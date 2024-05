KW 18/24: Hör- und Gucktipps zum Wochenende

Hurra, Wochenende – und damit mehr Zeit zum Hören und Sehen! In unserer Wochenendausgabe präsentieren wir Euch eine Auswahl empfehlenswerter Filme und Podcasts mit Medienbezug. Viel Spaß bei Erkenntnisgewinn und Unterhaltung!

***

1. Sind die “AKW-Files” nur die nächste Anti-Habeck-Kampagne?

(uebermedien.de, Holger Klein, Audio: 19:40 Minuten)

Holger Klein hat mit “Table-Media”-Redakteur Malte Kreutzfeldt über die “Cicero”-Recherche zu den sogenannten “AKW-Files” gesprochen, in der dem von Robert Habeck geführten Wirtschafts- und Umweltministerium Täuschung und ein “filzartiges Netzwerk” der Grünen vorgeworfen werde: Was liest Kreutzfeldt “aus den Akten, die der ‘Cicero’ veröffentlicht hat? Wie nimmt er die Mediendebatte darüber wahr? Und warum scheinen Teile der deutschen Medien sich immer wieder auf Habeck einzuschießen?”

Weiterer Lesetipp zum Thema: Nach Habeck-Pseudo-Skandal: Cicero geht gegen Volksverpetzer vor! (volksverpetzer.de, Thomas Laschyk)

2. Every Step You Take: Wie China Journalist:innen überwacht

(tagesschau.de, Stephan Beuting, Audio: 26:46 Minuten)

“Interviewpartner werden eingeschüchtert, Journalisten überwacht, unliebsame Stimmen zum Schweigen gebracht”. In “11KM”, einem Podcast der “Tagesschau”, berichtet ARD-Korrespondent Benjamin Eyssel von den schwierigen Arbeitsbedingungen für Medienschaffende in China.

Weitere Hörtipps: Eyssels Beiträge sind hier abrufbar. Und wer sich allgemein für China interessiert, dem sei der ARD-Podcast “Welt.Macht.China” empfohlen, der mittlerweile 34 Folgen umfasst.

3. Ist die Türkeiberichterstattung zu eindimensional?

(deutschlandfunk.de, Mediasres, Brigitte Baetz, Audio: 42:15 Minuten)

Im Deutschlandfunk (DLF) kommen regelmäßig Hörerinnen und Hörer zu Wort. Manchmal liefern sie sogar die Idee für eine ganze Sendung und tauschen sich darin mit Expertinnen und Experten aus. In dieser Folge des Podcasts “Nach Redaktionsschluss” geht es um die Türkei-Berichterstattung in deutschen Medien und die aus Sicht der DLF-Hörerin Hülya Metin zu geringe Berücksichtigung des kurdischen Bevölkerungsanteils. Mit Metin diskutieren Christiane Schlötzer, ehemalige “SZ”-Korrespondentin in Istanbul, und Brigitte Baetz von “Mediasres”.

4. Gizem Çelik über Gossip und psychische Krankheiten in den Medien

(wdr.de, Miriam Davoudvandi, Audio: 1:18:31 Stunden)

Die aktuelle Folge von “Danke, gut”, einem “Podcast über Pop und Psyche”, behandelt die Frage, wie man verantwortungsvoll über Prominente und deren psychische Erkrankungen berichten kann. Dazu hat Miriam Davoudvandi Gizem Çelik eingeladen, bekannt durch ihr Format “More than Gossip” (Spotify, TikTok): “Was fasziniert Gizem an Gossip und was hat Hannah Montana damit zu tun? Welchen Sinn hatte Gossip früher und wie hilft es der Gesellschaft vielleicht sogar heute noch?”

5. Schülermedientage im BR: Mehr als nur Tiktok?

(br.de, Nina Landhofer, Audio: 27:33 Minuten)

Anlässlich des Schülermedientages des Bayerischen Rundfunks (BR) hat BR-Moderatorin Nina Landhofer drei Schülerinnen und Schüler ins Studio eingeladen: Welchen Blick haben die Jugendlichen auf die Medienbranche, auf Medienkonsum und auf die KI-Thematik? Und was können Medien womöglich besser machen? Als Expertin mit dabei ist Maya Götz, Leiterin des Internationalen Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungsfernsehen des BR.

6. Sex, Alkohol, Manipulation? Reality-TV-Stars packen aus

(ardmediathek.de, Sarah Lehnert, Video: 52:00 Minuten)

In dieser SWR-Dokumentation dreht sich alles um die fragwürdigen Methoden, mit denen Produktionsfirmen und Sender von Reality-TV-Formaten Quote machen wollen. Dabei spielen Aufmerksamkeit, Geld und Krawall eine Rolle, aber auch Alkohol, Manipulation und Psychotricks.

Weiterer Gucktipp: Im Medienmagazin “Zapp” erzählt Nicole Dobrikov: Wie sie auf OnlyFans Karriere macht – und welchen Preis sie dafür zahlt (ndr.de, Kim Kristin Mauch, Video: 17:43 Minuten).