Social-Media-Stab, Haftbefehl gegen Krah, Wie viel Nähe ist zu viel?

1. So groß ist der Social-Media-Stab von Julia Klöckner

(t-online.de)

Bei t-online.de wird über die personelle Ausstattung und die Kosten des Social-Media-Bereichs im Umfeld von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner berichtet. Recherchen der “Welt” zufolge weise der Stellenplan der Bundestagsverwaltung im Referat Presse und Kommunikation 15 Dienstposten für Soziale Netzwerke aus, teils dotiert bis zur Besoldungsgruppe A15 mit Spitzengehältern von über 8.000 Euro monatlich.

2. Haft­be­fehl gegen AfD-Poli­tiker Krah erlassen

(lto.de)

“Legal Tribune Online” berichtet über einen Haftbefehl des Amtsgerichts Chemnitz gegen den AfD-Politiker Maximilian Krah zur Erzwingung einer Vermögensauskunft. Hintergrund seien unbeglichene Prozesskosten aus einem verlorenen Rechtsstreit gegen den Satiriker Jan Böhmermann. Der ZDF-Moderator habe Krah in seinem Podcast eine angebliche 200-Flaschen-Champagnerbestellung auf dem Oktoberfest nachgesagt. Diese Äußerung habe Krah gerichtlich verbieten lassen wollen, sei damit jedoch gescheitert.

3. Kahlschlag bei DuMont in Köln

(verdi.de)

Beim Verdi-Magazin “M – Menschen machen Medien” geht es um die massive Kritik der Deutschen Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) an der DuMont Mediengruppe. Der Verlag wolle bei den Regionalredaktionen von “Kölner Stadt-Anzeiger” und “Kölnischer Rundschau” 57 tarifgebundene Vollzeitstellen streichen und plane, Produktionsschritte verstärkt durch KI und Automatisierung zu ersetzen. dju-Bundesgeschäftsführerin Danica Bensmail warne vor einer “Tarifflucht” unter dem Deckmantel digitaler Transformation.

4. Wie berichten Medien über Migration?

(deutschlandfunk.de, Anh Tran, Audio: 39:24 Minuten)

Im Deutschlandfunk (DLF) kommen regelmäßig Hörerinnen und Hörer zu Wort. Manchmal liefern sie sogar die Idee für eine ganze Sendung und tauschen sich darin mit Expertinnen und Experten aus. In dieser Folge des Podcasts “Nach Redaktionsschluss” geht es um die Frage, wie Medien über das Thema Migration berichten. Es diskutieren DLF-Hörerin Katharina Späth, Isabel Schayani vom WDR und Marco Bertolaso vom DLF.

5. “Am Ballhausplatz”: Der Jubelfunk aus dem Kanzleramt

(falter.at, Jürgen Klatzer)

Im Wiener “Falter” nimmt Jürgen Klatzer den seit März produzierten Podcast “Am Ballhausplatz” des österreichischen Bundeskanzleramts unter die Lupe. Statt der versprochenen Einblicke hinter die Kulissen diene das Format de facto als unkritische PR-Bühne für ÖVP-Regierungsmitglieder. Trotz des betriebenen Aufwands auf Steuerzahlerkosten bleibe die Resonanz beim Publikum verschwindend gering.

6. Meinung: Wie viel Nähe ist zu viel?

(instagram.com, Julia von Buddenbrock, Video)

Bei RTL gab es ein emotionales Interview von Frauke Ludowig mit Collien Fernandes, bei dem die Interviewerin die Hand der Interviewten ergriff. In dem Gespräch ging es auch um Fernandes’ Tochter. Das NDR-Medienmagazin “Zapp” fragt in einem Instagram-Reel: “Wie viel Nähe ist zu viel zwischen der Interviewerin und der Gästin? Und wann sollten Medien Themen lieber liegen lassen, wenn es um die Privatsphäre Minderjähriger geht?”