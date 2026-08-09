KW 32/26: Hör- und Gucktipps zum Wochenende

Hurra, Wochenende – und damit mehr Zeit zum Hören und Sehen! In unserer Wochenendausgabe präsentieren wir Euch eine Auswahl empfehlenswerter Filme und Podcasts mit Medienbezug. Viel Spaß bei Erkenntnisgewinn und Unterhaltung!

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1. Was bringt es, dass KI-Inhalte ab jetzt gekennzeichnet werden müssen?

(uebermedien.de, Holger Klein, Audio: 24:47 Minuten)

Im “Übermedien”-Podcast unterhält sich Holger Klein mit der Politikwissenschaftlerin Maria Pawelec von der Forschungsgruppe Medienethik, Technikphilosophie & KI der Uni Tübingen über die neuen Regelungen zur Kennzeichnung von KI-Inhalten: “Was genau schreibt die neue EU-Verordnung bei der Erstellung und Verbreitung von KI-Inhalten vor? Wer ist davon betroffen? Wer überprüft das alles? Und wie leicht lässt sich die Kennzeichnungspflicht umgehen?”

2. “Grundfunk” statt Rundfunk: Kann die AfD den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen?

(ardsounds.de, Johannes Leininger, Audio: 28:13 Minuten)

Der Medienpodcast “BR24 Medien” befasst sich mit den Drohungen der AfD, nach einer etwaigen Regierungsübernahme in Sachsen-Anhalt die Medienstaatsverträge zu kündigen und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk durch einen stark beschnittenen “Grundfunk” zu ersetzen. Johannes Leininger erörtert gemeinsam mit der Politikwissenschaftlerin Anna-Sophie Heinze und dem Juristischen Direktor des MDR Jens-Ole Schröder die Hintergründe sowie mögliche Konsequenzen.

3. Die Wahrheit hinter den viralen Ceuta-Videos

(youtube.com, Julia von Buddenbrock, Video: 27:40 Minuten)

In der aktuellen Ausgabe des Videopodcasts “Flugmodus” des NDR-Medienmagazins “Zapp” analysiert Moderatorin Julia von Buddenbrock zusammen mit Verifikationsexpertin Alice Echtermann die Geschehnisse um den massenhaften Ansturm auf die spanische Exklave Ceuta. Sie zeigen, wie aus einem fehlinterpretierten spanischen Gerichtsurteil Gerüchte über “offene Grenzen” entstanden sind und wie aus dem Kontext gerissene oder falsch zugeordnete Social-Media-Videos die Situation vor Ort zusätzlich befeuert haben.

4. Ungeskriptet zensiert? Der Streit um Meinungsfreiheit

(youtube.com, Tanjev Schultz & Markus Wolsiffer, Video: 51:54 Minuten)

Tanjev Schultz und Markus Wolsiffer widmen sich in ihrem aktuellen Video dem Spannungsfeld zwischen Meinungsfreiheit, redaktioneller Verantwortung und dem Vorwurf der Zensur. Sie analysieren dabei drei zentrale Praxisfälle: den Fall Danger Dan und das ZDF (“Die Anstalt”), den Fall Ben Berndt (“Ben Ungeskriptet”) und das Höcke-Interview sowie den Fall eines umstrittenen CSD-Leserbriefs in der “Fuldaer Zeitung”.

5. Krieg im Iran: Berichten Medien zu einseitig?

(deutschlandfunk.de, Sascha Wandhöfer, Audio: 36:46 Minuten)

Im Deutschlandfunk (DLF) kommen regelmäßig Hörerinnen und Hörer zu Wort. Manchmal liefern sie sogar die Idee für eine ganze Sendung und tauschen sich darin mit Expertinnen und Experten aus. In dieser Folge des Podcasts “Nach Redaktionsschluss” geht es um die Frage, ob die deutsche Iran-Berichterstattung die iranische Perspektive zu wenig berücksichtigt. Es diskutieren DLF-Hörer Felix Hück, Benjamin Weber aus dem ARD-Studio Istanbul und Medienforscher Florian Zollmann von der Uni Newcastle.

6. “Ich wusste nicht mehr, wo ich bin.” Allein mit Malaria im Dschungel (Hans Maggi)

(youtube.com, Tim Gabel, Video: 3:57:00 Stunden)

Im Podcast von Tim Gabel gibt der Reiseberichterstatter und YouTuber Hans Maggi Einblicke in die Hintergründe seiner Arbeit. Er berichtet über seine Aufenthalte in entlegenen Krisengebieten wie Liberia und Sierra Leone, reflektiert über Unterschiede zwischen seiner eigener Dokumentation und der Berichterstattung klassischer Medien und erklärt, wie er ethische Grenzen beim Filmen vor Ort zieht.