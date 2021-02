“Familien in der Krise”, Blackfacing beim WDR, Relotius-Verfilmung

1. Wer und was steckt hinter der Initiative “Familien in der Krise”?

(uebermedien.de, Annette Bulut)

Die relativ kleine Initiative “Familien in der Krise” (“FidK”) findet mit ihren Forderungen nach Öffnung von Kitas und Schulen relativ oft Gehör in Medien sowie bei Politikern und Politikerinnen. Wie gelingt es der Gruppe, Zugang zu Talkshows und Polit-Promis zu bekommen? Möglicherweise durch tätige Mithilfe von außen: Es gäbe Gerüchte, dass “FidK” eine wirtschaftsnahe Astroturfing– oder Grassroots-Lobbying-Kampagne sei. Annette Bulut ist der Sache nachgegangen und auf interessante Indizien gestoßen.

2. Medien-Aufseher gehen gegen rechte Online-Medien vor

(deutschlandfunk.de, Christoph Sterz, Audio: 7:01 Minuten)

YouTube hat unlängst den Kanal von Ken Jebsen gesperrt. Nun geht nach Informationen des Deutschlandfunks auch die Medienanstalt Berlin-Brandenburg gegen Jebsen vor. Es werde überprüft, ob Jebsen journalistische Grundsätze nicht eingehalten und gegen journalistische Sorgfaltspflichten verstoßen habe. Auch andere Landesmedienanstalten hätten sogenannte Hinweisschreiben an Onlinemedien versandt, die nicht Mitglieder des Presserats sind.

3. Schon wieder, WDR?

(sueddeutsche.de, Aurelie von Blazekovic)

Der WDR hat wieder einmal Ärger wegen einer alten Unterhaltungssendung. In einem Karneval-Zusammenschnitt tauchte eine elf Jahre alte Szene auf mit Desiree Nick als Nofretete und zwei Männern an ihrer Seite, die viel dunkle Schminke im Gesicht haben. Der WDR reagierte auf die Kritik, ersetzte die Blackfacing-Szenen durch eine Hinweistafel und gestand den Fehler auf Twitter ein.

4. Parler ist wieder online

(spiegel.de)

Nach dem Sturm auf das Kapitol hatte Amazon dem rechten Onlinenetzwerk Parler die Cloud-Services gekündigt, die zum Betreiben der Plattform notwendig sind. Nach einer rund einmonatigen Zwangspause ist der Dienst wieder online. Wer der technische Dienstleister ist, sei noch unklar.

5. Liebe Boomer, muss es in der Journalist*innen Bubble wirklich so laut sein?

(meedia.de, Lena Wrba)

“Bevor ich an die Journalistenschule gekommen bin, hatte ich keine Ahnung wie wichtig Selbstdarstellung in diesem Beruf ist – und wie sehr das nervt“, schreibt Lena Wrba in ihrem Brief an die “Boomer”. Wrba weiter: “Die Lauten sind nicht schlechter, aber eben auch nicht toller als die Leisen. Vielfalt ist wichtig – auch hier. Leise und Laute könnten gegenseitig so viel besser voneinander profitieren, wenn sie das verstünden.”

6. M’Barek und Nay spielen Hauptrollen in Relotius-Mediensatire

(dwdl.de, Alexander Krei)

Michel “Bully” Herbig will Juan Morenos Buch “Tausend Zeilen Lüge” verfilmen, die Geschichte rund um die Aufdeckung des Relotius-Skandals beim „Spiegel“. In der Mediensatire schlüpfen die Schauspieler Elyas M’Barek und Jonas Nay in die Rollen von „Juan Romero“ und „Lars Bogenius“. Regisseur Herbig kommentiert: “Ähnlichkeiten mit unwahren Ereignissen könnten zufällig zutreffen. Die Fakten werden aber mit Sicherheit verdreht, damit’s am Ende stimmt.”