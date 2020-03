Recherche? Ist „Bild“ doch Extrawurst!

Am Mittwoch hat die „Bild“-Redaktion es geschafft, ein altes Lieblingsthema — das wiederholte Draufhauen auf eine 17-Jährige — mit einem neuen Lieblingsthema — der „Coronakrise“ — zu verknüpfen:

„EU-Parlament ist für alle Besucher gesperrt, aber sie darf rein“, steht in der Unterzeile. Und „Bild“-Reporter Albert Link schreibt über den Besuch von Greta Thunberg in Brüssel:

Der „Bild“-Autor hat auch einen deutschen Politiker gefunden, der ganz der Redaktionsmeinung ist:

Es wäre praktisch gewesen, wenn sich Albert Link und Markus Ferber vor ihrem aufgeregten Schnauben mal die Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Parlaments, über die sie reden, angeschaut hätten. Darin steht zwar tatsächlich etwas von Einschränkungen wegen des Coronavirus, und Sassoli listet detailliert auf, wer derzeit alles nicht ins Parlament darf; er schreibt aber auch:

Unless otherwise specified in paragraph 1, the governing bodies of Parliament, plenary, ordinary and extraordinary committee meetings, and the political groups shall not be restricted in their ability to function normally, however without attendance of interest representatives nor visitors other than those specifically invited by the respective Chair as a speaker.