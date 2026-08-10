“Correctiv” vs. Lanz, Anarcho-Elefant Benjamin Blümchen, Abgeschaltet!

1. WDR-Journalist Restle sieht »US-israelisch-marokkanisches Bündnis« am Werk – Rundfunkrat reicht Beschwerde ein

(spiegel.de)

Der “Spiegel” berichtet über eine Programmbeschwerde im WDR-Rundfunkrat gegen den ARD-Korrespondenten Georg Restle. Anlass ist ein Tweet Restles zu den Ereignissen in Ceuta, in dem er ein Zitat verbreitet habe, welches Israel, den USA und Marokko eine gezielte Destabilisierung der spanischen Regierung unterstelle. Rundfunkratsmitglied Felix Schotland werfe Restle vor, dieser habe seine “weitreichenden politischen Behauptungen ohne nachvollziehbare Einordnung oder erkennbare Distanzierung” verbreitet.

2. Wie Cor­rectiv im Streit mit Markus Lanz jour­na­lis­ti­sche Stan­dards über Bord wirft

(lto.de, Felix W. Zimmermann)

Felix W. Zimmerman kritisiert eine Social-Media-Kampagne des Recherchezentrums “Correctiv”. Darin gehe es um die Reaktion der “Correctiv”-Redaktion auf den Podcast “Lanz & Precht”, in dem Markus Lanz Aspekte der Potsdam-Recherche hinterfragt habe. Zimmermanns Fazit: “Die Verteidigung der Potsdam-Recherche ist für Correctiv wichtiger geworden als jener faktenbasierte Diskurs, den das Medium einst zu seinem Markenkern erklärte.”

3. Benjamin, du lieber Anarchist

(taz.de, Sølvi Nymoen)

Sølvi Nymoen nimmt die angekündigte verstärkte Fokussierung der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) auf Linksextremismus zum Anlass für einen kritisch-satirischen Rückblick auf einen bpb-Beitrag. Darin seien Hörspiel-Klassiker wie “Benjamin Blümchen” und “Bibi Blocksberg” wegen ihrer Darstellungen von Umweltpolitik, Korruption und Zivilcourage als potenziell verfassungsfeindlich und “anarchisch-links” eingeordnet worden.

4. “Sie Wehleidiger”

(arminwolf.at)

ORF-Moderator Armin Wolf dokumentiert auf seinem Blog den E-Mail-Schlagabtausch mit einem regelmäßigen ORF-Kritiker. Der Beschwerdeführer wirft dem öffentlich-rechtlichen österreichischen Sender vor, aus ideologischen Gründen eine entwarnende Pressekonferenz zur aktuellen Hitzewelle im Programm zu verschweigen. Wolf widerlegt die Vorwürfe Schritt für Schritt mit Links zu den Berichten in den Nachrichten und der Live-Übertragung, woraufhin der Mail-Schreiber ihm Wehleidigkeit vorwirft.

5. “Drachenlord”-Hater sorgen für Gewalt in Franken

(n-tv.de)

n-tv.de berichtet über erneute Vorfälle rund um das verbotene “Schanzenfest” im fränkischen Emskirchen. Trotz eines Verbots hätten sich rund 3.500 zumeist junge Menschen am ehemaligen Wohnort des Ex-YouTubers “Drachenlord” versammelt. Der Beitrag fasst den Polizeieinsatz zusammen, bei dem es wegen Böllerwürfen und Angriffen auf Einsatzkräfte zu mehreren Festnahmen gekommen sei.

6. Abgeschaltet! Der Machtkampf um “Schreinemakers Live”

(dwdl.de, Christian Richter)

Medien- und Fernsehwissenschaftler Christian Richter rekonstruiert in der Reihe “Telegeschichte(n)” einen der spektakulärsten Skandale der deutschen TV-Geschichte: den Live-Sendeabbruch von “Schreinemakers Live” bei Sat.1 im August 1996. Es geht um die Hintergründe der damaligen Steueraffäre rund um Moderatorin Margarethe Schreinemakers, die senderinternen Machtkämpfe mit Sat.1-Chef Fred Kogel sowie den PR-Coup des Konkurrenten RTL, der den zensierten Beitrag am Folgetag ausstrahlte.