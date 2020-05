Pochers Attacken, Mausgezeichnete Einschaltquoten, Lisa Eckhart

1. Täter hatten vor Übergriff wohl Streit mit „heute-show“-Team

(tagesspiegel.de, Alexander Fröhlich)

Der genaue Hintergrund des Angriffs auf ein Team der „heute-show“ (ZDF) ist nach wie vor unklar. Laut „Tagesspiegel“-Informationen soll es jedoch vor der Attacke Streit zwischen dem TV-Team und den Angreifern gegeben haben. Für die Staatsanwaltschaft seien alle Verdächtigen „dem linken Spektrum zuzurechnen“.

Weiterer Gucktipp: Im ZDF-Interview (Video, 13:31 Minuten) schildert der Satiriker Abdelkarim, wie er den Angriff erlebt hat: „Das war auch keine Schlägerei, das war ein Einschlagen auf eine völlig wehrlose Gruppe, von der null Gefahr ausging. Viel feiger kann ein Angriff gar nicht sein.“

2. Niveaulos und frauenverachtend: Wer stoppt Oliver Pocher?

(rnd.de, Matthias Schwarzer)

Der Comedian Oliver Pocher hat offenbar eine neue Möglichkeit gefunden, Aufmerksamkeit zu generieren: Er drischt öffentlich auf Influencerinnen ein. In einem aktuellen Fall legte er die Pornovergangenheit eines seiner Opfer offen. „Sollte Pocher mit seinem pseudointellektuellen Moralgeplänkel tatsächlich so etwas wie journalistischen Anspruch gehabt haben, so ist er damit krachend gegen die Wand gefahren“, kommentiert Matthias Schwarzer. Sein Fazit: „Je mehr grölendes Publikum Pocher bekommt, desto mehr pöbelt sich der Comedian in Rage. Dass hinter jedem Influencer auch ein Mensch steht, wird da zweitrangig. Da wird jeder Fehltritt ausgeschlachtet, jedes Nacktvideo, jede Dominavergangenheit zum Auslachexzess. Die Grenze ist hier bereits lange überschritten.“

3. Klassiker räumt ab: „Sendung mit der Maus“ im Höhenflug

(dwdl.de, Alexander Krei)

Trotz ihres mittlerweile stolzen Alters von 50 Jahren ist „Die Sendung mit der Maus“ so erfolgreich wie lange nicht. Bei den 14- bis 49-Jährigen habe die Kindersendung einen Marktanteil von fast 17 Prozent erzielt. Ein außergewöhnlich guter Wert für den Klassiker, der sich auch bei den Erwachsenen großer Beliebtheit erfreue.

4. Renan Demirkan protestiert gegen „Eliminierung“ älterer Schauspieler aus Drehbüchern und Besetzungslisten

(presseportal.de)

Die Autorin und Schauspielerin Renan Demirkan warnt vor einer existenziellen Bedrohung älterer Künstlerinnen und Künstler durch die Corona-Krise. In einem Offenen Brief (nur mit Abo lesbar) an NRW-Ministerpräsident Armin Laschet schreibt die 64 Jahre alte Demirkan: „Ich bin mir nicht sicher, ob sich Nichtkünstler ein Künstlerleben wirklich vorstellen können. Ob auf der Bühne oder auf der Leinwand; ob in Büchern oder Bildern; ob als Musiker oder Komponisten: Das, was wir tun, das sind wir — uneingeschränkt und ohne Altersgrenze!“

5. Pulitzer-Preis für die „New York Times“

(sueddeutsche.de)

Der Pulitzer-Preis geht dieses Jahr unter anderem an die „New York Times“. Der Jury habe die Russland-Berichterstattung gefallen, mit der die Zeitung das aggressive Vorgehen des russischen Präsidenten Wladimir Putin enthüllt habe. Weitere Auszeichnungen gingen unter anderem an die in Alaska ansässige „Anchorage Daily News“, die Recherche-Plattform „ProPublica“, das „Courier-Journal“ und die „Baltimore Sun“.

6. Sie ist von Kopf bis Fuß aufs Böse eingestellt

(faz.net, Andrea Diener)

Wer gelegentlich die Satiresendung „Nuhr im Ersten“ schaut, ist dort eventuell schon einmal der österreichischen Kabarettistin Lisa Eckhart begegnet, die bevorzugt gegen die „politische Korrektheit“ anredet. Derzeit wird ein bereits älterer Ausschnitt der Kabarettsendung „Mitternachtsspitzen“ diskutiert, in der Eckhart jahrhundertealte Vorurteile gegen Juden reproduziert. Anlass für Andrea Diener, einen genaueren Blick auf die Künstlerin und ihr Programm zu werfen: „Zusammenfassen lässt sich ein Großteil ihres Programms mit ’stellt euch mal nicht so an‘. Gemobbte Schulkinder, Magersüchtige, rassistisch angegangene Corona-Chinesen: alle mal die Fresse halten, früher ging es den Leuten noch viel schlechter. Früher wurde nicht ‚gemobbt‘, früher wurde noch zünftig geprügelt und es hat keinen gestört, weil die Gesellschaft noch nicht so verweichlicht und dekadent war. Zack, über alle Zwischentöne drübergebügelt. Es gibt Pilsstuben, in denen hat man das schon differenzierter gehört.“

Nachtrag: Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser „6 vor 9“-Ausgabe war der Artikel noch frei abrufbar. Inzwischen hat die „FAZ“-Redaktion ihn hinter die Paywall gestellt.