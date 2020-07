Lanz-Liebeserklärung, „Princess of Science“, Rechtschreibungsfehler

1. Schluss mit Peter Lustig

(sueddeutsche.de, Johannes Nebe)

„Princess of Science“, so lautet der Name des neuen Kika-Wissensmagazins. In insgesamt acht Folgen geht es darum, wie sich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik im Alltag von Kindern und Jugendlichen auswirkt. Wer sind die drei Moderatorinnen des Wissensmagazins, die allesamt aus der Wissenschaft kommen? Und sind Sendungstitel und Aufmachung tatsächlich zu kritisieren, wie es vor allem auf Twitter der Fall gewesen sei?

2. Buch: Leiser Abschied vom Journalismus

(medienwoche.ch, Lothar Struck)

Birk Meinhardt war lange Zeit ein etablierter und preisgekrönter Reporter der „Süddeutschen Zeitung“, doch irgendwann „entfremdeten“ sich Medium und Journalist. Über eben jene Entfremdung hat Meinhardt ein Buch geschrieben („Wie ich meine Zeitung verlor“). Rezensent Lothar Struck kann die Ansichten des Autors an vielen Stellen nicht teilen: „Meinhardt dokumentiert einen leisen Abschied von einem Ideal, dass es vielleicht so nie gegeben hat.“

3. Er will’s wirklich wissen

(taz.de, Peter Unfried)

Der Chefreporter der „taz“, Peter Unfried, hat eine Art Liebeserklärung an den ZDF-Moderator Markus Lanz verfasst. Er geht dabei auch auf die vielfach geäußerte Kritik an Lanz ein (wie zum Beispiel am Gespräch mit Sahra Wagenknecht ) beziehungsweise versucht, sie zu entkräften. Es ist einer dieser Texte, bei denen es sich lohnt, auch andere Stimmen zu hören (oder diesen immer noch aktuellen Text von Stefan Niggemeier aus dem Jahr 2012 zu lesen).

Weiterer Lesehinweis aus der Feder des „6 vor 9“-Kurators (Archiv): Die Moderationskarten von Markus Lanz für die Gottesmutter (Teil des satirischen Adventskalenders auf „Übermedien“).

4. Warum Rechtschreibung in der Kultur der Digitalität an Bedeutung verliert

(schulesocialmedia.com, Philippe Wampfler)

Die Digitalisierung und die damit verbundenen Einsparmaßnahmen wirken sich gelegentlich an überraschenden Stellen aus, wie man gerade in der Schweiz sehen kann. Dort hätten Schweizer Medienkonzerne damit begonnen, Korrektorate zuerst ins Ausland auszulagern, dann ganz abzuschaffen. Mit fatalen Folgen hinsichtlich der Orthografie, wie die Korrektoratsleiterin der „Schaffhauser Nachrichten“ Jaqueline Preisig auf Twitter an einem Beispiel festgemacht hat. Philippe Wampfler kommentiert: „Korrekturabteilungen einzusparen ist eine (falsche) Antwort auf die Frage, [wie] mit dem (vermeintlichen) Produktionsgewinn umgegangen werden soll.“

Weiterer Lesehinweis: „Bei grossen Schweizer Medienkonzernen, allen voran bei der TX Group, werden Korrektorinnen zur bedrohten Spezies. Wie lange kann beim Korrektorat gespart und abgebaut werden, ohne dass die Qualität leidet?“ Daniel Meyer schreibt in der „Republik“ über „Die Lücke, die uns ersetzt“.

5. Panama Papers: Anonyme Suchmaschine für Journalisten

(heise.de, Stefan Krempl)

Das Internationale Netzwerk investigativer Journalisten hat eine Schweizer Universität mit der Entwicklung eines „Datashare Networks“ beauftragt, eines nach eigenen Angaben „vollständig anonymen dezentralen Forschungs- und Informationsaustauschsystems“. Damit solle es den mehr als 200 Mitgliedern in 70 Ländern leichter gemacht werden, über das Internet zusammenzuarbeiten und umfangreiche Datenpakete mit Data-Mining-Techniken zu analysieren. Stefan Krempl erklärt, wie das innovative System funktioniert.

6. Spotify reagiert auf Kundenkritik und löscht rechtsextreme Musik von Plattform

(rnd.de)

Nach zahlreichen Protesten hat der Musikstreamingdienst Spotify die Songs des als Rechtsextremist eingestuften Musikers Chris Ares von der Plattform entfernt. Bei Amazon Music und Deezer seien die Ares-Lieder gar nicht erst abrufbar gewesen. Doch beim, im Vergleich zu Spotify wesentlich kleineren, Anbieter Apple Music stünden die Titel noch immer zum Download bereit.