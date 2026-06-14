KW 24/26: Hör- und Gucktipps zum Wochenende

Hurra, Wochenende – und damit mehr Zeit zum Hören und Sehen! In unserer Wochenendausgabe präsentieren wir Euch eine Auswahl empfehlenswerter Filme und Podcasts mit Medienbezug. Viel Spaß bei Erkenntnisgewinn und Unterhaltung!

***

1. Die Wahrheit über die Öffentlich-Rechtlichen

(youtube.com, Mats Schönauer, Video: 26:18 Minuten)

Mats Schönauer hat sich von verschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von ARD, ZDF, Deutschlandradio und “Funk” berichten lassen, wie es hinter den Kulissen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks (ÖRR) zugeht. Kritisiert würden vor allem Bürokratie, langsame Entscheidungswege, veraltete Strukturen und unklare Zuständigkeiten. Der ÖRR werde von innen nicht grundsätzlich in Frage gestellt, aber als schwerfällige, reformbedürftige Institution beschrieben. Transparenzhinweis: Mats Schönauer ist ehemaliger Leiter des BILDblog und Co-Autor des BILDblog-Buchs “Ohne Rücksicht auf Verluste. Wie BILD mit Angst und Hass die Gesellschaft spaltet”.

2. KI urteilt über Journalismus – wer steckt hinter Objection?

(ndr.de, Lisa Beusch, Video: 20:38 Minuten)

Das Medienmagazin “Zapp” beschäftigt sich mit dem Start-up “Objection” aus den USA, das mit KI-gestützten Urteilen gegen angeblich falsche Berichterstattung vorgehen wolle. “Objection” verspreche, Medienberichte öffentlich zu prüfen, Belege zu sammeln und per KI ein Urteil zu fällen. Kritisiert wird daran vor allem die Gefahr für Quellenschutz, Privatsphäre und investigative Recherchen. Das Start-up wirke wie ein Instrument, mit dem Reiche und Mächtige Redaktionen unter Druck setzen könnten.

3. Das finanzierte Clownfiasko (mit Johannes Franzen)

(hakendran.podigee.io, Gavin Karlmeier, Audio: 1:13:23 Stunden)

Bei “Haken dran” spricht Gavin Karlmeier mit Johannes Franzen über die Macht großer Tech-Plattformen und deren Eigentümer. Ausgangspunkt sind Elon Musk, X und der SpaceX-Börsengang. Musk sei ein reichweitenstarker Akteur, der rechte Mobilisierung verstärke und X als politische Verstärkeranlage nutze. Weitere Themen der Folge sind Deepfake-Klagen gegen X, Sicherheitsprobleme bei xAI/Grok, Metas zurückgefahrene Moderation und die Frage, ob Plattformen mehr Verantwortung übernehmen müssen.

4. “Lasst uns doch einfach mal die Expertinnen und Experten weglassen”

(uebermedien.de, Annika Schneider, Audio: 50:35 Stunden)

Bei “Nice & Nötig”, eine Podcast von “Übermedien”, hat Annika Schneider Ellen Heinrichs, Gründerin und Geschäftsführerin des Bonn Institutes, zu Gast. Das Gespräch dreht sich um das vom Bonn Institute entwickelte Dialogspiel “Eine Stunde reden” und die Frage: “Wie können wir einander wieder besser zuhören und konstruktiv mit Meinungsverschiedenheiten umgehen?”

5. Wie kommt der ORF aus der Krise, Leonard Dobusch?

(ardsounds.de, Linus Lüring, Audio: 25:30 Minuten)

Nach langem Ringen habe sich der öffentlich-rechtliche ORF auf einen neuen Generaldirektor geeinigt. Linus Lüring hat sich dazu bei “BR24 Medien” mit Leonhard Dobusch ausgetauscht, Mitglied des ORF-Stiftungsrats und BWL-Professor an der Universität Innsbruck: “Kann der neue ORF-Chef Clemens Pig den ORF aus der Krise führen? Was sind die drängendsten Aufgaben? Und warum sind ‘Freundeskreise’ ein Problem?”

6. Family Influencing: Kinderdarstellungen auf Instagram, TikTok und YouTube

(leibniz-hbi.de, Kristina Kobrow, Audio: 48:19 Minuten)

Der “BredowCast” stellt eine Studie des Hans-Bredow-Instituts zu Family Influencing auf Instagram, TikTok und YouTube vor. Untersucht wurden rund 360 deutschsprachige Profile und über 10.000 Posts mit Babys und Kindern bis fünf Jahren. Das Ergebnis falle differenzierter aus, als die öffentliche Debatte nahelege: Die meisten Eltern würden ihre Kinder zurückhaltend zeigen oder sie unkenntlich machen. Kritisch werde es jedoch dort, wo wirtschaftliche Interessen der Eltern mit den Persönlichkeitsrechten der Kinder kollidieren.