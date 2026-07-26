KW 30/26: Hör- und Gucktipps zum Wochenende

Hurra, Wochenende – und damit mehr Zeit zum Hören und Sehen! In unserer Wochenendausgabe präsentieren wir Euch eine Auswahl empfehlenswerter Filme und Podcasts mit Medienbezug. Viel Spaß bei Erkenntnisgewinn und Unterhaltung!

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1. Was haben wir gelacht: Humor und Macht in den 90ern

(laeuft-programmschau.podigee.io, Alexander Matzkeit, Audio: 28:00 Minuten)

Seit dem 16. Juli läuft der Dokumentarfilm “Was haben wir gelacht” der Regisseurinnen Eva Müller und Isabel Schneider im Kino. Dort berichten fünf Frauen kritisch über das teilweise sexistische Unterhaltungsfernsehen der 90er-Jahre: Maren Kroymann, Gaby Köster, Esther Schweins, Bettina Böttinger und Hella von Sinnen. Podcast-Host Alexander Matzkeit hat sich mit Regisseurin Eva Müller darüber unterhalten, wie es zu dem Film kam und was sie dabei gelernt hat.

2. Gläserner Staat oder blickdichte Behörde? Streit ums IFG

(ardsounds.de, Jasmin Brock & Johannes Leininger, Audio: 28:24 Minuten)

Bei “BR24 Medien” geht es um die drohenden Beschneidungen des Informationsfreiheitsgesetzes: “Wo kommt das Gesetz her, wofür ist es gut? Was ist die Kritik an der bisherigen Fassung, die die Bundesregierung anführt? Und: Wie steht es eigentlich in Bayern um die Transparenz?” Unter anderem mit Arne Semsrott von “FragDenStaat”, Johannes Schätzl, digitalpolitischer Sprecher der SPD, und Katharina Schulze, Fraktionsvorsitzende der Grünen im bayerischen Landtag.

3. Anna-Lena von Hodenberg (HateAid) – Wer traut sich noch etwas zu sagen?

(spotify.com, Matze Hielscher, Audio: 1:06:20 Stunden)

Bei “Hotel Matze” ist die Journalistin Anna-Lena von Hodenberg zu Gast, die Mitbegründerin der gemeinnützigen GmbH HateAid ist: “Wir haben in Bochum auf der Bühne vom ‘Gutes Morgen Festival’ über Deepfakes, Shitstorms und Meinungsfreiheit gesprochen – und darüber, warum Hass oft nicht nur verletzen, sondern still machen soll. Am Ende geht es um eine einfache Frage: Was können wir tun, wenn andere angegriffen werden?”

4. ZDF-Krisenkommunikation und Klassismus im Journalismus

(wdr.de, Sebastian Sonntag, Audio: 43:41 Minuten)

Die aktuelle Ausgabe des WDR5-Medienmagazins “Töne, Texte, Bilder” widmet sich dem Krisenmanagement des ZDF nach der Ausladung der Musiker Danger Dan und Igor Levit aus der 100. “Anstalt”-Sendung sowie den Gefahren und Schutzmöglichkeiten rund um Künstliche Intelligenz. Zudem thematisiert die Folge eine neue Studie zu sozialer Herkunft und Klassismus im Journalismus und betrachtet die Situation des in der Türkei bedrohten Deutsche-Welle-Korrespondenten Alican Uludağ.

5. Mediensucht: Wenn du dein Leben verpasst

(youtube.com, Helena Brinkmann, Video: 29:52 Minuten)

In der Reportage des “Y-Kollektivs” geht es anhand realer Beispiele aus dem Leben um die Grenzen zwischen ungesundem medialem Nutzungsverhalten und echter Mediensucht. Experten und Präventionsberater betonen, dass eine Abhängigkeit vor allem dann vorliege, wenn Alltagsverpflichtungen vernachlässigt werden, das Verhalten verheimlicht wird und bei Verzicht Entzugserscheinungen auftreten.

6. AUS AUS AUS – Das Finale für Andreas Ulrich

(youtube.com, Jörg Wagner & Philipp Nitzsche, Video: 39:47 Minuten)

Die Karriere von Andreas Ulrich ist bemerkenswert: Mehr als 40 Jahre war er Radiomoderator für DT64, MDR Sputnik, den ORB und den rbb. Doch nun habe er (nicht ganz freiwillig) aufhören müssen: Freiberufler dürften beim rbb nur noch bis zum Renteneintritt arbeiten. Jörg Wagner hat einige Momente aus Ulrichs Abschiedssendung zusammengeschnitten.