videokonferenzanbieter Zoom seine Daten angefordert, läuft jedoch mit seiner Anfrage trotz Unterstützung durch die Datenschutzbehörden ins Leere.

6. F****! Sch*****! B****!

(spiegel.de, Björn Rohwer)

Das Ergebnis der Untersuchung mag nicht ganz überraschend kommen, aber laut einer vom „Spiegel“ in Auftrag gegebenen Datenanalyse spielt Sexismus im Deutschrap eine große Rolle. Dies belege eine Auswertung von immerhin 30.000 Liedtexten. Dass es dabei auch auf die Auslegung ankommt, beweist nach Ansicht des „6 vor 9“-Kurators eine kritisierte Textstelle des Rappers Cro aus dem Song „Easy“. Diese liest sich ohne Kontext und Aussprache schlimmer als sie ist: „Und wenn sie heiraten will und nach drei Tagen chillen schon dein ganzes Haus und deinen Leihwagen will – erschieß sie.“ Cro zieht die Worte „erschieß sie“ zu einem „err-cheesy“ zusammen, so dass sie sich auf „easy“ reimen. Es ist einer der albernen und bewusst bemühten Wort- und Sprachwitze, die sich durch das ganze Lied ziehen – also keineswegs eine ernst oder auch nur unterschwellig ernst gemeinte Gewaltandrohung oder gar Aufforderung zum Mord (abgesehen davon geht der Song wie folgt weiter: „Yeah! Doch das würd‘ ich mich nicht trauen, Mann, das weiß ich genau. Denn davor hau‘ ich ab“). Natürlich kann man das Lied trotzdem kritisieren, aber es als „nicht weniger schlimm“ zu bezeichnen als die tatsächlich existierenden üblen Fälle, scheint zumindest dem „6 vor 9“-Kurator überzogen.