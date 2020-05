Journalismus als Videokonferenz, „Welt“-Experten, Corona-Talkshows

1. Kommentar: Die Kritik an Rezo und dem Nannen-Preis zeigt ein Grundproblem des alten Journalismus

(meedia.de, Tobias Singer)

Als der Youtuber Rezo mit dem Nannen-Preis ausgezeichnet wurde, gab es nicht nur Glückwünsche, sondern auch Kritik. An manchen Stellen hieß es, die Wahl der Jury sei ein Fehler gewesen. Der Hauptvorwurf: Rezo sei kein Journalist und arbeite auch nicht wie einer. Deshalb käme er für die Verleihung eines Journalistenpreises nicht in Frage. Tobias Singer ist anderer Meinung und nennt dafür einige gute Gründe.

2. Von „Welt“-Experten und wirklichen Fachleuten

(uebermedien.de, Rüdiger Bachmann)

Der Wirtschaftswissenschaftler Rüdiger Bachmann kritisierte auf Twitter die „Welt“ dafür, dass sie zwei Ökonomen eine Stimme gebe, die er für „brandgefährlich“ und „Scharlatane“ halte. „Welt“-Chefredakteur Ulf Poschardt bot ihm daraufhin einen Gastbeitrag an: „Schreiben Sie für uns doch mal auf, wie Sie Wissenschaft in Massenmedien sehen wollen.“ Bachmann setzte sich an den Rechner, verfasste einen Beitrag und schickte ihn an die „Welt“. Dort habe man jedoch überraschend die Veröffentlichung abgelehnt. Nun ist „Übermedien“ für die „Welt“ eingesprungen und veröffentlicht Bachmanns Beitrag.

3. Warum so viele Menschen an Corona-Verschwörungstheorien glauben

(socialmediawatchblog.de, Simon Hurtz & Martin Fehrensen)

Warum glauben so viele Menschen an Corona-Verschwörungstheorien? Was wird auf Social Media geteilt, wie wird geteilt und wer steckt dahinter? Um diese und viele weitere spannende Fragen geht es im heutigen Social Media Briefing, das ausnahmsweise auch für Nicht-Abonnenten frei zugänglich ist.

4. Nichts mit Quatschen auf dem Flur – funktioniert Journalismus als Videokonferenz, Jochen Wegner?

(horizont.net, Volker Schütz, Video/Audio: 16:55 Minuten)

„Horizont“-Chefredakteur Volker Schütz und „Zeit Online“-Chefredakteur Jochen Wegner haben sich zum Video-Talk getroffen (auch als Audiomitschnitt abrufbar). In ihrem Gespräch geht um die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Journalismus, um Digitalisierung und Datenjournalismus und um die Frage, wie die Redaktion ihre organisatorischen Abläufe neu gestaltet. Derzeit befänden sich 200 Redakteurinnen und Redakteure im Home Office. In Zoom-Meetings schlössen sich wöchentlich 80 von ihnen zur Videokonferenz zusammen.

5. Analyse von Talkshows zu Corona in Das Erste und ZDF

(planet-interview.de, Jakob Buhre)

Jakob Buhre hat die Corona-bezogenen TV-Talkshows der vergangenen zwei Monate ausgewertet („Markus Lanz“, „Maybrit Illner“, „Hart aber fair“, „Anne Will“ und „Maischberger“). Er wollte vor allem wissen, welche Parteien in den Sendungen vorkommen, und wie häufig ostdeutsche Gesprächspartnerinnen und -partner eingeladen werden. Eine der Erkenntnisse: „Karl Lauterbach (SPD) ist mit 12 Auftritten genauso häufig zu sehen wie alle ostdeutschen Politiker zusammen.“

6. Warum Ausgangsbeschränkungen kein Lockdown sind

(deutschlandfunk.de, Stefan Fries, Audio: 1:56 Minuten)

Lockdown, Shutdown, Ausgangsbeschränkungen, Ausgangssperre, Kontaktsperre … In der Berichterstattung zum Coronavirus gehen derzeit viele Begriffe durcheinander und werden oft falsch verwendet. Im rund zweiminütigen Sprachcheck erklärt Stefan Fries die korrekte Verwendung des Corona-Vokabulars.

Weiterer Hörtipp: Warum die Autoprämie gar keine Prämie ist (deutschlandfunk.de, Stefan Fries, Audio: 2:22 Minuten).